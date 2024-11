I gadget di Harry Potter: idee regalo per gli appassionati della saga (e di magia)

Tra i gadget letterari più diffusi ci sono quelli di Harry Potter: la saga del celebre maghetto, nata dalla fantasia di J.K. Rowling e pubblicata in Italia da Salani, infatti ha sempre ispirato in chi l’ha letta un tale desiderio di immedesimazione da rendere molto apprezzati tutti gli oggetti a tema che ricordano il magico mondo di Hogwarts.

Le possibilità sono infinite: ci sono gadget di Harry Potter da indossare, come spille, felpe o magliette, oggettistica da poter sfruttare tutti i giorni, come penne o taccuini, oppure indumenti per poter assomigliare al proprio personaggio preferito durante le feste a tema e non solo… non mancano infatti diverse opzioni dedicate alla celebre saga fantasy anche nelle nostre raccolte di gadget letterari.

Inoltre, l’universo di Harry Potter, come tutti gli immaginari che suscitano fascino e interesse, ha anche influenzato il mondo del collezionismo, il che fa sì che moltissimi brand abbiano deciso di creare versioni a tema dei propri prodotti, ufficializzati dalla collaborazione con Wizarding World.

Per orientarsi in questo universo dedicato alla magia abbiamo qui raccolto alcuni gadget a tema particolarmente interessanti e originali, perfetti per chi è appassionato della saga, ma anche per chi cerca qualche spunto o idea regalo per gli amanti di Harry Potter:

L’accessorio più importante di un costume con cui impersonare un personaggio di Harry Potter è probabilmente la bacchetta. Questa bacchetta fatta a mano per esempio è unica e personalizzata, e si può ottenere con un certificato che riporta dettagli sulla propria personalità (e quindi sul perché sia quella più adatta a sé):

Uno dei personaggi più amati della saga di Harry Potter è sicuramente quello di Dobby. Questa felpa riporta la celebre citazione Dobby is free, cioè Dobby è libero, con un ricamo del calzino che è stato fondamentale per la sua liberazione.

Il quiddich ha lasciato un tale segno nell’immaginario fantasy di Harry Potter che il gioco è stato persino trasposto nella vita reale. Il ciondolo di questa collana rappresenta il boccino d’oro, uno dei simboli principali del gioco.

Occasioni come maratone della saga cinematografica, feste a tema o eventi di cosplay sono perfette per sfoggiare tatuaggi temporanei a tema Harry Potter; non richiedono lo stesso grado di impegno dei tatuaggi permanenti ma permettono comunque di stupire gli altri invitati.

Questo gadget di Harry Potter può rappresentare il regalo perfetto per gli appassionati della saga: si tratta infatti di una lettera di ammissione a Hogwarts personalizzabile, con dentro le indicazioni per il binario 9 e ¾, una lista dei materiali necessari per l’anno scolastico, e persino un biglietto per l’avvincente viaggio sul bus notturno.

Quale miglior modo di reggere i volumi della saga, in particolare le edizioni speciali o quelle dalle copertine illustrate, se non con un fermalibri ispirato proprio all’immaginario di Harry Potter? Tra le possibilità quelle con Harry su una scopa volante da un lato e Hogwarts da un altro, oppure le iniziali del protagonista H e P:

Un regalo per gli amanti di Harry Potter che sono alla ricerca di un’agenda, un diario o un blocco note può essere questo quaderno con il design del diario di Tom Riddle, uno degli Horcrux di Voldemort e tra gli oggetti magici più temibili con cui Harry si deve scontrare: