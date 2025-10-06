Adesivi letterari: idee regalo per lettrici e lettori
Storie

Adesivi letterari: idee regalo per lettrici e lettori

Storie
di Redazione Il Libraio 06.10.2025

Gli adesivi letterari si possono applicare sugli oggetti che si portano con sé tutti i giorni, e sono un modo simpatico per esprimere le nostre idee, i nostri desideri e i nostri gusti. Eccone alcuni da regalare e regalarsi

Gli adesivi letterari sono belli attaccati un po’ ovunque: colorati e appariscenti, teneri o ironici, permettono di esprimere con una certa discrezione la propria personalità, raffigurando le nostre idee, i nostri desideri e i nostri gusti.

Un tempo gli adesivi erano considerati un oggetto appartenente alla sfera dell’infanzia, ma oggi nessuno è immune al loro fascino. Per questo li si avvistano ovunque: su telefonini, computer, borracce, agende, quaderni e chi più ne ha più ne metta. I più audaci si spingono ad attaccarli anche sui mobili, come i frigoriferi e le scrivanie, li usano per creare dei collage che diventano poster da appendere, o li aggiungono sulle cartoline di auguri per un tocco di originalità in più.

Gli adesivi letterari rappresentano anche un’idea regalo per lettrici e lettori non troppo impegnativa, e i set di stickers permettono anche di offrire un gadget a tema durante eventi sociali letterari, come presentazioni o bookclub.

Infine, i lettori più coraggiosi (i più sensibili all’integrità dei libri si astengano dal finire questa frase…), cioè quelli che non hanno paura di scrivere a margine, evidenziare la carta, o piegare le pagine, potrebbero persino scegliere di utilizzare gli adesivi come ex libris, cioè come una prova tangente del possesso dei propri libri.

Ora che ne abbiamo esplorato la varietà di utilizzi, ecco alcuni spunti tra cui scegliere adesivi letterari da regalare o regalarsi:

Può interessarti anche

Idee regalo per chi ama i libri: spunti per Natale (e il resto dell’anno)
Redazione Il Libraio 10.12.2024 Idee regalo per chi ama i libri: spunti per Natale (e il resto dell’anno)

Adesivi letterari per amanti dei gatti e del caffè

adesivi gatti libri caffè

Sapevate che nei caffè letterari in Giappone amano molto l’abbinamento tra libri, caffè e… gatti? Saranno molte le lettrici e i lettori ad apprezzare questo accostamento. Ecco un adesivo che esprime la passione per entrambi i mondi: quello dei libri e quello dei felini.

Adesivi letterari dedicati a Jane Austen

adesivi jane austen

Citazioni, illustrazioni, o illustrazioni con relative citazioni: questi 100 adesivi letterari dedicati a Jane Austen offrono una vastissima gamma dedicata a lettrici e lettori appassionati dell’autrice di Orgoglio e pregiudizio, Ragione e sentimento, Persuasione e molti altri romanzi fondamentali dell’epoca ottocentesca.

Può interessarti anche

I libri di Jane Austen, e i film che hanno ispirato
Redazione Il Libraio 20.01.2025 I libri di Jane Austen, e i film che hanno ispirato

Adesivo ironico sulla lettura

adesivo ironico a tema lettura

Questo adesivo ironico ha come protagonista una donna che legge, metaforicamente rapita da un’astronave aliena. Il testo recita “A book a day, keeps reality away”, che si può tradurre con “Un libro al giorno, leva la realtà di torno”.

Può interessarti anche

Accessori letterari da viaggio: le custodie per il passaporto ispirate dai libri
Redazione Il Libraio 08.07.2019 Accessori letterari da viaggio: le custodie per il passaporto ispirate dai libri

Adesivi con citazioni letterarie

adesivi letterari con citazioni

Questo set di adesivi è perfetto per chi vuole avere le proprie citazioni preferite sparse su tutti i propri oggetti. Con un aspetto vagamente vintage, questi adesivi che sembrano scritti a macchina presentano citazioni di Tolkien così come di Shakespeare, di Hemingway così come di Shelley, di Capote così come di Tolstoy…

Può interessarti anche

50 frasi sui libri, scelte tra le più celebri e le più poetiche
Redazione Il Libraio 19.04.2024 50 frasi sui libri, scelte tra le più celebri e le più poetiche

Adesivi per appassionati di libri e tarocchi

adesivi letterari a tema libri e tarocchi

La passione per i tarocchi è sempre più diffusa, anche per via del valore estetico e decorativo delle illustrazioni presenti sulle carte: chi è affascinato da entrambi i mondi, potrebbe apprezzare questo adesivo con il design di una carta dei tarocchi dedicata alla figura del libraio.

Può interessarti anche

Ecco le calze letterarie: sui collant le citazioni dai grandi classici
Redazione Il Libraio 12.02.2025 Ecco le calze letterarie: sui collant le citazioni dai grandi classici

Adesivi con frasi dedicate alla lettura

adesivi letterari con frasi dedicate alla lettura

Questo set di adesivi per amanti dei libri permette di incollare ovunque frasi ispirazionali o simpatiche dedicate alla lettura, come per esempio “I’d rather be reading” (“Preferirei mettermi a leggere”: un velato riferimento a Bartleby, lo scrivano di Herman Melville), e “My weekend is all booked”, un gioco di parole che sottointende che il proprio weekend sia già impegnato, perché già pieno di libri.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.

Libri consigliati

News Correlate

Lista di libri

Tutte le nostre proposte