Mappe letterarie: i poster con i luoghi iconici della letteratura

Che si tratti di storie d’amore, viaggi in terre immaginarie o saghe fantasy, i grandi classici fanno sì che lettori e lettrici si innamorino dei luoghi che vengono descritti. Per questo abbiamo preparato una selezione di graziose mappe letterarie, da usare come quadri decorativi, come idee regalo o come ispirazione per future letture: dalle illustrazioni ispirate da romanzi come “Jane Eyre” e “Moby Dick”, passando per quelle che raccontano le opere di un autore come Shakespeare, arrivando a quelle che ritraggono la letteratura inglese o mondiale – Ecco dove trovarle

Che si tratti di storie d’amore, viaggi in terre immaginarie, o saghe fantasy, i classici della letteratura hanno sicuramente una cosa in comune: fanno sì che lettrici e lettori si innamorino dei luoghi che vengono descritti. Ecco perché è impossibile dimenticare icone come la tenuta di Pemberley, la tana del bianconiglio, il villaggio di Macondo, la fabbrica di cioccolato oppure ancora le sale di Hogwarts.

Per che desidera ripensare a questi e ad altri memorabili luoghi della letteratura, abbiamo raccolto alcune mappe letterarie da appendere in casa propria come poster o da sfruttare come idea regalo.

Dalle illustrazioni ispirate da classici come Jane Eyre e Moby Dick, passando per quelle che raccontano le opere di un autore come Shakespeare, arrivando a quelle che ritraggono la letteratura inglese mondiale, ecco una selezione di graziose mappe letterarie da usare come quadri decorativi o come ispirazione per future letture.

In questa mappa letteraria sono raccolti e localizzati alcuni dei luoghi più iconici della letteratura inglese e irlandese: dal faro di Virginia Woolf alla tenebrosa tenuta di Manderley, passando per la magica Hogwarts e il terrificante laboratorio del dottor Frankenstein…

Per gli appassionati dei classici della letteratura fantasy, ecco una mappa della Terra di Mezzo da appendere per rivivere con un solo sguardo tutte le avventure del viaggio della compagnia dell’anello.

Il fatto che le opere di Shakespeare siano moltissime è risaputo, ma meno conosciuti sono tutti i luoghi in cui esse si svolgono. In questa mappa letteraria sono raccolti molti tra i titoli più importanti del bardo, posizionati geograficamente in base a dove si dipana l’intreccio.

In questa mappa ispirata a Moby Dick, capolavoro di Herman Melville, sono ritratte le tappe del tragitto del Pequod alla ricerca della fantomatica balena bianca, di cui il capitano Achab è irrimediabilmente ossessionato.

In questo poster dalle atmosfere sognanti è dipinta con acquerelli una mappa dei luoghi principali del viaggio visionario raccontato da Lewis Carrol in Alice nel paese delle meraviglie.

Così come Alice, anche Dorothy si ritrova catapultata all’improvviso in un luogo a dir poco incredibile. In questa mappa vediamo rappresentate le tappe del viaggio affrontato insieme al Leone, il Taglialegna di Latta e lo Spaventapasseri.

In Jane Eyre, il romanzo più celebre di Charlotte Brontë, le fasi della crescita della protagonista sono simboleggiate anche dal luogo in cui si trova a vivere. In questa mappa si trovano le tappe principali del romanzo, rappresentative degli stati d’animo e dei difficili momenti affrontati negli anni da Jane.

Vi siete mai chiesti quali sono alcuni dei libri più celebri di ogni paese del mondo? In questa mappa della letteratura mondiale è indicato un titolo tra i più conosciuti della storia letteraria di ogni stato rappresentato. I lettori più curiosi potranno anche sfruttare questo poster come ispirazione per future letture.

nota: il sito IlLibraio.it partecipa ai programmi di affiliazione dei negozi IBS.it, Amazon EU ed Etsy.com. Forme di accordo che consentono ai siti di recepire una piccola quota dei ricavi sui prodotti linkati e poi acquistati dagli utenti, senza variazione di prezzo per questi ultimi.