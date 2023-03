Candele letterarie al profumo di libro

I lettori e le lettrici più impegnati spesso devono ritagliarsi un po’ di tempo per leggere qualche pagina tra un’attività e l’altra della giornata; forse anche per questo quando possono dedicare un momento solo ai libri cercano di sfruttarlo al meglio, trovandosi un posto comodo e silenzioso, magari accompagnando la lettura con altri comfort, come per esempio una bevanda calda.

Per chi vuole viziarsi un po’, quest’atmosfera si può arricchire ancor di più con una candela letteraria, cioè una di quelle candele la cui essenza è ispirata a un libro specifico o a un immaginario tipico del mondo letterario.

Le candele letterarie inoltre sono una delle tante idee regalo da dedicare a lettrici e lettori, o, perché no, da auto regalarsi: uno di quei gadget che piacciono molto a coloro che vogliono esprimere le proprie passioni tramite gli oggetti di cui si circondano.

Ecco quindi una selezione di candele letterarie dalle essenze libresche, con cui decorare e profumare case, librerie e qualsiasi altro luogo a cui si voglia dare un tocco un po’ più suggestivo:

Iniziamo da questa candela ispirata a uno dei momenti più amati dai fan della saga di Harry Potter: lo smistamento nella Casa di Hogwarts che più rispecchia la propria personalità. Sul fondo di questa candela si nasconde la risposta, sei pronto a scoprire se la tua Casa preferita è davvero quella a cui appartieni?

Per dare all’ambiente un misterioso tocco ottocentesco si può optare per questa candela ispirata al classico gotico Frankenstein, creata con le fragranze di fico verde, lampone e ribes nero. È perfetta da utilizzare anche per chi, come Mary Shelley, volesse organizzare una serata in cui sfidare gli amici nell’invenzione della migliore storia di paura:

Rimanendo in tema di atmosfere enigmatiche, passiamo a questa candela ideata per riportare tramite l’olfatto al mondo della dark academia (i cui fondamenti sono misteri, intrighi e antiche biblioteche in cui dedicarsi a studi classici), tornata di moda anche grazie all’interesse per l’argomento recentemente rinato in ambito Booktok. Chi è rimasto incuriosito può lasciarsi guidare dalla sua fragranza mentre scopre i principali titoli di questo sottogenere:

Se alle ambientazioni più dark si preferiscono invece quelle storiche e romantiche, ci si può lasciar ispirare da questo tris di candele dedicate ad alcuni degli elementi iconici di Orgoglio e Pregiudizio di Jane Austen, come i giardini della tenuta di Pemberley, l’enigmatico e affascinante Mr. Darcy o l’imprescindibile momento del tè:

Passiamo invece a una candela che vi trasporterà nella Londra del passato, tra le nuvole, le carrozze e i misteri da risolvere. Stiamo parlando infatti di una candela ispirata a Baker Street, dove notoriamente si trova la residenza del celebre investigatore Sherlock Holmes. Legno di cedro, tabacco e tè: chissà che questa fragranza non ispiri chi la utilizza nel risolvere gli enigmi dei capolavori di Arthur Conan Doyle:

Questo elemento decorativo è un po’ diverso; non si tratta di vere e proprie candele, ma di lanterne riutilizzabili in cui inserire di volta in volta un lumino all’interno. Le lanterne ritraggono dei momenti chiave nella storia di Alice nel Paese delle Meraviglie insieme ad alcune delle migliori citazioni del capolavoro di Lewis Carroll. E non solo: se presentate in fila queste lanterne è come se “raccontassero” la storia:

