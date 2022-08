Cercate un’idea regalo? Abbiamo preparato per voi una selezione di cover ispirate ai libri: da “Harry Potter” a “Winnie the Pooh”, da “Il signore degli Anelli” a “Il piccolo principe”, passando per Jane Austen e tante altre per tutti i gusti…

Se dovete fare un regalo a una qualunque persona amante i libri (includendo voi, naturalmente), un’idea utile, pratica ed economica potrebbe consistere in una cover per cellulare. Dopotutto, si tratta di un accessorio indispensabile per ogni modello di smartphone, se lo si vuole proteggere e personalizzare.

Ecco perché, anziché continuare con le solite proposte a tinta unita, potreste optare per una più letteraria. Per aiutarvi a scegliere tra le tante alternative a disposizione, abbiamo preparato per voi una selezione di cover ispirate ai libri, pensate per andare incontro ai gusti di lettori e lettrici di ogni sorta..

Partiamo da una cover che ha per protagonista l’orsetto creato da A. A. Milne: un regalo per grandi e per piccini, con la frase (in lingua inglese) “Come sono felice di avere qualcosa che rende così difficile dirsi addio“, delicata e capace di descrivere i rapporti umani in poche e vibranti parole…

Siete anche voi fan di Jane Austen? Se è così, e se volete ricordarlo a chiunque abbiate intorno a voi, potrebbe fare al caso vostro una cover del telefono ispirata all’autrice di Orgoglio e Pregiudizio, con la quale incoraggiare a scoprire la celebre scrittrice inglese e i suoi affascinanti personaggi.

Se conoscete un mago o una strega, o se a esservi infiltrati qui dal mondo magico di J.K. Rowling siete proprio voi, potrebbe essere una buona idea procurarvi questa questa cover, per avere accesso al binario 9 3/4.

Se invece ad appassionarvi sono elfi, nani o hobbit, questa cover potrebbe risolvere i vostri problemi – o meglio, potrebbe farvi entrare in possesso di una copia dell’Unico Anello, con tutti i rischi del caso per la vostra futura permanenza nella Terra Di Mezzo… Ma, se amate correre qualche rischio, perché non approfittarne?

Veniamo ora all’opera più celebre di Antoine de Saint-Exupéry, capace di lasciare in segno per i suoi dialoghi semplici, eppure profondi, e per i suoi tre protagonisti: il principino, la sua rosa e l’amica volpe. Per non separarvi mai dalla sua atmosfera, vi consigliamo questa cover con cui “addomesticare” il vostro telefono.

“C’era una volta…”

“C’era una volta…“: come non lasciarsi incantare da queste parole, creatrici di interi mondi di fiabe e contenenti già il potere ammaliatore di tante narrazioni senza tempo? Eccola, allora, l’idea regalo per chi vive con un piede sulla terra e con un altro nella fantasia, pronta a trasportare ovunque un momento all’altro…

Libri, libri e libri

Se, invece, nessuna delle cover precedenti vi ha convinto fino in fondo, perché amate a tal punto immergervi in nuove storie da non riuscire a individuare il vostro libro preferito, una buona soluzione potrebbe essere questa: avere tanti volumi dietro il vostro smartphone, per immaginare che abbiano ogni volta un titolo diverso.

