Tanti ex libris e timbri per personalizzare i libri

Gli ex libris sono un modo per indicare sui libri cartacei il nome del proprietario; si tratta di un’abitudine antica, tornata però in voga di recente. Ne esistono diverse tipologie, sia in termini di forma, sia in termini di illustrazioni e di design. Ecco alcuni ex libris da cui lasciarsi ispirare e con cui personalizzare i volumi della propria biblioteca:

Gli ex libris sono un modo per indicare sui libri cartacei il nome del proprietario, attraverso simboli, stampe o incisioni apposte sulle pagine. Applicare ex libris sui propri libri è un’abitudine antica, tornata però in voga di recente. Un po’ per il fascino che gli oggetti manuali sono tornati a esercitare nel mondo digitale, un po’ per il diffuso interesse verso design e illustrazioni, un po’ per il gusto di personalizzare i libri della propria biblioteca (e forse anche un po’ per mettersi in guardia da quegli amici restii alla restituzione dei libri avuti in prestito) gli ex libris sono sempre più diffusi.

Esistono diverse tipologie di ex libris, sia in termini di forma (si possono applicare tramite timbro, goffratrice, adesivo…) sia in termini di illustrazioni e di design. Si possono per esempio trovare ex libris che si rifanno a interessi diffusi, quelli che rispecchiano personalità più timide o più estrose, oppure ancora quelli che presentano un animale o un oggetto tipico dell’immaginario del lettore.

Molti ex libris (come quelli presentati qui sotto) inoltre sono personalizzati, cioè si possono acquistare in modo che il timbro, l’adesivo o la pressatura riportino già il nome del futuro utilizzatore. Un ulteriore grado di personalizzazione si può ottenere scegliendo dove collocare il proprio ex libris: c’è chi preferisce optare ogni volta per una pagina diversa, chi sfrutta il centro della prima o dell’ultima pagina bianca, chi sceglie un numero e utilizza sempre la rispettiva pagina (alternativa possibile soprattutto per chi usa lo stampo a pressione, che non copre il testo con l’inchiostro).

Per chi non vede quindi l’ora di apporre nomi, stampe o incisioni sulle pagine dei propri libri, sfogando la propria fantasia oppure con precisione certosina, ecco alcuni ex libris da cui lasciarsi ispirare o da regalare ad amiche e amici con la passione per la lettura:

Questi ex libris si basano tutti su illustrazioni che hanno una cosa in comune tra di loro: infatti dipingono tutti un gatto, un animale che nell’immaginario comune è spesso associato a lettrici e lettori. Questo ex libris si può acquistare in diverse forme: come timbro, di legno o di plastica, che stamperà il simbolo attraverso l’inchiostro, ma anche come goffratrice che lascerà in modo più discreto il simbolo impresso sulla carta.

Per le lettrici e i lettori che vorrebbero indicare la proprietà dei loro libri in modo sobrio ed elegante un’opzione potrebbero essere questi ex libris dal design molto minimal, che più che le decorazioni mettono in mostra soprattutto il nome del proprietario. Oltre a farli creare in modo che compaia il proprio nome si possono anche richiedere delle modifiche nell’intestazione, magari per indicare da quale delle librerie di casa proviene un determinato volume.

Tra i lettori e le lettrici c’è chi ha un grande rispetto per i libri in quanto oggetti cartacei, e per questo non vuole modificarne in alcun modo le pagine: un modo per ovviare a questa precauzione, pur cedendo al desiderio di personalizzare i libri della biblioteca personale, è quello di applicare ex libris in formato adesivo, che non modificheranno la carta né con dell’inchiostro né con delle incisioni.

Chi allo stile minimal e dai colori pastello delle illustrazioni moderne preferisce uno stile più retrò, ricco e dettagliato può optare per questo genere di ex libris, che con la loro atmosfera gotica si ispirano a quelli più “tradizionali”. Sono disponibili sotto forma di timbro inchiostrato, e si possono personalizzare sia aggiungendo il nome del futuro utilizzatore sia scegliendo il colore dell’inchiostro.

Questi ex libris sono caratterizzati da illustrazioni molto delicate con al centro motivi floreali. Al contrario di molti altri timbri questi si sviluppano in verticale, il che li rende ideali per chi ha molti libri compatti in biblioteca, come per esempio i tascabili, o per chi preferisce che i timbri occupino un posto più discreto sulla pagina.

Chi preferisce invece un ex libris importante e che si faccia notare, ispirato a delle atmosfere un po’ fiabesche, può apprezzare questo timbro che ritrae una fata della luna e che si può personalizzare sia con il proprio nome sia scegliendo la dimensione finale del disegno.

Questo ex libris con l’illustrazione di una ragazza addormentata su un libro è rappresentativo di chi si approccia alla lettura come una vera e propria passione: un po’ perché è facile che la sera capiti di lottare con il sonno per leggere qualche pagina in più, un po’ perché il fatto che il libro venga raffigurato come un cuscino ricorda metaforicamente il comfort emotivo che si può ottenere da questo passatempo.

Questo timbro in legno è un ex libris che imprime l’illustrazione di un corvo con gli occhiali immerso nella lettura. Si può personalizzare con il proprio nome e scegliendo il colore dell’inchiostro che si vuole ricevere. Lo stile del disegno ricorda lo stile tradizionale degli ex libris, con tratti spessi a effetto penna, ma il soggetto grazioso si avvicina ai temi tipici delle illustrazioni contemporanee.

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.