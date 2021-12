Le felpe letterarie, che con le loro illustrazioni rimandano ai romanzi e agli scrittori tra i più amati da lettrici e lettori, sono gadget letterari che, una volta indossati, permettono di manifestare a chi si incontra la propria passione per i libri. Ecco quindi una selezione di felpe ispirate al mondo della letteratura, da “Harry Potter” ad “Alice nel paese delle meraviglie”, passando per “Orgoglio e pregiudizio” e “Il signore degli anelli”

Si sa che le giornate uggiose sono le amiche preferite di lettrici e lettori, perché si possono affrontare leggendo, con una coperta e magari una tazza colma di tè caldo. Ma nei i giorni in cui non si può rimanere nel tepore domestico si può comunque portare la propria passione con sé indossando una felpa letteraria (e, ovviamente, tenendo sempre a portata di mano un libro da leggere).

Le felpe letterarie, così come gli altri gadget ispirati ai libri, sono un modo per manifestare l’interesse per un certo romanzo, cercando di intercettare altri appassionati con cui condividere l’amore per la lettura. Un’occasione perfetta per indossarle potrebbero essere per esempio gli incontri del club del libro, dove di sicuro una felpa letteraria può rappresentare la scintilla giusta per rompere il ghiaccio.

Ecco quindi una selezione di felpe che richiamano l’immaginario dei libri: alcune pensate per alludere in modo ironico o sognante al mondo letterario, altre ispirate ad alcuni tra gli autori e le opere più amate da lettori e lettrici, da Harry Potter ad Alice nel paese delle meraviglie, passando per Orgoglio e pregiudizio, senza dimenticare Il signore degli anelli…

Questa felpa con cappuccio è decorata con una definizione simpatica della parola libro, che gioca con lo stereotipo del lettore timido e introverso. La stampa infatti recita: “Libri. La tua migliore difesa contro una conversazione indesiderata”.

Le storie permettono di viaggiare con la mente attraverso mondi ed epoche lontane, anche quelle mai esistite. Ecco perché nella decorazione di questa felpa c’è l’illustrazione di un libro dalle cui pagine si liberano delle rondini che volano tra le stelle. E la scritta che la accompagna recita: “Ho vissuto mille vite”.

In questa felpa è immortalato il ritratto in bianco e nero di una tra le scrittrici più amate di lettori e lettrici: Virginia Woolf, l’autrice di capolavori come Orlando, Una stanza tutta per sé, La signora Dalloway e Gita al faro; potrebbe diventare il regalo perfetto per quell’amica che riserva un posto speciale in libreria per l’opera omnia dell’autrice.

In questa felpa ispirata al capolavoro fantasy del XX secolo ideato dalla mente di J. R. R. Tolkien sono raffigurati alcuni simboli chiave della saga. In primo piano poi troviamo proprio le sagome dei protagonisti della compagnia dell’anello, raffigurati in cammino durante il loro periglioso viaggio.

In questo maglione, un po’ come nelle felpe con i nomi delle università Ivy League rese celebri dai film e le serie tv statunitensi, troviamo la scritta Pemberley, che richiama l’imponente tenuta di Mr. Darcy. Un segno di riconoscimento inequivocabile per tutti gli amanti del capolavoro di Jane Austen Orgoglio e Pregiudizio.

In modo simile chi si vuole riconoscere per il tempo (di lettura) passato a Hogwarts, può indossare questa felpa personalizzabile con il proprio nome, che sembra attestare la frequentazione della scuola di magia che ha fatto sognare i piccoli e grandi appassionati della saga di Harry Potter.

È difficile non rimanere incantati di fronte al mondo magico di Alice nel paese delle meraviglie, un po’ come la stessa Alice si meraviglia di fronte alle stranezze della variopinta realtà in cui si ritrova catapultata. Proprio come nel momento in cui finisce invischiata in una strana conversazione con lo stregatto, un episodio immortalato dall’illustrazione di questa felpa d’ispirazione letteraria.

Non si può negare che le letture che si accumulano durante la vita, soprattutto negli anni della crescita, sappiano modellare in qualche modo la visione del mondo. È proprio questo il concetto suggerito da questa felpa d’ispirazione letteraria, in cui la libreria al centro dell’illustrazione trova posto nella testa di una appassionata lettrice.

