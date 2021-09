Bookdealer e ilLibraio.it insieme per favorire l’incontro tra lettori e librerie indipendenti

Nei lunghi e difficili mesi segnati dai lockdown, i libri sono stati d’aiuto per moltissime persone, e nell’ultimo anno e mezzo sono stati in tanti a (ri)scoprire la lettura. Dati alla mano, non a caso, il mercato librario vive un momento positivo, in Italia e non solo. Allo stesso tempo, la pandemia ha avvicinato molte lettrici e lettori all’ecommerce, in particolare nel periodo in cui le librerie sono rimaste chiuse (ricordiamo che, grazie all’impegno del Governo, il nostro è stato il primo Paese in cui hanno riaperto).

Non solo: da Nord a Sud, tante libraie e librai si sono impegnati in servizi di consegne a domicilio, e hanno ideato appuntamenti online per tenere vivo il legame con la propria clientela e raggiungere un nuovo pubblico. Sono state davvero numerose le iniziative, all’insegna della creatività, per andare incontro ai lettori di tutte le età.

In questo contesto, poco più di un anno fa è nato Bookdealer, che si pone come alternativa ai grandi store online ed è un e-commerce studiato per integrare con il servizio a domicilio il lavoro delle librerie indipendenti, riunite all’interno di un’unica piattaforma. I lettori possono usufruire del servizio collegandosi al sito bookdealer.it; basta poi selezionare il punto vendita in cui effettuare l’acquisto e scegliere tra due modalità di recapito del libro: consegna a domicilio o spedizione con corriere. In alternativa, gli utenti possono scegliere di andare a ritirare il libro in negozio di persona.

Bookdealer dà quindi a chi ama leggere e ama le librerie l’opportunità di sostenere i negozi di vicinato, che in tanti casi virtuosi, sia nelle grandi città sia in provincia, rappresentano un riferimento per la comunità.

La novità che ci riguarda è l’avvio della collaborazione tra Bookdealer e ilLibraio.it, con la possibilità di acquistare tutti i libri presenti sul nostro portale anche attraverso il nuovo e-commerce. Ciò a conferma dell’attenzione del sito, dal 2014 punto di riferimento per i lettori e il mondo del libro, verso i negozi fisici, e in particolare le realtà indipendenti: con l’occasione ricordiamo. infatti. che sullo spazio online della rivista il Libraio, edito dal Gruppo editoriale Mauri Spagnol, è da anni già disponibile il primo database delle librerie italiane, un servizio gratuito per i lettori e i librai, che permette di cercare il negozio più vicino e di scoprirne i servizi, dando agli utenti l’opportunità di andare “alla scoperta delle librerie per l’Italia”.

Dal canto suo, Bookdealer, a cui nel primo anno di vita del progetto hanno aderito 720 librerie, e che ha generato un fatturato per i negozi pari a 1 milione di euro, dà la possibilità a lettrici e lettori di visitare virtualmente i negozi, ricevere consigli dai librai, scoprire le novità e i titoli più venduti, leggere le recensioni di altri utenti e usufruire delle iniziative promosse da ciascuna libreria.

Quanto ai librai, facendosi personalmente carico delle consegne, ed entrando quindi in contatto diretto con i clienti, hanno l’opportunità di far conoscere la propria libreria fuori dal quartiere e in luoghi poco serviti, mantenendo vivo il rapporto con chi ama leggere.

A sua volta, il lettore che già conosce le librerie del territorio, avrà a disposizione un mezzo per favorirle ulteriormente e informarsi su eventi e promozioni; attraverso questo canale, l’utente che invece preferisce l’e-commerce, potrà acquistare nelle librerie della sua zona senza stravolgere l’esperienza d’acquisto a cui è abituato.