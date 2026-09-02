Con l’arrivo di settembre, il mese in cui in Italia inizia la scuola, in date diverse da regione a regione, per genitori e studenti giunge il momento di un rito che si ripropone annualmente: quello della ricerca e dell’acquisto dei libri scolastici, sia nuovi sia usati.

Siamo giunti ormai all’anno scolastico 2026/2027, ma con le novità che entrano in gioco ogni anno non è sempre facile districarsi, quindi ecco una piccola guida per chi deve procedere all’acquisto.

Prima di tutto è necessario capire quali siano i libri giusti da acquistare: lo si può fare scaricando la lista dal sito della propria scuola, oppure consultandola su siti che raccolgono quelle di tutte le classi, un servizio, per esempio, fornito sul Portale Consultazioni Adozioni AIE. Un’altra opzione è richiedere la lista direttamente al commerciante da cui ci si reca fisicamente.

Dove acquistare i libri scolastici nel 2026?

Le possibilità per acquistare i libri scolastici (i testi adottati dalle classi della scuola primaria, delle scuole medie e delle superiori) sono molte, quindi procediamo per categorie:

Librerie e cartolibrerie locali

Queste offrono il beneficio di offrire un servizio personalizzato, soprattutto per quanto riguarda il supporto nel controllo della correttezza delle liste dei libri di classe e nella fornitura delle copertine di plastica per i libri (oltre alla consapevolezza di supportare le attività di quartiere). Gran parte di esse, tra l’altro, offre la comodità di ordinare i libri al telefono, per poi andarli a ritirare in negozio. Per la ricerca della libreria o cartolibreria più comoda rimandiamo al database gratuito de ilLibraio, in cui trovare sia i negozi indipendenti che di catena, insieme ad informazioni e orari di apertura e ai servizi offerti.

Grande distribuzione

Le catene di supermercati spesso offrono tra i servizi quello dell’acquisto dei libri scolastici, garantendo sconti diretti sul prezzo di copertina, oppure offerte tramutabili in punti aggiunti sulla carta fedeltà oppure ancora sconti sulla spesa: alcuni esempi sono i servizi offerti dalla Coop, Alì supermercati, Conad, Bennet, Mercato, il Gigante, Iper, Esselunga, Carrefour, Pam Panorama.

Store online (per l’acquisto di libri sia nuovi sia usati)

Esistono anche diversi store online (e-commerce) che permettono l’acquisto dei libri scolastici, sia nuovi, sia usati, ordinandoli online e richiedendo la spedizione a casa. Si tratta di un servizio offerto per esempio da Amazon, che rende disponibili i testi scolastici nella sezione adozionilibriscolastici.it. Ma il discusso gigante dell’ecommerce è solo uno dei numerosissimi store online specializzati in compravendita di libri scolastici, di cui fanno parte, giusto per citare alcuni esempi, Libraccio, Libreria Scolastica, Libreria Universitaria, Mondadori, Unilibro. Molti di questi servizi permettono inoltre di procedere con l’acquisto dei libri a rate: alcuni direttamente, altri scegliendo di completare l’acquisto tramite servizi intermediari come PayPal o Klarna.

Bonus libri scolastici 2026 / 2027 e altre agevolazioni

Il momento dell’acquisto dei libri scolastici a volte può essere vissuto in maniera difficoltosa a causa del loro impatto sul budget familiare (nonostante l’aumento medio dei prezzi dei libri di testo nel 2026 sia stato inferiore all’inflazione: ecco i dati). Ricordiamo che per chi ne ha diritto, un aiuto può arrivare dal bonus per l’acquisto dei libri scolastici, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (le scuole superiori).

La possibilità di accedere a questo bonus dipende dall’indicatore ISEE, che deve risultare inferiore a 30 000 euro. Quindi il primo passo per poterne usufruire è quello di aggiornarlo, se non lo si è già fatto. Attenzione però che questo limite nazionale può variare nei bandi messi a disposizione da regione a regione: ecco un riassunto delle disposizioni regionali per farsi un’idea più chiara delle regole valide nella propria area di residenza.

La gestione del bonus è inoltre affidata ai singoli comuni: una volta quindi che si è in possesso di ISEE familiare in corso di validità, bisogna consultare e partecipare al bando messo a disposizione dal proprio comune per richiedere e eventualmente ottenere l’agevolazione a cui si ha diritto. Per trovare il bando e le relative regole consigliamo di riferirsi direttamente al sito web del proprio comune.

Ricordiamo che altre agevolazioni valide per l’acquisto dei libri scolastici, per chi ne ha diritto, sono: la Carta del Docente, la Carta della cultura e la Carta del merito.

Come risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici?

Riassumendo, ecco le opzioni disponibili per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici:

Controllare se si ha diritto a eventuali agevolazioni (Bonus libri, Carta del Docente, Carta della Cultura o Carta del Merito) e, quando necessario, procedere all’aggiornamento dell’indicatore ISEE e alla richiesta delle agevolazioni tramite i portali dedicati e i bandi messi a disposizione dai comuni. Per assicurarsi di rientrare nei bandi prima della chiusura, l’ideale è avviare i passaggi burocratici già a inizio maggio per usufruire delle agevolazioni nell’anno scolastico successivo.

(Bonus libri, Carta del Docente, Carta della Cultura o Carta del Merito) e, quando necessario, procedere all’aggiornamento dell’indicatore ISEE e alla richiesta delle agevolazioni tramite i portali dedicati e i bandi messi a disposizione dai comuni. Per assicurarsi di rientrare nei bandi prima della chiusura, l’ideale è avviare i passaggi burocratici già a inizio maggio per usufruire delle agevolazioni nell’anno scolastico successivo. Confrontare le varie opzioni di acquisto , poiché offrono servizi e sconti diversi, in modo da scegliere quella che può fare maggiormente al caso proprio (oltre allo sconto diretto sul prezzo del libro, può trattarsi di una comodità in fatto di qualità del servizio e quindi in termini di risparmio di tempo , oppure di sconto sulla spesa, oppure ancora della possibilità di procedere tramite un acquisto a rate).

, poiché offrono servizi e sconti diversi, in modo da scegliere quella che può fare maggiormente al caso proprio (oltre allo sconto diretto sul prezzo del libro, può trattarsi di una comodità in fatto di , oppure di sconto sulla spesa, oppure ancora della possibilità di procedere tramite un acquisto a rate). Acquistare libri usati , quando disponibili. Anche per questo aspetto il fattore anticipo è importante.

, quando disponibili. Anche per questo aspetto il fattore anticipo è importante. Vendere i libri usati subito a conclusione dell’anno scolastico, in modo da recuperare almeno una parte della spesa (più si attende per portarli ai servizi di rivendita, meno è probabile che i libri possano essere usati dalle classi seguenti, e quindi accettati per essere rivenduti).

Un ultimo consiglio: per tutte le figure coinvolte nel mondo della scuola, consigliamo di rimanere aggiornati sui progetti del mondo il Libraio Scuola (di cui fanno parte guide gratuite, newsletter, video-podcast e molto altro ancora), ideato per dare a insegnanti, educatrici ed educatori e famiglie gli strumenti per supportare la crescita e il percorso educativo tramite la lettura.