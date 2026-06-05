Elle Kennedy, Il contratto

Romance: in libreria (e in tv) il successo della Campus Series di Elle Kennedy

di Redazione Il Libraio 05.06.2026

Ben tre libri in contemporanea nella top ten dei libri più venduti: la “Campus Series” di Elle Kennedy è tornata protagonista in classifica, spinta dal successo della serie su Prime, e a conferma del costante interesse per il genere romance in libreria. “Passione, sport, college e romanticismo sono gli ingredienti” che hanno conquistato il pubblico – I particolari

Ben tre libri contemporaneamente nella top ten dei libri più venduti (“e oltre 150 mila copie vendute in Italia nelle ultime quattro settimane”): in queste settimane la Campus Series di Elle Kennedy, pubblicata in Italia da Newton Compton, è tornata protagonista in classifica, a conferma del costante successo del genere romance in libreria.

Il contratto. Edizione speciale

A trainare il successo è stata l’uscita della serie Off Campus su Prime Video, tratta dal bestseller Il contratto – The Deal, primo volume della saga. L’adattamento televisivo ha riacceso l’interesse attorno all’universo narrativo creato da Elle Kennedy, spingendo migliaia di nuove lettrici (e lettori) a scoprire la serie e riportando in classifica i romanzi che l’hanno resa una delle autrici romance più amate al mondo. Nel frattempo, le riprese della seconda stagione sono già in corso.

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Ricordiamo che la saga comprende i romanzi Il contratto – The Deal, Lo sbaglio – The Mistake, Il tradimento – The Score, L’imprevisto – The Goal e L’eredità – The Legacy. Un successo consolidato che si è ulteriormente rafforzato nelle ultime settimane grazie alla pubblicazione di una special edition limitata de Il contratto – The Deal, arricchita da contenuti esclusivi.

The campus series

I primi tre numeri di “The campus series”

L’editore Raffaello Avanzini commenta: “Elle Kennedy è un fenomeno autentico. Passione, sport, college e romanticismo sono gli ingredienti che hanno decretato il successo di una serie”.

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Autrice romance di riferimento anche in Italia, Elle Kennedy è da anni ai vertici delle classifiche internazionali. Oltre alla Campus Series, Newton Compton ha pubblicato numerose sue saghe di successo, tra cui Briar U Series, Avalon Bay Series, Prep Series e Campus Diaries, oltre ai romanzi Love Song, Ti ho incontrato a mezzanotte e Avventura d’amore – Girl Abroad.

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