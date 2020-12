La passione per i libri e per il cibo vanno spesso di pari passo, ed è proprio per assecondare le aspirazioni dei più audaci che abbiamo preparato una selezione di accessori da cucina ispirati al mondo dei libri. Spazio a originali taglieri, coltelli da formaggio, apriscatole, mestoli, infusori, teiere, tovaglie, asciugamani e sottobicchieri… Perché, si sa, la letteratura è uno strumento fondamentale per affrontare tutte le sfide della vita. Anche quelle più piccole, come preparare un soufflé

Per molte lettrici e molti lettori la ricetta della felicità è semplice: casa, un bel libro e qualcosa di buono da gustare. Alcune volte, per accompagnare la lettura, basta una bevanda calda e confortante, affiancata da un dolce appena sfornato o da una varietà di frutta candita. Altre volte, invece, ci si sente più ispirati, e si ha voglia di provare cibi più elaborati e particolari, magari preparati proprio da noi stessi.

Del resto non è una novità: la passione per i libri e per la cucina vanno spesso di pari passo. Se si pensa ai sontuosi banchetti nelle stanze di Hogwarts, al timballo di maccheroni che il principe Fabrizio Salina fa servire ai suoi ospiti nel Gattopardo, o alle delizie che riempiono La Fabbrica di cioccolato di Willy Wonka, è inevitabile che sorga il desiderio di provare a sperimentarsi un po’ davanti ai fornelli.

Ed è proprio per assecondare le aspirazioni dei più audaci che abbiamo preparato una selezione di accessori da cucina ispirati al mondo dei libri. Perché, si sa, la letteratura è uno strumento fondamentale per affrontare tutte le sfide della vita. Anche quelle più piccole, come preparare un soufflé.

Iniziamo con i fondamentali: se siete amanti di letteratura e cibo, non c’è niente di meglio che mettere subito tutte le carte in tavola. Il primo passo da compiere è acquistare una tovaglia che parli di voi e delle vostre passioni. Di sicuro chi verrà a trovarvi riuscirà a leggervi come un libro aperto.

Brindisi importanti all’orizzonte? Ecco degli originali ciondoli da calice per rendere i vostri cin cin ancora più speciali.

Per non rovinare la tavola è sempre bene tenere dei pratici sottobicchieri. Che ne dite di questi ispirati a Lo Hobbit di Tolkien? Lo scrittore inglese, considerato padre del genere fantasy, sarebbe molto felice se faceste un brindisi in suo onore.

Sappiamo che quando nominiamo Tolkien, i fan de Il Signore degli Anelli rispondono immediatamente all’appello. Va bene, non preoccupatevi: per voi abbiamo questi mestoli ispirati alla saga di Frodo e della sua fedele compagnia.

Assolutamente essenziali in cucina sono gli asciugamani. Noi ve ne proponiamo uno molto romantico e colorato, adatto proprio per chi ama perdersi tra le fantasie e sognare con la lettura.

Sapete di cosa non potrete fare mai più a meno nella vostra cucina? Di questa teiera raffinata e gotica, che richiama una delle più celebri poesie di Edgar Allan Poe, Il corvo.

E sempre rimanendo in tema di tè: “è sempre l’ora del tè!” direbbe il Cappellaio Matto di Alice nel Paese delle meraviglie. Chiaramente non poteva mancare in questa rassegna un oggetto ispirato all’opera di Lewis Carroll. E infatti ecco qui un infusore per le vostre bevande calde.

Amanti della poesia, questo oggetto è per voi: per fare bella figura alle cene non potete proprio rinunciare a un elegante apriscatole su cui campeggiano i primi versi della poesia di Robert Frost, scritta nel 1923 e pubblicata su The Yale Review: Nothing Gold Can Stay.

Tra i tanti dilemmi dell’esistenza ce n’è uno semplicissimo da risolvere: comprare o non comprare il coltellino da formaggio ispirato alla famosa citazione di Shakespeare To be or not to be? Beh, in questo caso bando ai dubbi e alle tragedie: bisogna averlo subito.

Qualcuno ha detto che è pronta la cena? Di certo con il tagliere de Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R. R. Martin non avrete più bisogno di richiamare all’ordine nessuno.

Chiudiamo la selezione degli accessori da cucina ispirati ai libri con un bis. Ecco un altro tagliere dall’aria vintage per chi non solo ama leggere, ma anche dedicarsi alla scrittura. Per veri animi d’altri tempi che non riescono a resistere all’odore della carta e al rumore dei tasti che macinano parole.