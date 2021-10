“La Biblioteca Universale di Solomeo accoglierà fino a 500mila libri”: si avvera il sogno di Brunello Cucinelli

“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito…”. Brunello Cucinelli, imprenditore illuminato, ha deciso di finanziare la costruzione della Biblioteca Universale di Solomeo, che ospiterà fino a 500mila libri provenienti da tutto il mondo – I particolari

Brunello Cucinelli, imprenditore illuminato per eccellenza, ha deciso di finanziare la costruzione della Biblioteca Universale di Solomeo (frazione di Corciano, nel perugino) che, come annunciato dal palco del Piccolo Teatro di Milano, verrà finanziata dalla Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e sarà realizzata entro il 2024.

Nelle intenzioni dell’imprenditore, la biblioteca (costruita con l’aiuto dell’amico architetto Massimo De Vico Fallani) accoglierà fino a 500mila libri, provenienti da tutto il mondo (ma l’obiettivo per l’inauguazione è di averne a disposizione 30-35mila): spazio quindi a filosofia, letteratura, poesia, architettura e artigianato. Il primo volume che entrerà a far parte della Biblioteca sarà Marco Aurelio Imperatore, in un’edizione del 1900.

“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito… Volevo che i libri fisici tornassero ad avere un grande valore. E sarà così, da un lato ci sarà la carta e dall’altro il digitale“, ha spiegato Cucinelli.

Del resto, quando lo abbiamo intervistato nel 2019, il “re del cashmere” aveva ammesso: “Se dovessi perdere tutto, la sola cosa che vorrei conservare sono i libri”. L’ambiziosa decisione di dar vita alla Biblioteca, dunque, non stupisce affatto.

Nella stessa intervista ci aveva spiegato: “Leggo tutti i giorni. Del resto, sono benedettino, e devo curare la mente con lo studio e l’anima con la preghiera e il lavoro”.

Nel corso della presentazione milanese l’imprenditore ha citato anche Confucio: “Chiedo al cielo niente altro che una casa piena di libri e un giardino pieno di fiori”.

Fotografia header: GettyEditorial 29-10-2021