Portachiavi letterari: tante idee regalo per tutti i gusti

Poniamo che siate il genere di persona incapace di individuare un solo libro preferito … Come scegliere l’acquisto più adatto a voi? Potete optare per un colorato portachiavi per bibliofili , in cui appaiono sì le pagine di un volume rilegato, ma senza costringervi a fare un’associazione con un titolo o con uno scrittore specifico.

Se siete fan della saga del maghetto con occhiali e cicatrice a forma di saetta ideata da J.K. Rowling, avrete fatto almeno una volta anche uno Smistamento! Dove vi ha collocato il Capello Parlante? Con questo portachiavi a tema Harry Potter potete mostrarlo a chi vi circonda, sfoggiando una divisa con i colori della vostra casata!

Rientrare dopo una lunga giornata, infilare la chiave nella serratura e tenere fra le mani la dichiarazione d’amore di Mr. Darcy a Lizzy contenuta inOrgoglio e pregiudizio di Jane Austen: con questo portachiavi ispirato al romanzo, rivivere una delle scene più romantiche della letteratura inglese sarà a portata… di casa!

Per chi ha amato La canzone di Achille o Circe, riscritture omeriche di Madeline Miller, scegliere fra diversi portachiavi letterari sarà un gioco da ragazzi: ce n’è infatti uno con la copertina originale di entrambi i libri, variopinto e subito riconoscibile in entrambe le varianti, fra cui resta solo l’imbarazzo della scelta…

Non solo copertine e romanzi, ma anche autori e autrici: ci si può infatti ritrovare in tasca un ritratto di Oscar Wilde, William Shakespeare, Charles Dickens e molti altri grazie a questi portachiavi letterari in legno, che sono pensati per durare nel tempo, proprio come le opere degli scrittori e delle scrittrici in questione.

“L’essenziale è invisibile agli occhi”: questa frase di Antoine De Saint-Exupéry, tratta dal suo libro più celebre, Il piccolo principe, introduce meglio di mille parole un altro dei portachiavi letterari che abbiamo selezionato per voi, e che ha per protagonisti proprio la volpe, la rosa e il principino, pronti a farvi tornare i bambini di una volta.

Chi dice che stando in casa ci si allontani dalle avventure del mondo? Non la penserebbe così Bilbo Baggins, protagonista de Lo Hobbit di J.R.R. Tolkien, le cui peripezie iniziano e si concludono sempre nel focolare domestico. Con questo portachiavipotrete tornare con la mente a Casa Baggins e alle atmosfere della Contea!

Se, invece, avete sempre sognato di vivere a Baker Street, un portachiavi ispirato ai romanzi di Sherlock Holmes non cambierà forse il vostro domicilio, ma potrebbe farvi sentire più vicini alle indagini del detective di Arthur Conan Doyle, in grado di trasformare un appartamento in uno studio investigativo di prim’ordine.

Avete sentito parlare di Bridgerton, la serie inventata da Julia Quinn, diventata un bestseller in molti Paesi e da poco trasposta da Netflix in un’avvincente serie TV? Se è così, al momento di scegliere fra vari portachiavi letterari, date un’occhiata a questa creazione vintage ispirata alla storia di Daphne e del duca di Hastings!

“È sempre l’ora del tè”, sostiene il Cappellaio Matto in Alice nel paese delle meraviglie di Lewis Carroll. Se, almeno idealmente, vorreste unirvi al Leprotto Bisestile e al Ghiro nei loro discorsi strampalati davanti a una tisana fumante, non fatevi scappare questo Biancon… cioè, questo simpatico portachiavi a tema!

Se, oltre a leggere, un’altra vostra passione è scrivere, fra i portachiavi letterari che abbiamo individuato vi piacerebbe questo con una macchina da scrivere. Potreste usarlo come promemoria per quella storia che vi aspetta alla scrivania, o per lasciarvi ispirare dalle bizzarre abitudini delle menti creative che ammirate di più…

Una maniera a dir poco immersiva per sentirvi fra le pagine della distopia di 1984, concepita da George Orwell, potrebbe consistere nel procurarvi questo singolare portachiavi. Una cosa va detta: dopo il suo acquisto decliniamo ogni responsabilità e non possiamo garantirvi l’immunità dal Partito, perciò tenete “l’occhio” aperto…

Chiunque abbia individuato in Katniss Everdeen un emblema della ribellione al sistema postapocalittico narrato nella trilogia degli Hunger Games di Suzanne Collins ritroverà in questo portachiavi vintage uno dei simboli indiscussi della saga, proseguendo così la sua personale battaglia contro il governo di Capitol City.

Chiamatemi Portachiavi. Specialmente se conoscete il Pequod e il Capitano Achab, e non vedete l’ora di tornare fra le onde per vedere se sbuca fuori Moby Dick. Con questo portachiavi fatto a mano porterete sempre con voi il capolavoro di Herman Melville, sentendovi un po’ di Ismaele e un po’ cacciatori di balene.

Se, invece, volete provare un brivido di paura ogni volta che aprite la porta, fra tutti i portachiavi letterari possibili ve ne consigliamo uno ispirato a Shining del grande Stephen King. Magari dalla stanza 217 (che nell’omonimo film di Kubrick diventa la 237, come nel portachiavi) non sbucherà fuori nessuno, ma non si sa mai…

nota: il sito ilLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.