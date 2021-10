Anelli letterari ispirati ai libri e agli autori più amati

Da “Il Signore degli Anelli” a “Il piccolo principe”, passando per la saga di Harry Potter e per “Alice nel paese delle meraviglie”, una selezione di anelli ispirati a libri, autrici e autori diventati ormai dei classici, per indossare in ogni momento il simbolo delle storie che abbiamo amato di più…

Chi ama leggere lo sa: il fascino di un grande romanzo non si esaurisce nel momento in cui si chiude l’ultima pagina, anzi. È proprio a quel punto che inizia a intrufolarsi nelle nostre giornate per vie traverse, tornandoci in mente grazie a un’associazione di idee, a una riflessione a posteriori o semplicemente al ricordo vivido che ha lasciato dietro di sé.

Ecco perché, quando poi diventa una fonte di ispirazione costante, vorremmo ritrovarcelo fra le mani in ogni circostanza, per farci consigliare indirettamente un certo modo di comportarci, un vezzo o anche solo uno stile da adottare nella vita di ogni giorno.

Se ci pensiamo, dopotutto, è questa la funzione di molti gadget a tema letterario dei quali ci piace circondarci: prolungare la nostra esperienza immersiva, avere una traccia tangibile della nostra passione per le parole e renderle parte integrante della nostra quotidianità, oltre che del nostro modo di stare al mondo.

Ecco quindi, in quest’ottica, una selezione di anelli ispirati a libri, autori e autrici di tutti i tempi, che va da Il Signore degli Anelli a Il piccolo principe, passando per la saga di Harry Potter e per Alice nel paese delle meraviglie, e che ci permetterà di indossare in ogni momento il simbolo delle storie che abbiamo amato di più…

Cominciamo con una chicca per chi non saprebbe mai accontentarsi né di un solo accessorio né tantomeno di un solo libro, perché ama scrittori e scrittrici di ogni epoca al punto da volerne portare sempre molti sempre con sé: questi anelli letterari con il ritratto di Oscar Wilde, Charlotte Brontë, Jane Austen, Edgar Allan Poe e varie altre firme sono l’ideale per chi vuole portare con sé l’atmosfera dei loro romanzi ovunque si trovi.

Oggetto di culto da intere generazioni, oltre che anello letterario nel senso più stretto del termine, è questa riproduzione dell’anello di Sauron ispirata alla saga de Il Signore degli Anelli, che tuttora viene considerato il capolavoro del prolifico J.R.R. Tolkien. Un accessorio che, è proprio il caso di dirlo, sarà “un Anello per domarli, un Anello per trovarli, un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli”, con tanto di testo in caratteri tengwar.

Gadget ideale ancora una volta per chi vuole alludere con un solo oggetto a interi mondi di storie possibili è questo anello letterario abbellito dalla presenza di due diversi libri, rigorosamente senza titolo. Fra le loro pagine potrebbe celarsi un grande giallo, oppure un romanzo thriller, o ancora un classico da riscoprire… Chi può dirlo, se non di volta in volta la persona che sceglierà di indossarlo e di liberare così la propria fantasia?

“L’essenziale è invisibile agli occhi“, scriveva Antoine de Saint-Exupéry nel suo romanzo più celebre, anche se questo anello ispirato a Il piccolo principe sembra volerci dire che la bellezza, a volte, è invece proprio sotto i nostri occhi. A ricordarcelo c’è un duplice accessorio, le cui componenti si possono indossare separate o insieme, per riavvicinare il principino e la sua rosa come se anziché fra le nostre dita fossero sull’asteroide B612…

Grifondoro, Tassofrasso, Corvonero, Serpeverde: a quale casa del mondo di Harry Potter sentite di appartenere? Grazie a questi anelli ispirati all’amatissima saga che ha firmato J.K. Rowling, potrete selezionare il colore più adatto a voi e completare il vostro outfit con un pizzico di magia e di eleganza, sentendovi parte di un universo che ci fa tuttora sognare a occhi aperti e immaginando per un attimo di essere a Hogwarts anche voi.

Se anche voi amate talvolta seguire il filo dei vostri pensieri, fino a quando non vi sentite quasi in un mondo parallelo a questo, popolato da creature bizzarre e da luoghi a dir poco surreali, questo anello ispirato ad Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll potrebbe accompagnarvi alla loro scoperta, ricondandovi grazie anche a un singolare tocco di stile libresco che è sempre meglio inseguire il bianconiglio di turno che ignorarlo…

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.