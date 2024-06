Per tutti i grandi fan della saga del maghetto di Hogwarts è sempre un piacere mettere alla prova le proprie conoscenze su uno dei mondi fantasy più amati della letteratura. Ecco quindi ben 15 test e quiz su Harry Potter, i suoi personaggi, le sue trame e il suo immaginario, con cui mettersi alla prova!

Per tutte e tutti i fan della saga del maghetto di Hogwarts è sempre un piacere mettere alla prova le proprie conoscenze su uno dei mondi fantasy più amati della letteratura, magari dedicandosi a rispondere a qualche quiz e test su Harry Potter, i suoi personaggi, le sue trame e il suo immaginario.

A partire da chi è rimasto folgorato fin dalla prima edizione di Harry Potter e la pietra filosofale, fino agli appassionati più giovani che hanno scoperto questo mondo tramite videogiochi e film per poi approdare alla lettura, tutti possono trovare soddisfazione in questi test e quiz esaminando la propria conoscenza del mondo di Harry Potter.

Tra le ragioni che rendono la letteratura fantasy così appassionante è proprio la capacità di far immergere lettori e lettrici in mondi immaginari, facendoli immedesimare nei personaggi che li abitano.

Una volta letti e riletti i libri, si può continuare a vivere nell’atmosfera regalataci dalla lettura anche provando qualche test a tema: nel caso di Harry Potter, per esempio, per scoprire a quale casata si apparterrebbe se si fosse un aspirante mago o strega appena giunto a Hogwarts.

Allo stesso modo ci si può interrogare su quale sarebbe la bacchetta più adatta a sé, su quale sarebbe il proprio Patronus o il proprio Animagus, o il peggior nemico da affrontare…

Ma al di là delle curiosità personali, con i quiz su Harry Potter ci può anche mettere alla prova su quanto si conosce su questo universo narrativo, per esempio scoprendo se si è capaci di riconoscere il volume della saga a partire da una citazione, o i personaggi minori a partire da un dettaglio della loro vita.

Ecco quindi alcuni test e quiz dedicati a chi non ha mai smesso di fantasticare di poter un giorno prendere parte all’universo ideato dalla scrittrice J. K. Rowling:

La curiosità più grande dei fan di Harry Potter parte dal desiderio di immedesimarsi in tutto e per tutto questo mondo magico. Ecco quindi un test pensato per definire a quale Casa di Hogwarts si fa parte: ognuno ha la sua preferita, ma è davvero quella giusta? Grifondoro, Tassorosso, Corvonero e Serpeverde, scopri quale casata ti verrebbe attribuita dal Cappello Parlante:

Questo test è pensato per tutti i fan che non fanno altro che raccontare ad amiche e amici quanto ne sanno di tutti i più piccoli dettagli del mondo di Harry Potter. È quindi giunta l’ora di mettersi alla prova e condividere con tutti il risultato di questo test:

Tra le attrattive principali della saga di Harry Potter c’è sicuramente il carisma e la caratterizzazione dei suoi personaggi. Tutte le lettrici e i lettori hanno il loro personaggio preferito, in cui si identificano maggiormente: ecco un test per scoprire se coincide veramente con quello con cui si è più affini.

Tutti i maghi sanno che non è il mago a scegliere la bacchetta ma la bacchetta a scegliere loro…ecco un test per scoprire di quale materiale è composta la tua, e quali sono i personaggi che nella saga ne hanno utilizzata una simile:

L’Incanto Patronus è un incantesimo molto potente che una volta manifestato può prendere la forma di un animale. Quello di Harry Potter è un cervo, proprio come quello di suo padre, e il momento in cui riesce finalmente a padroneggiare l’incantesimo diventa fondamentale per lo svolgersi degli eventi. Se anche tu fossi un mago quale sarebbe il Patronus destinato a proteggerti? Ecco un test per scoprirlo:

Alcuni dei personaggi più intriganti della saga di Harry Potter sono i maghi e le streghe capaci di trasformarsi in animali quando ne hanno la necessità. In quale animale ti trasformeresti se fossi anche tu capace di questa magia?

Il Natale è indubbiamente un periodo speciale, anche nel mondo di Hogwarts, in cui spesso questa festività diventa un momento cruciale per gli eventi che si dipanano nella saga. Ecco un quiz per testare le proprie conoscenze sul tema:

Ecco un quiz dedicato ai lettori più appassionati, ovvero coloro che mantengono sempre il loro volume preferito della saga sul comodino, che conoscono gli incantesimi quasi bene quanto Hermione e che non vedono l’ora di sfoggiare la tunica e la bacchetta a ogni festa in maschera. È ora di mettersi alla prova e provare a riconoscere i volumi a partire dalle singole citazioni:

Il Torneo Tremaghi è una delle principali sfide affrontate da Harry Potter durante il suo percorso, ma si tratta di un a prova importante per tutti maghi e le streghe che decidono di parteciparvi. Quale sarebbe lo spirito con cui decideresti di intraprendere questo Torneo, e a quale campione ciò ti rende più affine? Scoprilo con questo test:

I personaggi negativi nell’universo magico non mancano; ci sono Tom Riddle e i suoi seguaci, ma anche tutti i maghi e le streghe che decidono di utilizzare le proprie conoscenze e abilità per obiettivi dalla morale discutibile. Quale sarebbe il personaggio che più si opporrebbe alla tua visione della magia?

La selezione delle casate di Hogwarts è un momento fondamentale nella vita di un mago: ne erano consapevoli i fondatori, che agli albori della scuola sceglievano personalmente gli studenti in base alle qualità che ritenevano più importanti. Con questo test puoi scoprire a quale dei quattro grandi maghi si avvicina maggiormente la tua attitudine alla magia:

Quella del ballo del ceppo è una delle parti della saga di Harry Potter più densa di emozioni…dopo le pericolose avventure del torneo Tremaghi e alle porte di Natale si svolge uno degli eventi più attesi dagli studenti di Hogwarts. Scopri chi sarebbe il personaggio più adatto ad accompagnarti a questo evento speciale:

Ecco un altro quiz dedicato alla conoscenza approfondita della saga di Harry Potter. I protagonisti nel loro percorso incontrano moltissimi personaggi particolari, che contribuiscono a rendere la saga un vero universo da esplorare. I veri fan di Harry Potter sanno riconoscerli tutti, a partire anche dai piccoli dettagli che li caratterizzano. Ecco un quiz per scoprire se sei anche tu uno di loro:

Il mondo magico immaginato da J. K. Rowling non si limita alle avventure di Harry: tra le vicende che più hanno influenzato questo universo narrativo ci sono anche quelle del magizoologo Newt Scamander, che ha dedicato la sua vita a viaggiare documentando la presenza e le caratteristiche degli animali magici. Per chi è appassionato anche di questo filone narrativo, ecco un test per scoprire qual è l’animale fantastico più affine al proprio carattere: