Niscemi GettyEditorial 24-2-2026
Biblioteche

Iniziato il salvataggio dei libri della storica biblioteca di Niscemi

Biblioteche
di Redazione Il Libraio 24.02.2026

Dopo gli appelli di scrittori e scrittrici (come Stefania Auci), i vigili del fuoco hanno avviato il delicato recupero dei libri della storia biblioteca di Niscemi, che si trova in un edificio a rischio frana…

Non solo l’arrivo del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a dimostrare la vicinanza nei confronti di cittadine e cittadini di Niscemi. Ma anche l’atteso avvio del recupero – da parte dei vigili del fuoco –, dopo numerosi appelli che hanno coinvolto scrittrici e scrittori (a partire dalla siciliana Stefania Auci), dei primi 350 volumi della storica biblioteca della cittadina siciliana in provincia di Caltanissetta (che ne contiene circa 4mila), e che è intitolata ad Angelo Marsiano.

Da settimane si parla della grossa frana che ha fatto collassare parte del centro storico di Niscemi, che ha coinvolto numerose abitazioni ed edifici. Non sono affatto operazioni semplici e prive di rischi, quelle messe in atto dai vigili del fuoco e legate al recupero dei libri. Operazioni che proseguiranno anche nelle prossime settimane.

