T-shirt ispirate ai libri e alla letteratura: tante idee regalo

Le t-shirt sono il capo d’abbigliamento più facile da personalizzare, una sorta di tela bianca attraverso la quale esprimere i propri gusti e le proprie passioni in fatto di musica, serie tv, cinema, e, ovviamente, anche di libri e letteratura.

Le t-shirt ispirate ai libri sono anche un’idea regalo per i lettori e le lettrici, che potranno così indossare una maglietta ispirata al proprio titolo preferito, al proprio autore d’elezione o al genere letterario che più li appassiona.

Visto che in questo periodo dell’anno le temperature permettono di mostrare il soggetto stampato sulle proprie t-shirt senza doverlo coprire con giacche e maglioni, ecco alcune proposte pensate proprio per far sfoggiare ai lettori la loro passione:

Questa maglietta è ispirata a Guida galattica per gli autostoppisti (Mondadori, traduzione di Laura Serra), classico moderno di Douglas Adams che mescola fantascienza e umorismo. La stampa sulla maglietta riporta tre insiemi intersecati, che riprendono uno dei temi più curiosi della saga, e cioè “La domanda fondamentale sulla vita, l’universo e tutto quanto” (i tre titoli degli insiemi), e la risposta 42, che si trova proprio nell’intersezione dei tre.

Su questa maglietta sono stampati i cognomi di quattro grandi scrittrici della letteratura inglese: quello Jane Austen, quello delle sorelle Brontë (Charlotte, Emilye Anne), quello di George Eliot e di Mary Shelley. I loro capolavori, e cioè Orgoglio e Pregiudizio, Jane Eyre, Cime Tempestose, La signora di Wildfell Hall, Il velo dissolto e Frankenstein sono ancora oggi letture imperdibili per gli amanti dei classici e della letteratura inglese.

I fan della saga di Harry Potter (Salani, traduzione di Marina Astrologo), il celebre mago nato dalla penna di J. K. Rowling, si sentono come se, attraverso le pagine di questo fantasy intramontabile, avessero frequentato anche loro i banchi di Hogwarts. Per esempio, sanno sicuramente affermare qual è la loro “Casa” di appartenenza (chi è indeciso però può mettersi alla prova con il nostro test…). Di questa t-shirt si possono scegliere colore e nome della Casa, in modo da far sapere a tutti qual è il proprio approccio preferito alla magia.

In questa t-shirt ispirata a Il piccolo principe, l’emozionante storia di Antoine de Saint-Exupéry troviamo una delle illustrazioni simboliche di questo breve ma profondissimo libro: il piccolo principe con la volpe e la rosa che siedono sul piccolo pianeta mentre osservano l’infinito di fronte a sé.

Questa t-shirt, invece, fa ironia su un’abitudine tipica dei lettori, e cioè quella di acquistare molti più libri di quanti se ne riesca a leggere. Sulla stampa, infatti, è riportata la frase “I rescue books trapped in the bookstore. I am not a hoarder, I am a hero”, che significa “salvo i libri intrappolati in libreria. Non sono un accumulatore, sono un eroe”.

La t-shirt dedicata ad Alice nel paese delle meraviglie (Garzanti, traduzione di Milli Graffi) di Lewis Carroll riporta un’illustrazione che ricorda lo stile delle originali di John Tenniel, oltre che una delle più celebri citazioni del libro: “It’s no use going back to yesterday. I was a different person then”, che significa “è inutile ritornare a ieri, perché allora ero una persona diversa”.

Chi l’ha detto che gli appassionanti di letteratura amano solo le frasi poetiche e profonde? Questa t-shirt, dedicata a William Shakespeare ma in chiave del tutto ironica, dimostra proprio il contrario. La stampa, infatti, riporta il testo “stop making drama, you’re not Shakespeare”, che in italiano si può tradurre con: “Smettila di fare drammi, non sei mica Shakespeare”.

