“Mantova – Libri Mappe Stampe”: a settembre torna il “paradiso dei collezionisti”

Il 14 e 15 settembre, a Mantova, la decima edizione di “Mantova – Libri Mappe Stampe“, storica mostra mercato di antiquariato librario e collezionismo cartaceo che ha reso la città virgiliana ormai una tappa fissa per bibliofili, collezionisti e i cacciatori di volumi introvabilii.

La mostra mercato si terrà, come di consuetudine, il terzo weekend di settembre, sotto i portici del chiostro dell’ex monastero agostiniano di S. Agnese, ora Museo Diocesano F. Gonzaga (in Piazza Virgiliana 55).

OLTRE 50 ESPOSITORI

Saranno oltre 50 gli espositori partecipanti, dall’Italia e dall’estero, tra librerie antiquarie e operatori di stampe antiche e cartografia d’epoca tra i più qualificati in Europa.

Dalla sua nascita, nel 1975, come “Il Frontespizio”, alla nuova veste del 2019, la manifestazione “ha saputo intercettare l’interesse non solo di collezionisti tout court, ma anche di studenti di belle arti e fotografia, arredatori d’interni, buyer di lusso e amanti dell’arte antica e moderna“.

Dalle litografie originali di grandi pittori come Picasso e Mirò alla prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale passando per un curioso trattato sugli orologi solari del 1897, fino ad arrivare ai più dispendiosi trittici dell’artista giapponese ottocentesco Utagawa Kuniyoshi, sono tanti i pezzi rari passati tra i banchi della mostra in questi anni.

OCCASIONI ADATTE A OGNI TASCA

Nella presentazione si spiega inoltre che “in un ambiente giovane e dinamico e con un clima rilassato, le possibilità di acquisto sono diversificate e adatte a ogni tasca: non sono mancate, infatti, nelle scorse edizioni, le occasioni anche per i più giovani di dare avvio alle proprie collezioni, magari con un volume più recente del ‘900 o con una mappa geografica d’epoca, raffinato complemento d’arredo per ambienti e abitazioni”.

GLI ORARI

La mostra aprirà alle 10 e chiuderà alle 18.30 il sabato, seguirà invece l’orario 9.30-13 la domenica; è prevista la possibilità di visita anche il venerdì 13 esclusivamente per i commercianti, dalle 15 alle 18.30).

L’ingresso è libero e per informazioni più dettagliate è possibile consultare il sito.

GLI ORGANIZZATORI

Mantova Libri Mappe Stampe, a cura di Elisabetta Casanova, è organizzata con il patrocinio del Comune di Mantova e dell’Associazione Italiana Collezionisti di Cartografia Antica Roberto Almagià e la collaborazione del Museo Diocesano Francesco Gonzaga e dell’associazione Mirabilia.