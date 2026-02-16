“Baol”: a Milano arriva la biblioteca a offerta libera

“Sappiamo che è una sfida, non è un quartiere di lettori e molte famiglie sono schiacciate da necessità più stringenti…”. Inaugurato a Milano, in viale Molise, “Baol”, un nuovo spazio dedicato ai libri. Si tratta della prima biblioteca a offerta libera della città (i volumi, anche per bambini, si possono prendere in prestito per un mese, oppure possono essere acquistati con un’offerta simbolica), su iniziativa del Comitato inquilini Calvairate–Molise–Ponti, grazie a un gruppo di volontari – I particolari sul progetto

Sabato 7 febbraio è stato inaugurato a Milano, in viale Molise n. 47, Baol, nuovo spazio dedicato ai libri e prima biblioteca a offerta libera della città. Il nome – “un po’ acronimo, un po’ citazione dal libro di Stefano Benni” – accompagna un progetto che riprende esperienze già consolidate a Bologna, a Napoli e a Roma. L’iniziativa è del Comitato inquilini Calvairate–Molise–Ponti.

Lo spazio, di 35 metri quadrati con vetrina su strada, mette a disposizione circa 6.500 volumi, tra narrativa e libri per bambine, bambini, ragazze e ragazzi.

Baol si aggiunge alle attività portate avanti dal Comitato, attivo da oltre trent’anni nel quartiere, accanto a servizi come l’Emporio solidale di via Molise n.5 e quelli della sede di via degli Etruschi n.1, che comprendono doposcuola, assistenza legale e abitativa, corsi di lingua, disegno e teatro.

A coordinare il progetto sono Grazia Casagrande, presidente del Comitato, e il marito Massimo Gentili, da tempo figure di riferimento per la zona. “Sappiamo che è una sfida, non è un quartiere di lettori e molte famiglie sono schiacciate da necessità più stringenti, come ci confermano gli amici della Biblioteca comunale di Calvairate, con i quali abbiamo progetti di collaborazione. Ma da qualche parte bisogna cominciare: vorremo che tutti venissero a curiosare, magari per trovare un regalo per i bambini e poi, via via, chissà, cominciare ad appassionarsi alla lettura”, ha spiegato Casagrande.

La biblioteca è aperta grazie all’impegno dei volontari

La biblioteca è aperta grazie all’impegno dei volontari tre pomeriggi a settimana, dal martedì al giovedì (dalle 15.30 alle 18), e il sabato mattina (dalle 10 alle 13). I libri possono essere presi in prestito per un mese oppure acquistati con un’offerta libera, anche simbolica.

“Dopo una vita di lavoro nell’editoria, io e Massimo possiamo contare sull’amicizia di alcuni editori, da Solferino a Marcos y Marcos a Feltrinelli, come pure di tanti scrittori, da Andrea Bajani ad Alessandro Robecchi a Gianni Biondillo e molti altri, che ci regalano i loro libri e sono disponibili a presentare qui i loro lavori”.