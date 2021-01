Guanti di ispirazione letteraria: un regalo per lettori freddolosi

Con l’arrivo del freddo torna il bisogno di tenere le mani al calduccio: questo vale sia per i lettori temerari, che anche in inverno non rinunciano a leggere all’aperto, sia per i lettori più casalinghi a cui si fredda sempre la mano adibita a girare le pagine. Per questo abbiamo preparato una lista di guanti di ispirazione letteraria che oltre a scaldare possano rispecchiare le preferenze di lettura, tra classici, fantasy, gialli e fumetti. Da Harry Potter e “Orgoglio e pregiudizio”, passando per “Il trono di spade”, “Alice nel paese delle meraviglie” e Sherlock Holmes, fino a Peter Pan e Captain America, senza dimenticare “Il piccolo principe” e “Macbeth”…

Con l’arrivo del freddo sentiamo di più il bisogno di proteggere le nostre mani, e lettori e lettrici non fanno eccezione. E questo vale specialmente per i lettori più accaniti, che non rinunciano a leggere all’aperto, o nei tragitti tra un luogo e un altro, nemmeno quando fa freddo. Ma anche i lettori che amano gustarsi le pagine al calduccio di casa propria sanno bene che la mano che tiene il libro o l’ereader finisce sempre per raffreddarsi, perché non può accompagnare l’altra sotto alle coperte.

Per i lettori che non temono le intemperie o che anche in casa hanno sempre freddo alle mani, abbiamo quindi pensato a una selezione di guanti invernali di ispirazione letteraria, che oltre a tenere al caldo sappiano rispecchiare le preferenze di lettura di ognuno. E, visto che la stagione lo richiede, perché non accompagnare gli scaldamani con una tazza riempita con una bevanda calda, o con delle calze di ispirazione letteraria?

Per tutti gli appassionati del mondo di Hogwarts, la scuola per maghi e streghe ideata da J.K. Rowling, ecco dei guanti personalizzabili scegliendo il colore della propria casa di magia preferita: è il momento di decidere se vi sentite più Grifondoro, Tassorosso, Corvonero oppure Serpeverde…

Questi guanti senza dita con il ricamo di Alice nel paese delle meraviglie sono adatti ai più coraggiosi, a chi proprio come Alice sarebbe corso dietro al Bianconiglio e non avrebbe avuto paura di assaggiare dolci e pozioni dall’effetto sconosciuto. Ma anche per tutti i lettori più razionali, che hanno saputo leggere i giochi logici tra le righe del capolavoro di Lewis Carroll…

Tutti gli appassionati de Il trono di spade, la saga di George R.R. Martin, sanno bene che l’arrivo dell’inverno a Westeros è una minaccia ben più preoccupante del giungere del freddo nel resto del mondo. Per chi ha sognato almeno una volta di partecipare agli intrighi per il trono di Approdo del Re, ecco dei guanti che ricorderanno sempre dove si cela il vero pericolo…

Gli amanti de Il piccolo principe non temono l’arrivo del freddo, perché come i personaggi del libro di Antoine de Saint-Exupéry sanno trovare un lato positivo e un insegnamento profondo in ogni difficoltà, piccola o grande che sia. E per tutti loro questi guanti senza dita che raffigurano la volpe, uno dei personaggi chiave della storia, sapranno essere di calda compagnia.

Un aspirante detective non può dirsi tale senza questi guanti tartan, che sarebbero sicuramente stati i preferiti di Sherlock Holmes, il geniale investigatore ideato da Arthur Conan Doyle. E, siccome siamo sicuri che uno Sherlock di questo millennio non potrebbe fare a mano dello smartphone, abbiamo pensato a dei guanti adatti anche a usare i touchscreen.

Tutti coloro che quando leggono vanno alla ricerca di storie che li facciano tornare bambini troveranno utilissimi questi scaldabraccia con le citazioni tratte dal romanzo di James Matthew Barrie che narra le avventure di Peter Pan, pensati proprio per tenere al caldo le mani durante la lettura…

Chi, invece, apprezza atmosfere più tetre potrà essere accontentato da questi scaldabraccia con delle citazioni tratte da Macbeth, una delle tragedie più appassionanti di William Shakespeare, rossi proprio come il sangue che Lady Macbeth crede di non riuscire più a lavare via…

Chi invece si sente più affine all’arguzia e al romanticismo, e ha un punto debole per i personaggi carismatici, determinati e anche un po’ testardi, troverà dei caldi compagni di letture in questi scaldabraccia decorati con alcune citazioni del romanzo più celebre e amato di Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio.

Infine, per i più piccoli, ci sono questi guanti ispirati a Captain America, uno dei supereroi delle avventure a fumetti della Marvel che hanno fatto sognare generazioni di lettrici e lettori. Portando avanti i valori di giustizia e integrità, infatti, Captain America è sempre stato tra i più amati dagli appassionati del ciclo legato agli Avengers.

