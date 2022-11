“La disperata ricerca d’amore di un povero idiota”: con Pif alla ricerca dell’anima gemella

Arturo Giammaresi sta per compiere quarant’anni: è tempo di bilanci per lui, che, all’improvviso, si accorge di aver trascorso anni a pensare solo al lavoro, trascurando la propria vita privata. Ha sempre mascherato la sua timidezza dietro tante citazioni famose, da sciorinare al momento opportuno (almeno secondo Arturo), ma questo non gli ha impedito di fare brutte figure, né di lasciarlo da solo.

Ora è determinato a trovare una compagna di vita, con cui condividere le sue emozioni, ma dove trovarla?

Parte da questa situazione il nuovo romanzo di Pif, La disperata ricerca d’amore di un povero idiota (Feltrinelli), una brillante commedia che è pronta ora a farci empatizzare con il suo protagonista, ora a farci sorridere e a prenderlo bonariamente in giro, come faremmo con un amico un po’ ingenuo.

I colpi di scena sono a dir poco frequenti, perché anche la ricerca dell’amore e le relazioni con le persone sono del tutto imprevedibili, specialmente se per trovare l’anima gemella ci si affida alla tecnologia.

Un ex compagno di scuola di Arturo, Gianfranco, lo stesso che ha schernito per anni il protagonista e gli ha anche rubato la fidanzatina, ora è un ingegnere informatico sulla cresta dell’onda e con il suo team sta sperimentando una app in grado di abbinare le affinità tra le persone.

Dopo alcune perplessità, Arturo è tanto disperato da accettare, a costo di compilare un lunghissimo questionario con informazioni personali. Ed ecco che appaiono sul display non uno ma ben… sette nomi! Infatti, secondo Gianfranco (e secondo la app) non esiste un’unica anima gemella, ma più persone potrebbero fare al caso nostro.

Dunque, detto fatto: ad Arturo non resta che chiedere le tante ferie arretrate, prenotare voli, fare le valigie e raggiungere le candidate, per conoscerle con una scusa e scoprire se può davvero nascere una relazione. Il tutto, senza mai menzionare l’esperimento sociologico e tecnologico in corso. La Siena del palio, un paesino sperduto in Groenlandia, delle belle terme in Svezia sono solo alcuni teatri degli incontri suggeriti dalla app e Arturo deve ogni volta adattarsi a situazioni a dir poco imbarazzanti, superare le proprie ritrosie e la timidezza, farsi forza (per una volta senza le sue citazioni, o quasi) e risolvere al volo problemi.

Ad aiutare Arturo c’è un collega, Carlo, che concede il beneficio del dubbio alla app e supporta l’amico: gli prepara qualche ricerca sugli usi e costumi del posto, dispensa conforto morale per i momenti no, lo spinge a non arrendersi. E, non ultimo, Carlo insinua anche un dubbio fin dal principio del romanzo: cosa fare con Olivia, la bellissima ragazza che lavora nella loro mensa aziendale, che ogni giorno riserva ad Arturo generosissime porzioni di lasagne e sorrisi splendenti? Benché ammetta di essere molto attratto da Olivia, Arturo non ha ancora trovato il coraggio di invitarla a uscire.

Sì, perché il protagonista è a volte un “povero idiota”, come leggiamo nel titolo: bloccato da mille dubbi su di sé e sugli altri, spesso sabota le sue relazioni prima ancora che queste comincino, perché vorrebbe che ogni amore fosse perfetto. Forse per questo demandare la scelta delle sue possibili anime gemelle alla app gli sembra una buona alternativa: meno rischiosa, almeno in apparenza.

Con ironia e sensibilità, Pif torna a confrontarsi con una commedia d’amore (come non ricordare lo spassoso e non banale …che Dio perdona a tutti, edito sempre da Feltrinelli nel 2018?), che si complica via via, sfiorando e attraversando anche altri temi, legati all’esistenza, all’amicizia, al lavoro, ai sogni.

Sono la leggerezza dei dialoghi, la progressiva velocizzazione dell’opera, le coincidenze che hanno dell’assurdo, le battute ironiche intessute alla narrazione a portarci con il sorriso verso un finale altrettanto imprevedibile, che lascerà a bocca aperta.