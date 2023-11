Gaza, distrutta una biblioteca pubblica

In queste ore l’attenzione mediatica (e geopolitica) è ovviamente concentrata sulla proroga della tregua nel conflitto tra Hamas e Israele, e sul rispetto degli accordi per la delicatissima liberazione degli ostaggi.

Al tempo stesso, ieri le autorità di Gaza City hanno comunicato (e condannato) la distruzione della principale biblioteca pubblica della città, accusando le forze israeliane.

Sono stati distrutti migliaia di libri e documenti storici, e le autorità di Gaza hanno richiesto l’intervento dell’UNESCO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura.

A conferma, però, che nel conflitto in corso in Palestina (e in generale nelle guerre di questi anni) occorre fare molta attenzione alle informazioni che vengono veicolate dalle tutte le parti in causa, Storyful, che riporta la notizia e pubblica un video che mostra l’edificio distrutto, al tempo stesso specifica di non aver potuto verificare in modo indipendente la notizia.

Ad ogni modo, qualche giorno fa avevamo raccontato la distruzione di un’altra biblioteca, in questo caso in Ucraina, da parte dell’esercito russo.

Del resto, purtroppo ogni conflitto ha le sue vittime collaterali, da sempre. Non solo tra uomini e donne di ogni età. Nel corso della storia, infatti, spesso le biblioteche sono state colpite (basti pensare a quello che avvenne nel 1992 alla biblioteca di Sarajevo…).

Fotografia header: Un'immagine dell'edificio distrutto - fonte Storyful