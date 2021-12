Dalle biblioteche alle librerie antiquarie, passando per i mercatini e per fiere ed eventi, senza dimenticare le molteplici alternative digitali, ecco una guida dedicata ai modi per scovare libri antichi rari e di pregio, da leggere e da sfogliare pagina dopo pagina, o da ordinare online…

Libri antichi: basta pronunciare queste due parole ad alta voce per evocare illustrazioni rare, pagine meravigliose ed edizioni di pregio ormai quasi introvabili. Un universo che per chi ama la lettura, il collezionismo e la storia (o anche solo una delle tre) ha da offrire infinite sorprese grazie all’ampia selezione di opere del passato ancora in circolazione.

Per libri antichi, infatti, si intendono tutte quelle pubblicazioni a stampa arrivate sul mercato entro la data spartiacque del 1830 (le seguenti rientrano invece nella categoria dei libri moderni o dei libri d’epoca), con la conseguenza che il loro fascino e il loro valore continuano ad aumentare senza sosta.

Certo, la cattiva notizia è che non sempre si riesce facilmente a conoscere il valore dei libri antichi, ma la buona è che per vendere un libro raro (o per acquistarlo) i mezzi sono oggi molteplici e alla portata di chiunque, come testimonia il fatto che svariate case d’asta si siano ormai dotate di una sezione dedicata ai manoscritti.

Peraltro, come ha raccontato a Conceptual Fine Arts lo specialista di manoscritti del Medioevo e del Rinascimento di Christie’s – Londra Eugenio Donadoni, “sin dal 2008, che iniziò in un’epoca d’incertezza economica, si è vista un’enfasi particolare rivolta ai ‘classici’ che superano la prova del tempo […] e nuovi record di prezzi si continuano a stabilire”, tant’è che per esempio “una copia completa del First Folio di Shakespeare è stata venduta da Christie’s New York in ottobre per circa 10 milioni di dollari; l’ultima copia completa era stata venduta sempre da Christie’s nel 2001 per 6,1 milioni di dollari“.

In questa guida legata al nostro Paese, abbiamo provato quindi a raccogliere le modalità più diffuse per provare a procurarsi libri antichi da collezione, alcuni fra i libri antichi più ricercati dagli appassionati o perfino certi libri antichi rarissimi, che forse, però, è ancora possibile scovare, sempre che si sappia dove cercarli…

Dalle biblioteche alle librerie antiquarie, passando per i mercatini e per fiere ed eventi, per poi concludere con molteplici alternative digitali, ecco alcune delle maniere per imbattersi in libri antichi da leggere e da sfogliare pagina dopo pagina, o da ordinare online in pochi click…

I libri antichi nelle biblioteche

Forse non sempre ci si pensa, eppure per consultare dei libri antichi gratis uno dei metodi più efficaci consiste nel ricorrere al catalogo di una biblioteca. Sempre più di frequente, infatti, la collezione in possesso di molti enti viene non solo messa a disposizione per ricerche in loco, ma anche digitalizzata. Ciò significa che si possono leggere anche dei libri antichi di valore inestimabile, o dei libri antichi non più in vendita, se non nella loro versione cartacea, quantomeno in quella elettronica: basta ottenere una tessera e usufruire del servizio di prestito, e il gioco è fatto.

Elemento ancora più importante: grazie alla distribuzione delle biblioteche sul territorio nazionale e al prestito interbibliotecario, entrare in possesso di una copia di valore è un processo via via più semplificato, se si sa cosa cercare e a chi rivolgersi. Fra i circuiti più forniti nel nostro Paese, segnaliamo per esempio la Biblioteca Nazionale centrale di Roma e la sezione di libri antichi della Biblioteca Apostolica Vaticana, il catalogo dei libri antichi conservati nelle biblioteche dell’Università di Bologna e la rispettiva collezione digitale di opere storiche.

E ancora: molto ricchi sono i cataloghi storici digitalizzati dell’ICCU e quelli della Biblioteca della Scuola Normale Superiore di Pisa, il catalogo dei libri antichi della Biblioteca Bertoliana, i fondi antichi e rari della Biblioteca Comunale degli Intronati di Siena, i libri antichi (incunaboli e cinquecentine) dell’Università Cattolica e quelli dell’Università degli Studi di Padova e della Biblioteca A. Hortis di Trieste.

Le librerie antiquarie

Per chi volesse invece comprare e custodire dei libri antichi, usati o meno che siano, fra i propri scaffali personali, in giro per lo Stivale esistono innumerevoli librerie antiquarie, 101 delle quali sono a oggi raggruppate nel circuito di A.L.A.I., ovvero Associazione Librai Antiquari d’Italia.

Si tratta di un ente che, oltre ad avere fondato una rivista specializzata e a presentare sul proprio sito i cataloghi di molti degli storici punti vendita aderenti, ha messo a disposizione una pagina di ricerca per area geografica e/o per specializzazione, così da rendere ancora più immediata l’individuazione tanto di libri antichi e rari di medicina quanto di libri antichi di magia, tanto quella di libri antichi sulle streghe quanto quella di libri antichi sul diavolo, o perfino di libri antichi esoterici, per citare alcune delle categorie più setacciate.

Fra le librerie antiquarie più autorevoli che fanno parte di A.L.A.I., ricordiamo in particolare la Mediolanum, Malavasi, Bocca e Pontremoli a Milano, le librerie Pregliasco, Le Colonne e Freddi a Torino, la libreria antiquaria Perini a Verona e la Gonnelli a Firenze, Casella Studio Bibliografico a Napoli, Borgolungo a Genova, Docet a Bologna e Antica Libreria a Catania, mentre tra le librerie più fornite che non fanno ancora parte di A.L.A.I. menzioniamo, tra le altre, Menabò a Milano, Segni nel Tempo e Acqua Alta a Venezia, la libreria antiquaria Calligrammes a Roma e la Arcadia a Bari.

I mercatini storici

Oltre alle librerie dei principali centri urbani, molte città hanno altri angoli caratteristici dedicati a manoscritti ormai quasi introvabili, che se raggiunti nel giorno giusto possono offrire sorprendenti occasioni d’acquisto e permettere di toccare con mano antichi volumi con immagini, fregi e contenuti di ogni sorta.

Un’istituzione in merito è ormai diventato Vecchi libri in piazza, il mercatino di libri antichi di Milano, che ha sede in piazza Diaz e che si svolge ogni seconda domenica del mese dalle 10 alle 17 (escluse quelle di luglio e di agosto), così come il Mercatone del Naviglio Grande, ospitato sempre nella città meneghina.

Anche in molte altre regioni, comunque, quella dei mercatini storici sta diventando una consuetudine: basta collegarsi a Tuttomercatini.it per accorgersene, spulciando di settimana in settimana le installazioni previste da un capo all’altro dello Stivale e curiosando così fra bancarelle colorate e veri e propri intenditori di libri antichi, pronti a consigliare i volumi più preziosi e a contrattare sul loro prezzo.

Tra i più caratteristici e frequentati in giro per la penisola, è impossibile non pensare al mercato di via Santo Stefano a Bologna, o a quello del Libro Ritrovato di Torino, passando per il mercatino del Rione Ciompi, dei Giardini della Fortezza da Basso e di piazza Santo Spirito a Firenze, fino ad arrivare al mercatino di Porta Portese e a quello della stazione Ostiense a Roma, tutti luoghi in cui i libri riprendono vita e passano periodicamente di mano in mano.

I libri antichi a fiere ed eventi



Se avete già spulciato ogni quartiere della città in cui abitate senza scovare i libri antichi che stavate cercando, un’occasione per tentare nuovamente la fortuna potrebbe verificarsi durante le fiere del libro e gli eventi culturali organizzati da Nord a Sud, e che proprio in questi mesi stanno tornando a essere allestiti pur rispettando le restrizioni e le precauzioni legate alla pandemia da Covid-19.

Il 20 e il 21 novembre a Milano si è tenuto il Salone della Cultura, che ha portato nel capoluogo lombardo più di 400 mila titoli rari, usati e antichi, oltre a libri d’occasione e stand che hanno ospitato i librai antiquari della già citata A.L.A.I. e di ILAB (International League of Antiquarian Booksellers): un vero e proprio paradiso per chi è alla ricerca di edizioni di pregio.

E sono ormai un appuntamento fisso la Mostra mercato di libri antichi e rari al Salone Off di Torino, inaugurata nel 2018, e la Sezione di libri antichi presente alla Fiera del Libro di Bologna, per non parlare poi della Roma Map Fair e della Napoli Map Fair, della fiera C’era una volta… il libro di Cesena e della Byblos 2.0, che si tiene al Parco Esposizioni Novegro di Milano, senza dimenticare la Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica di Città di Castello (in provincia di Perugia).

I libri antichi online

E, se tutte queste suggestioni non fossero sufficienti, resta un’altra risorsa a cui fare appello: lo sconfinato mondo di internet, con i suoi siti, i suoi portali di ecommerce e i suoi social network, con i suoi forum e con le sue aste dedicate. Se si ha un dispositivo elettronico a disposizione, un buon punto di partenza è senza dubbio l’Osservatorio libri, che consente di calcolare in autonomia le quotazioni di libri antichi e rari, dal momento che i prezzi sono spesso soggetti a variazioni di cui non necessariamente si è al corrente. In questo modo si potrà risalire comodamente al valore di certi libri antichi del 1400 o del 1700, per esempio o, ancora, al prezzo di libri antichi risalenti all’epoca medievale, per poi dedicarsi con maggiore consapevolezza alla compravendita sui portali più famosi del settore.

Non si può non iniziare da istituzioni del calibro di Maremagnum, Copernicum, Libri antichi online, Abebooks, Sephora Libri e L’angolo del collezionista, ai quali affiancare canali come Libreria Universitaria, Comprovendolibri.it o Maspero Libri, senza dimenticare IBS e Libraccio. Anche se gli ultimi due sono per lo più specializzati in libri usati con datazione più recente, non è infatti da escludere che mettano a disposizione pure delle opere più antiche, un po’ come accade sempre più spesso su e-shop quali Amazon, eBay, Subito.it, Kijiji, Bakeca e Catawiki.

Ultima, ma non per importanza, è poi la sezione dei gruppi dedicati ai libri antichi a cui accedere tramite Facebook (vd. Libri antichi e/o rari, Libri. Vendo, compro, scambio, o il più generico Vintage, antichità, collezionismo, antiquariato, Wunderkammer), che quando non si è riusciti a trovare uno specifico volume da nessun’altra parte offrono la possibilità di mettersi in contatto con dei privati, magari in possesso di un’opera di nostro interesse o che, viceversa, sono finalmente pronti a pagarla e a riceverla a casa dopo lunghe e faticose ricerche…