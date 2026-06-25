Se state cercando i libri thriller del 2026 da leggere, e i nuovi gialli e noir italiani e internazionali da non mancare, non perdete il nostro speciale. Spazio a un’ampia selezione di novità, in cui non mancano scrittrici e scrittori seriali molto amati, oltre a voci emergenti. Fra thriller storici e horror, cozy crime, mystery e romanzi psicologici…

Chi ama i libri thriller lo sa: ogni anno arrivano nuove indagini da seguire, nuovi detective da scoprire e nuove ossessioni narrative capaci di tenere svegli fino all’ultima pagina. Dai noir più cupi ai thriller psicologici, passando per il mystery classico, l’horror e il cozy crime, il panorama crime attuale continua a trasformarsi e ad allargare i propri confini.

Come negli anni precedenti, in questo speciale, in costante aggiornamento, abbiamo raccolto alcune delle novità thriller e gialle più interessanti del 2026: romanzi italiani e internazionali, grandi firme del genere e nuove voci da tenere d’occhio, tra delitti irrisolti, segreti di famiglia, sparizioni, serial killer e casi destinati a riemergere dal passato.

In cerca dei migliori libri thriller del 2026 (e dei nuovi gialli da non mancare)?

Accanto alle investigatrici e agli investigatori più celebri trovano spazio personaggi inattesi, ambientazioni insolite e storie che mescolano tensione, atmosfera e attenzione psicologica. Perché oggi il thriller non è più soltanto un gioco di suspense e colpi di scena, ma anche un modo per raccontare paure contemporanee, rapporti umani e zone oscure della società.

Di seguito trovate una guida ai migliori libri thriller e gialli del 2026, pensata per chi è in cerca di nuove opere capaci di sorprendere, inquietare e lasciare il segno…

Indice

Libri thriller mozzafiato

Exit Strategy

Il primo thriller di cui parliamo è Exit Strategy, il nuovo imperdibile libro firmato da Lee e Andrew Child (edito da Longanesi, con la traduzione di Adria Tissoni). Come raccontato nel nostro articolo dedicato, Jack Reacher – protagonista di questa lunga saga – è un ex poliziotto militare che gira gli Stati Uniti e che, spesso, si ritrova coinvolto in avventure e indagini. In questo nuovo romanzo, Reacher si trova a Baltimora dove, dopo un incontro all’apparenza fortuito, un ragazzo gli chiede aiuto.

Love, mom

Proseguiamo questo percorso tra i libri thriller da leggere nel 2026 con il romanzo di Iliana Xander, pseudonimo di un’autrice di cui si sa veramente poco, Love, Mom (Longanesi, traduzione di Luca Bernardi). Quando la famosa scrittrice Elizabeth Casper, madre di Mackenzie, muore in un misterioso incidente, la figlia accoglie la notizia con indifferenza e freddezza… Ma al funerale, la ragazza trova una busta sul sedile della sua auto, e al suo interno un biglietto scritto con la grafia della madre: “Vuoi sapere un segreto? Con amore, mamma”. In un istante, la vita di Mackenzie cambia drasticamente, decisa a scoprire chi era veramente sua madre e quale segreto nascondesse…

L’inquilina

Freida McFadden, autrice statunitense che ha da poco rivelato la sua identità e a cui abbiamo dedicato un articolo speciale, è tornata in libreria con un thriller protagonista delle classifiche in Italia e all’estero. Si tratta del romanzo L’inquilina (Newton Compton, tradotto da Carlo De Caro), che segue la storia di Blake Porter: all’apice della sua carriera, viene ingiustamente accusato di aver danneggiato la sua azienda, e licenziato. Quando pensa di aver trovato una soluzione ai problemi economici grazie a Whitney, una ragazza che cerca una stanza in affitto, l’uomo scopre attorno a sé strani comportamenti, rumori inquietanti e un incomprensibile odore di decomposizione… Imparerà che, a volte, il pericolo si nasconde tra le mura di casa.

L’impronta del lupo

E proseguiamo questo viaggio fra i thriller, i gialli e i noir del 2026 da non perdere con il nuovo romanzo dello scrittore norvegese Jo Nesbø, già autore di Luna rossa e La famiglia. Tra i titoli più interessanti del 2026, infatti, non manca L’impronta del lupo (Einaudi Stile Libero, traduzione di Eva Kampmann). Nelle strade di Minneapolis, si incrociano i destini di tre uomini… Quello di un mercante d’armi, vittima di un attentato, di Tomas Gomez, persona perbene accusata di essere uno spietato killer, e di Bob Oz, detective che non si arrende mai.

Treno infernale per l’Angelo rosso

Cambiamo atmosfera con il romanzo d’esordio di Franck Thilliez: Fazi ha infatti pubblicato Treno infernale per l’Angelo rosso in una nuova traduzione (a cura di Daniela De Lorenzo) e con una lettera dello stesso scrittore bestseller – indirizzata alle sue lettrici e ai suoi lettori. Il protagonista di questo appassionante thriller è il commissario Franck Sharko, alle prese con un omicidio alle porte di Parigi, e con l’ansia per l’amata moglie, scomparsa da molti mesi…

Il purgatorio degli innocenti

Una rapina andata male, una fuga improvvisata e un equilibrio che rischia di crollare da un momento all’altro… Questo, in estrema sintesi, è Il purgatorio degli innocenti (Salani) della scrittrice francese Karine Giebel. Dopo il fallito colpo a una gioielleria di place Vendôme, la banda di Raphaël cerca la salvezza nella campagna francese, braccati dalla polizia e con suo fratello Will ferito gravemente. La salvezza sembra arrivare con Sandra, una veterinaria che vive da sola… Ma chiusi in quella casa, tesi e spaventati, quello che all’inizio sembrava un rifugio, ora è diventato una gabbia…

Il nido del corvo

Ci spostiamo ora in Italia, e nello specifico in Sardegna, con il più recente romanzo noir dell’apprezzato (e prolifico) scrittore Piergiorgio Pulixi, Il nido del corvo (Feltrinelli). In una terra “sospesa tra west selvaggio e lande crepuscolari”, va in scena una nuova sfida tra il Bene e il Male: da un lato due investigatori – Daniel Corvo e Viola Zardi -, diversi ma uniti nella loro missione; e dall’altro un assassino che non solo rapisce e uccide, ma sfida apertamente le forze dell’ordine dando inizio a un gioco perverso in cui ogni tappa sembra architettata proprio dal killer…

E mentre Feltrinelli pubblica una nuova edizione di L’appuntamento (pubblicato per la prima volta da E/O nel 2014), Rizzoli ha dato alle stampe Tutte le ragazze mentono, uno young adult a tinte gialle in cui la giovane Melissa vuole scoprire la verità dietro il presunto suicidio della sorella. Conoscerà un vortice di bugie, amori segreti e ragazze tanto belle quanto perfide…

Senza dire addio

Veniamo ora a un thriller imperdibile, scritto a quattro mani dall’attrice statunitense Reese Witherspoon e dallo scrittore bestseller Harlan Coben: stiamo parlando di Senza dire addio (Longanesi, tradotto da Federica Garlaschelli). La storia ruota attorno a Maggie McCabe, una chirurga militare di grande fama che, in seguito a una serie di circostanze tragiche, viene licenziata, precipitando nel baratro. Nel momento più buio, le viene fatta una proposta allettante: occuparsi di una clientela facoltosa che pretende le cure migliori e più costose (ma anche discrezione). Nel giro di poche ore, si ritrova così in Russia, dove, però, il paziente di cui deve occuparsi è scomparso. E se lei fosse la prossima? Cosa sta accadendo in quella sofisticata villa?

Il silenzio dei colpevoli

E proseguiamo questo viaggio tra i più interessanti thriller del 2026 con il nuovo capitolo della saga di Angela Marsons con protagonista la celebre detective Kim Stone. In Il silenzio dei colpevoli, pubblicato come i precedenti da Newton Compton (traduzione di Marialuisa Amodio), Stone indaga su alcune morti che sembrano collegate da un oscuro segreto… Prima un uomo torturato e poi ucciso, successivamente un’intera famiglia scomparsa e il ritrovamento di un secondo cadavere… Stone sa che il tempo scorre inesorabilmente e l’assassino non si fermerà fino a che non avrà concluso la sua oscura missione.

Universality

Cosa accade quando i fatti di cronaca smettono di generare interesse e rimangono solo le voci e le opinioni, in una società dominata dall’amletico dubbio di essere o non essere (famosi)? Come raccontato nel nostro articolo, Universality (NN, traduzione di Martina Testa) della scrittrice britannica Natasha Brown ruota attorno all’omicidio di un uomo, sospeso però fra thriller e critica sociologica…

Allmen e il signore Weynfeldt

Crime e arte si incontrano nel romanzo dello scrittore svizzero Martin Suter Allmen e il signor Weynfeldt (Sellerio, tradotto da Alice Gardoncini), che riunisce due dei personaggi più amati della sua produzione narrativa. Da una parte c’è Johann Friedrich von Allmen, raffinato dandy con una passione per i furti d’arte; dall’altra il collezionista Adrian Weynfeldt. A fare da ponte tra i due è la scomparsa di un dipinto dalla collezione di Weynfeldt. Quando una libraia specializzata in arte, forse l’unica persona in grado di fare luce sul mistero, viene trovata morta, l’indagine prende una piega inattesa.

Il crimine del paradiso

Tra i thriller del 2026 che consigliamo anche il nuovo romanzo dello scrittore francese Guillaume Musso, Il crimine del paradiso (La nave di Teseo, traduzione di Sergio Arecco). A Cap d’Antibes, Villa Starlight ospita ogni estate Florence e Julian Livingston per le vacanze, tra divertimento, lusso e un’apparente perfezione. Tutto cambia, drammaticamente, quando scompare Oscar, il loro bambino di tre anni, e la residenza viene presa d’assalto dai media. Mentre il caso si fa più complesso di quel che sembra, la scrittrice Agatha Harding cerca di sfruttare la tragedia per scrivere un bestseller…

Ombre senza voce

Spostiamoci ora in Giappone, con un libro adatto a lettrici e lettori che amano immergersi in una “spirale di mistero”: Ombre senza voce (Longanesi, traduzione di Maria Cristina Gasperini) dello scrittore classe ’68 Tokuro Nukui. In questo thriller, apprezzato sin dall’uscita nel 1993, un delitto sconvolge la città di Tokyo e il poliziotto incaricato, il sovrintendente Saeki, deve non solo gestire le complesse indagini, ma anche le voci di corridoio e la pressione della stampa. Nel frattempo, un uomo disperato scopre che, a volte, la salvezza ha un prezzo troppo alto…

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Gialli italiani e noir internazionali

L’incertezza del domani

Parlando di gialli italiani, è immancabile il nuovo libro di Gian Andrea Cerone, L’incertezza del domani (edito da Guanda). Mentre Milano si appresta a entrare nella stagione autunnale, il commissario Mario Mandelli e la sua Unità di Analisi del Crimine Violento hanno per le mani due indagini destinate a intrecciarsi. Perché se la città è scossa dagli omicidi commessi da “il Regista”, killer che sceglie le proprie vittime tra le figure più note dei social, l’ormai celebre commissario indaga anche su “l’Aracnide”, che colpisce nell’ombra e poi sparisce…

Le terme dell’Indirizzo

Spazio ora al ritorno di Cristina Cassar Scalia, scrittrice che con i suoi noir ha raccontato i diversi volti della Sicilia. Ora per Einaudi Stile Libero è stata pubblicata una nuova indagine di Vanina Guarrasi: Le terme dell’Indirizzo. I pochi giorni di riposo della vicequestore sono interrotti dal ritrovamento di un cadavere semicarbonizzato presso le terme dell’Indirizzo – un complesso di età imperiale nel centro di Catania: il passato dell’uomo porta le indagini verso gli affiliati a un clan mafioso, ma qualcosa non torna… Vanina Guarrasi e la sua squadra sono pronte a scoprire la verità.

Quattro presunti familiari

Tra i romanzi noir italiani più apprezzati di questa prima parte di 2026 anche Quattro presunti familiari, primo libro che lo scrittore romano Daniele Mencarelli scrive con i tipi di Sellerio. Lo scheletro di una giovane donna, ritrovato nei pressi di Norma (in provincia di Latina), costringe le forze dell’ordine a chiamare tre famiglie per chiedere un confronto del DNA. Mentre le analisi vengono svolte, i quattro parenti si muovono su un filo sottile: la speranza che l’esito sia negativo, e quindi la loro amata ancora viva, o positivo, e che finalmente si possa sapere quel che è successo… Scegliendo come punto di vista quello dell’appuntato incaricato di controllare le famiglie, Mencarelli descrive un mondo oscuro, intriso di violenza e desiderio di potere.

Il piede nella fossa

Tra le novità più interessanti, poi, non può mancare il nuovo romanzo di Andrea Vitali, pubblicato da Garzanti. Il piede nella fossa porta lettrici e lettori ancora una volta nell’ormai nota Bellano, dove l’ospedale Umberto I è in fermento. Una strana e alquanto decisa richiesta da parte di uno dei degenti, Mentore Carcolati, ha messo in agitazione il primario Giulio Cesare Bombazza, suor Anastasia e pure Adelio Dilena, il becchino… E poi, ciò che chiede il paziente è legale? Consultato in fretta e furia, il maresciallo Maccadò ha acconsentito ma…

L’ultimo colpo

Parliamo adesso di un amatissimo autore americano, con l’ultima raccolta di racconti firmata da Don Winslow: L’ultimo colpo (HarperCollins, traduzione di Alfredo Colitto). Sei storie, perfette per chi ama il genere noir, in cui l’autore della Trilogia del cartello si muove tra le maglie della criminalità. Protagonisti delle vicende Boone Daniels, surfista-detective già descritto in due romanzi; un leggendario rapinatore e un poliziotto onesto che deve compiere una scelta… Sono pagine in cui chi legge può confrontarsi con le diverse facce della società che Winslow ha descritto nel corso della sua premiata produzione.

Omicidi Srl

Continuando questa rassegna di gialli internazionali e italiani del 2026, parliamo di Omicidi Srl (Sellerio) di Alessandro Robecchi – amato autore, fra gli altri, di Il tallone da killer e di Le verità spezzate. Il nuovo romanzo vede il ritorno dei personaggi Il Biondo e Quello con la cravatta, due killer professionisti alle prese con una questione morale: accettare un incarico inedito, ben retribuito, o cedere ai loro dubbi etici? Tra impicci, colpi di scena, stagisti e contrattempi, Robecchi ritrae l’avidità e l’assenza di scrupoli in una “Milano sgangheratamente ricca”.

L’uomo che non doveva tornare – Una nuova indagine dell’ispettore Lopez

Giuseppe Genna, scrittore di culto e da anni nel mondo dell’editoria, torna con una nuova indagine dell’ispettore Lopez dal titolo L’uomo che non doveva tornare (Feltrinelli). Milano, “città-laboratorio e città-matrioska di poteri in conflitto” è l’epicentro di uno strano e oscuro scontro: da un lato il Russo, un uomo proveniente dall’Est, che sa come muoversi e sembra seguire rotte dimenticate; dall’altro il risorto Guido Lopez, una volta membro della Squadra Omicidi e ora “reliquia ambulante della guerra fredda”… Sullo sfondo, strade che si incontrano, destini che si incrociano e l’Occidente al collasso.

L’ultima cosa che sai

Tra gli autori di gialli più prolifici c’è Paolo Roversi: suo il romanzo investigativo L’ultima cosa che sai (Marsilio), dodicesimo capitolo delle avventure di Enrico Radeschi. Questa volta il giornalista-hacker si deve dividere tra due indagini: un omicidio rituale che riapre vecchie ferite nella Bassa Padana (terra d’origine di Radeschi) e il presunto suicidio di un professore del politecnico di Milano.

E per i lettori e le lettrici di Paolo Roversi, a maggio è uscito per SEM E così per non morire, giallo in cui torna protagonista la profiler Gaia Virgili: in una Milano svuotata dal lockdown sembra essere tornato in azione il Mostro di Milano…

Gran galà con delitto

Se invece avete il desiderio di leggere un bel giallo che ricordi i classici di Agatha Christie, ma non solo, Gran galà con delitto (Garzanti) è assolutamente da recuperare. Simone Tempia, autore e giornalista all’esordio nella narrativa, guida chi legge tra le stanze di una nobile villa, dove la contessa Mazzucco è stata assassinata. Il colpevole? Ovviamente uno degli invitati a cena: uno scrittore di poca fama, un commendatore, un principe, un uomo dall’accento latino-americano o la nipote della padrona di casa?

Teresa Papavero e le verità nascoste

Tra i titoli del momento anche Teresa Papavero e le verità nascoste, quarto capitolo della serie firmata dalla scrittrice Chiara Moscardelli per Giunti. In vacanza con l’amica presso il Rifugio dei cinque sensi, tra pasti salutari, meditazione e tisane depurative, Teresa scopre il cadavere di una famosa giornalista di gossip che galleggia in piscina… Quale altro ospite si è potuto macchiare di tale delitto? Armata di tutta la sua determinazione, la nostra protagonista è pronta a scoprire la verità, e, nel frattempo, deve fare i conti con un passato sempre più complesso da affrontare.

Buonvino e l’omicidio dei ragazzi

Tra i gialli da leggere anche la nuova avventura del commissario Buonvino, nata dalla fantasia di Walter Veltroni. Tra le pagine di Buonvino e l’omicidio dei ragazzi (Marsilio), lettrici e lettori sono coinvolti in un drammatico omicidio: una ragazza neanche maggiorenne è stata trovata impiccata all’orologio ad acqua del Pincio, all’interno di Villa Borghese… Davanti a quel corpo esanime Buonvino “capisce che i figli sono di tutta la società e che gli assassini dei figli vanno trovati”…

E sempre quest’anno l’ex sindaco di Roma ha pubblicato Il bar di Cinecittà, in cui racconta la “Hollywood sul Tevere” attraverso la prospettiva privilegiata di un bancone di un bar.

La controra del Barolo

Proseguiamo questa raccolta dei gialli e thriller più interessanti del 2026 con il nuovo libro di Orso Tosco, scrittore classe ’82 che aveva esordito con Aspettando i naufraghi (minimum fax). La controra del Barolo (Rizzoli) ci porta nel basso Piemonte dove Gualtiero Bova, detto il Pinguino, indaga sul furto di un cadavere… Nella gelida morsa dell’inverno, il Pinguino si addentra nella provincia, tra antichi rituali, silenzi interminabili e killer implacabili.

Un delitto per James Joyce

Dopo la pubblicazione di In ultima analisi, Sellerio riporta in libreria anche Un delitto per James Joyce della scrittrice Amanda Cross – pseudonimo dietro il quale si cela Carolyn Gold Heilbrun (1926-2003), la prima donna a ottenere un incarico accademico alla Columbia University. Letteratura e investigazione si mischiano (come descritto da Mario Baudino nella sua recensione) in questa campus novel dalle tinte gialle: Kate Fansler indaga su un omicidio connesso ad alcune lettere dello scrittore irlandese James Joyce…

Il finale si scrive da sé

Sei scrittrici e scrittori vengono misteriosamente invitati a Skelbrae, l’isola privata di Arthur Fletch, che viene però trovato morto. È così che inizia la storia raccontata in Il finale si scrive da sé (Mondadori, traduzione di Mirko Zilahy) di Evelyn Clarke, pseudonimo che due scrittrici, Victoria “V.E.” Schwab e Cat Clarke, hanno scelto per scrivere romanzi insieme. Per non lasciare incompiuto il libro a cui il leggendario autore stava lavorando, ciascuno degli ospiti ha 72 ore per trovare il finale giusto e vincere una ricompensa milionaria. Intanto, una cosa diventa chiara: se iniziare un libro è difficile, concluderlo senza pericoli è la vera sfida.

Giallo come lo zolfo

Tra i nuovi thriller, gialli e noir del 2026 anche il nuovo romanzo del giornalista e scrittore Giuseppe Di Piazza. In Giallo come lo zolfo (per la nuova collana Black di HarperCollins Italia) ritroviamo Leo Salinas, il cronista di nera protagonista di I cinque canti di Palermo, che vorrebbe godersi le vacanze a Vulcano. Quando rinviene un cadavere sulla spiaggia, inizia per lui una caccia alla verità che si snoda tra il presente e il passato di quell’isola, “terra di zolfo e di armi, di sangue e di ricchezze”.

Laguna Limes

E ora, dal Sud Italia, ci spostiamo nel Nord Est per un noir perfetto per lettrici e lettori alla ricerca di un romanzo che si snoda tra la grande città e la provincia, e che unisce il fascino delle leggende popolari alla critica sociale, tra appalti, manovre politiche e cadavere… Umberto Matino, scrittore proveniente da Schio, torna in libreria per Feltrinelli con Laguna Limes: “il j’accuse implacabile dell’anima nera di una regione”, in cui due testardi investigatori – il maresciallo Picone e il commissario Bonturi – indagano su due omicidi e uno strano suicidio avvenuti tra Venezia e l’Altovicentino.

Morte al White Hart

Tra i gialli del momento spicca l’esordio narrativo di Chris Chibnall, sceneggiatore e produttore britannico noto per il successo di serie come Broadchurch e Doctor Who. A Fleetcombe, un villaggio della costa inglese, il proprietario del pub locale viene trovato morto in circostanze macabre e la detective Nicole Bridge, tornata in paese dopo una carriera a Liverpool, è chiamata a scavare sotto la superficie di una comunità apparentemente perfetta. Morte al White Hart (Bollati Boringhieri, traduzione di Costanza Prinetti) è una detective story dove tutti sembrano avere qualcosa da nascondere…

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Libri thriller psicologici (e storie true crime)

La colpevole

Veniamo ora al nuovo thriller psicologico – e claustrofobico – dell’autrice britannica B. A. Paris, La colpevole (Nord, tradotto da Veronica Sibilla Ghiorzi). Un senso di colpa vecchio di 14 anni, legato alla morte di una ragazza, continua a perseguitare Nell Master e non c’è giorno in cui la donna non si senta osservata o seguita. Cosa accade quando l’ossessione prende il controllo della nostra mente? Un nuovo romanzo che indaga le pieghe oscure della vita, firmato dall’autrice di La reclusa e L’amica.

La gemella silenziosa

Tra i thriller psicologici del momento ecco La gemella silenziosa (Newton Compton, traduzione di Giulio Lupieri e Marco Machera) di Lucinda Berry, psicologa e ricercatrice statunitense che ama scrivere e correre maratone. Il romanzo, molto apprezzato oltreoceano, ha per protagoniste Emily ed Elizabeth, due gemelle la cui infanzia è stata segnata dalla sofferenza e dai traumi. Quando Emily muore, la sorella decide di indagare e provare a scavare in quei ricordi che, nonostante il tempo passato, sono ancora molto dolorosi…

L’internato

Non manca poi, tra i migliori thriller psicologici del 2026, L’internato del tedesco Sebastian Fitzek (pubblicato da Fazi, con la traduzione di Sveva Lizza). Dopo un anno dalla scomparsa del figlio, e nessun passo avanti della polizia, Till Berkhoff vede un’unica strada: entrare nell’ospedale psichiatrico in cui è detenuto un uomo colpevole di diversi infanticidi… Che sia responsabile anche della vita di Max? Till, disperato, si troverà così all’interno di una clinica claustrofobica, in cui verità e follia si confondono… Non perdere l’intervista all’autore, a cura del collega Fabiano Massimi.

Il dolore dell’oca

Durante il tragitto verso l’ufficio, Nikita – “poliziotta che fuma e beve troppo” – vede una ragazza pronta a suicidarsi dal cavalcavia. Le due di scambiano qualche parola, e Fresia, questo il nome della giovane donna, sembra collaborare… Ma poi tutto precipita. Ossessionata dal fatto, Nikita decide di scoprire il perché di quel gesto, conoscere la vita di Fresia e la sua famiglia. Non sa che l’indagine sarà l’inizio di un labirinto molto pericoloso… Questa la trama del thriller psicologico Il dolore dell’oca, nuovo romanzo di Giuliana Salvi edito da Einaudi.

Il bosco obliquo

Alice Bassoli, scrittrice classe ’81 al suo terzo romanzo con Corbaccio, firma un thriller psicologico ambientato “nel cuore selvaggio dell’Appennino emiliano”. Il bosco obliquo porta lettrici e lettori nel piccolo paese di Rocchelle, sconvolto dal brutale omicidio di Francesco, un giovane spacciatore ritrovato decapitato… E mentre il fratello Daniele e la fidanzata Chiara cercano risposte e la verità, una scia di violenza si diffonde, tra croci rovesciate, rituali inquietanti e antichi rancori mai sopiti…

La morte non sa leggere

Un’ossessione che cresce culminando nella follia omicida, è quella che viene raccontata dalla “regina del crimine” britannica Ruth Rendell (1930-2015) nel romanzo La morte non sa leggere, arrivato in Italia con 66thand2nd grazie alla traduzione di Marina Calvaresi. La sera di San Valentino, la famiglia Coverdale viene uccisa, membro dopo membro, dalla governante Eunice, che custodisce da tutta la vita un’umiliazione segreta. Sarà l’ispettore capo William Vetch a risolvere il caso e a scoprire l’incredibile ragione di quel massacro… Il romanzo, originariamente uscito nel 1977, ha ispirato anche due adattamenti cinematografici (datati 1986 e 1995))

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Thriller avvincenti

Nessuna via d’uscita

Il primo dei nostri thriller avvincenti del 2026 non può non essere Nessuna via d’uscita di Michael Connelly (edito da Piemme e tradotto da Alfredo Colitto), con un caso più attuale che mai. L’avvocato della Lincoln Mickey Haller rappresenta in tribunale la famiglia di una ragazza che è stata uccisa dal suo ex fidanzato… sotto il suggerimento di un chatbot. Sarà l’occasione per Haller di entrare nell’oscuro mondo dell’Intelligenza Artificiale e dell’informatica. È veramente possibile che una macchina abbia portato alla morte di una giovane? E quali conseguenze ci potrebbero essere per l’azienda proprietaria?

Colpevolezza

E il tema del complesso rapporto tra umanità e tecnologia ritorna anche in Colpevolezza, thriller del momento firmato da Bruce Holsinger (edito da e/o, traduzione di Dario Diofebi). Come spiegato nel nostro articolo, il romanzo è “un thriller familiare ambientato nell’epoca dell’intelligenza artificiale, una storia di responsabilità e colpa su più livelli”. Tutto comincia quando il minivan a guida autonoma della famiglia Cassidy-Shaw si scontra con un’auto e provoca la morte di due anziani…

Anna non dimentica

E ora arriviamo al libro thriller Anna non dimentica (Longanesi), esordio del regista e sceneggiatore Adriano Giotti – che è stato candidato ai David di Donatello con il cortometraggio Mostri. Una ragazza rapita dieci anni prima, un 14enne scomparso in provincia dell’Aquila e una leggenda su internet coinvolgeranno lettrici e lettori lungo un sentiero oscuro in cui strane voci diffuse online sembrano diventare realtà…

Ultimo valzer di una ragazza per bene

Dopo oltre 20 anni di lontananza, Vittorio Contrada incontra l’ex compagna di liceo Claudia, ora sposata con un imprenditore e con una figlia. Ed è proprio la giovane Ada il motivo di quella visita: la ragazza è infatti minacciata da uno stalker… Contrada e il suo team – composto dalla socia Gloria Almariva e dal fido tuttofare Ciuffo – decidono di aiutare la vecchia amica. Ben presto, però, scoprono che la vicenda è ben più complessa e Ada tutt’altro che una 20enne indifesa… Questa è la trama di Ultimo valzer di una ragazza per bene, secondo romanzo che Tullio Avoledo dedica all’avvocato Contrada (dopo Come si uccide un gentiluomo), e pubblicato da Neri Pozza.

Il tempo dell’orologiaio

Dopo L’orologiaio di Brest, Maurizio de Giovanni, tra i nomi più noti e prolifici del giallo italiano, è tornato in libreria con un nuovo giallo da non mancare, immerso tra le pagine e i misteri della Storia d’Italia. In Il tempo dell’orologiaio (Feltrinelli), Andrea e Carlo Malavasi, già protagonisti del primo libro, devono scoprire cos’è accaduto a Vera, e perché la sua scomparsa è legata a un tradimento avvenuto ben 40 anni prima. Non perdete il nostro speciale su tutti i libri e le serie dell’autore napoletano.

Tutta la morte davanti

Parlando di ritorni, in questo viaggio tra i thriller del 2026, dobbiamo menzionare Tutta la morte davanti, il nuovo romanzo di Jeffery Deaver e Isabella Maldonado (pubblicato da Longanesi, con la traduzione di Federica Garlaschelli). Dopo che tra le colline californiane tre matrimoni sono finiti nel sangue per mano dello stesso serial killer, l’agente federale Carmen Sanchez e l’esperto di sicurezza digitale Jake Heron decidono di entrare in azione e fermare l’assassino. Ma cosa accade se l’uomo ha messo nel suo mirino proprio la coppia formata da Sanchez e Heron?

I sabotatori

Non può mancare tra i thriller del 2026 I sabotatori (Longanesi, traduzione di Riccardo Bettini). Storia, azione e mistero caratterizzano il nuovo capitolo delle avventure di Isaac Bell, firmato da Clive Cussler (1931-2020) e Jack Du Brul: il celebre detective Bell deve fronteggiare un gruppo insurrezionale di Panama, pronto a tutto per fermare la creazione del Canale di Panama da parte del governo statunitense…

Maschi a pezzi

E ora parliamo di un libro finalista al Women’s Prize Future Awards, definito come un “American Psycho al femminile”, Maschi a pezzi (pubblicato da Bollati Boringhieri e tradotto da Francesca Manfredi). Al centro del romanzo di Eliza Clark un’antieroina la cui ossessione la porta in una spirale autodistruttiva, capace di “ribaltare la prospettiva sugli stereotipi narrativi dei thriller”.

Five

Proseguiamo poi con un thriller ricco di suspense. Tra le pagine di Five di Ilona Bannister (romanzo d’esordio pubblicato da Giunti e tradotto da Sara Reggiani) le lettrici e i lettori entreranno nelle vite di cinque persone, cinque sconosciuti, che la vita ha condotto sulla banchina di una stazione, in attesa del treno per Londra. Esistenza dopo esistenza il conto alla rovescia si muove… Allo scadere, uno di loro morirà. Ma chi?

La mossa del Granchio

Proseguiamo la rassegna dei thriller del 2026 con La mossa del Granchio (Rizzoli) di Sandrone Dazieri – autore, fra gli altri, di Uccidi i ricchi e di Tutto gorilla. Protagonista del romanzo è Dante Torre, che tra i resti di una chiesetta franata si imbatte nel cadavere, rimasto intrappolato per decenni, di Alba, il suo primo amore. Ma prima che possa scoprire qualcosa, un camion cerca di ucciderlo. Grazie all’aiuto dell’ex vicequestore Colomba Caselli, Dante scopre che quella morte non è un caso isolato, mentre ricordi oscuri affiorano alla mente e ogni mossa può essere quella definitiva.

Cemento e sangue

La morte sospetta di un eco-attivista, l’omicidio di un palazzinaro e la scomparsa di un ingegnere legato al narcotraffico: tre storie che si muovono in parallelo e che tracciano tutta la complessità del nuovo romanzo di Carlo Calabrò, Cemento e sangue (edito da Marsilio). Al centro il cronista Everton Barros, che non crede alle semplici spiegazioni della polizia e rintraccia in Donato Abreu – politico neoliberale in ascesa – il punto di contatto tra le tre vittime in cui si è imbattuto. E così decide di indagare… Un romanzo noir dal risvolto civile, che racconta la violenza e l’avidità dietro l’incredibile sviluppo di San Paolo, in Brasile.

Il libro si muove in continuità con Meccanica di un addio, thriller di cui avevamo parlato qui e che ruotava attorno a conflitti ambientali, inganni e dilemmi morali.

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Libri thriller con sfumature horror

Arriviamo ora a una serie di romanzi in cui la paura assume un ruolo centrale, tra assassini seriali, atmosfere da brivido ed elementi soprannaturali.

Le madri

Il primo dei libri thriller con sfumature horror del 2026 che segnaliamo è Le madri di Carmen Mola: il collettivo spagnolo – formato da tre scrittori e sceneggiatori – torna in libreria per Salani (traduzione di Laura Bortoluzzi) con una nuova macabra indagine per l’ispettrice capo Elena Blanco. Nel giro di pochi giorni sono stati trovati due uomini brutalmente uccisi: le scene del crimine fanno subito pensare a un rituale e soprattutto che una terza vittima è già stata catturata… Mentre le ore passano, e l’angoscia aumenta, la Brigada de Análisis de Casos si rende conto di avere a che fare con un’organizzazione misteriosa, nascosta tra le alte sfere della società spagnola.

L’amuleto

Veniamo ora a un autore di culto di cui si è parlato molto negli ultimi anni. Spazio infatti a L’amuleto di Michael McDowell, romanzo horror che nel 1979 ha segnato l’esordio dello sceneggiatore statunitense (scomparso nel ’99) e che ora viene pubblicato da Neri Pozza, con la traduzione di Elena Cantoni. Dopo il tragico incidente capitato al figlio, Jo è decisa a vendicarsi di ogni possibile responsabile… Non sa che con l’amuleto che tiene per le mani darà il via a una sequenza di maledizioni e orrori che metteranno in ginocchio la cittadina di Pine Cone… Dello stesso autore anche la Saga di Blackwater e Gli aghi d’oro.

Sangue madre

Un’altra madre, un’altra donna, è protagonista del prossimo romanzo. Con Sangue madre (Mercurio, traduzione di Giulia Ratti e illustrazione di Shaun Tan), la scrittrice coreana Bohyun Kim costruisce un thriller soprannaturale che attraversa la violenza di genere e l’elaborazione del lutto. Dopo aver assistito all’omicidio della figlia per mano dell’ex fidanzato, una madre si trasforma in una creatura che sfida il tempo, assettata di vendetta e decisa a punire ogni uomo che abbia mai ferito, umiliato o distrutto la vita di una donna…

Innocenza

Per chi è alla ricerca di un affascinante thriller dalle sfumature horror, il consiglio è di leggere Innocenza di Andrea Esposito (Ponte alle Grazie). Lo scrittore e libraio romano torna con “un viaggio iniziatico alle radici del male, tra identità e affetti profondi“. Al centro troviamo Caterina, che, tornata al paese natale, deve fare i conti con una notizia sconvolgente: suo padre è scomparso, e con lui un bambino… Nel paesaggio della Sila, tra antiche tradizioni e superstizioni, la donna si addentra nel cuore della montagna con due sole strade possibili: dimostrare l’innocenza del padre o accettare l’orrore di ciò che sta accadendo…

Buio

Spazio anche al nuovo thriller di Vera Buck, scrittrice tedesca classe ’86. Tra le pagine di Buio (Giunti, traduzione di Gaia Bartolesi), un luogo sospeso nel tempo, situato tra le montagne della Barbagia, si trasforma in un incubo per la giovane Tilda: quella villa che sembrava disabitata ora ospita strani rumori, oggetti che si muovono e un segreto che forse, dopo molti anni, è pronto a emergere… E con lui il male che ha segnato l’estate del 1982…

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Thriller (e gialli) storici

Di seguito una panoramica dei libri thriller e gialli storici più interessanti della prima parte del 2026: tra le pagine non mancano indagini ambientate in secoli lontani, investigatori che affrontano complotti e leggende, e figure realmente esistite.

La vendetta dei Leoni di Venezia

Cominciamo con il nuovo libro dell’autore bestseller Matteo Strukul, autore della saga I medici e non solo, che porta con sé lettrici e lettori nella Venezia della prima metà del ‘600. Tra complotti, segreti di stato, battaglie sanguinose e destini che si incrociano, La vendetta dei Leoni di Venezia (edito da Newton Compton) intreccia storia e fantasia, luci e ombre della Storia di Venezia.

Il trucco del diavolo

Saltiamo ora al 18esimo secolo. Il trucco del diavolo (Longanesi) di Fabiano Massimo è un thriller storico ambientato in una Roma labirintica, ferita da una serie di macabri omicidi e un enigma che non sembra avere soluzione: le morti sembrano infatti legate a un codice medievale, il Manoscritto Voynich, i cui simboli e diagrammi sono indecifrabili. Dopo I demoni di Berlino e Le furie di Venezia, lo scrittore ed ex bibliotecario modenese torna in libreria e si confronta con un testo che ancora oggi nasconde moltissimi segreti.

Delitto di mezzanotte

Consacrato come autore culto di thriller con la saga che narra le avventure di Ignazio da Toledo, e vincitore del Premio Bancarella, Marcello Simoni torna con il romanzo Delitto di mezzanotte (Newton Compton). Nell’aprile del 1794, il maestro di cappella del duomo di San Pietro di Castelnuovo viene trovato morto all’interno di un confessionale, con il cranio aperto. Mentre indagano sull’omicidio, Vitale Federici e il suo giovane discepolo, Bernardo della Vipera, comprendono pian piano di trovarsi di fronte a un mistero più pericoloso di quanto avessero immaginato. Intanto, nei pressi di una rocca vicina, si svolgono rituali oscuri che coinvolgono una loggia massonica…

Un caso di omicidio e di storie rubate

E concludiamo questa sezione dedicata ai libri investigativi con uno sfondo storico con Un caso di omicidio e di storie rubate (Nord, traduzione di Giuseppe Maugeri) della scrittrice britannica Sally Smith. Londra, 1901: all’interno dell’Inner Temple – cittadella in cui giudici e avvocati amministrano la Giustizia al riparo da influenze e pericoli esterni – il primo giudice d’Inghilterra viene ritrovato morto, con un coltello nel petto. Per limitare ogni scandalo, l’indagine viene affidata a Sir Gabriel Ward, avvocato che vorrebbe dedicarsi al suo caso…

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Libri thriller e gialli diventati film e serie tv

Nel corso di questi anni abbiamo spesso raccontato come il grande e il piccolo schermo si siano ispirati alla letteratura gialla per trovare nuovi soggetti: ecco perché ora ci concentriamo su una selezione dei migliori thriller pubblicati nel 2026 che hanno visto anche un adattamento cinematografico o televisivo. E, per l’occasione, vi consigliamo di visitare due articoli: il primo con più di 60 serie tv tratte da romanzi, e il secondo con i film tratti da libri in arrivo.

I tramezzini di Rocco Schiavone

Apriamo la sezione dedicata ai romanzi investigativi che sono diventati film o serie tv con una raccolta di racconti scritta da Antonio Manzini (qui uno speciale sulle sue opere) e con protagonista l’amato Rocco Schiavone (che sul piccolo schermo ha il volto di Marco Giallini). I tramezzini di Rocco Schiavone (Sellerio) si muovono tra Aosta e Roma, tra l’infanzia con i compagni di Trastevere e l’incontro con la moglie Marina. Non mancano però anche segreti di famiglia e la voglia di arrivare alla verità, contro tutto e tutti, che ha caratterizzato tutte le storie del vicequestore.

Un caso complicato per l’avvocato Ligas – Perdenti

Rimanendo sul tema “seriale”, su Sky tra marzo e aprile è andato in onda, con successo, Avvocato Ligas, il legal drama ispirato al romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas – Perdenti (Corbaccio) del compianto giornalista e autore Gianluca Ferraris. Il protagonista, interpretato da Luca Argentero, è un penalista tanto brillante quanto imprevedibile e controverso. Il lavoro si unisce alle vicende personali, tra un matrimonio finito e una figlia che ama più di ogni cosa…

Figli per i Bastardi di Pizzofalcone

La serie di romanzi dedicata ai Bastardi di Pizzofalcone – firmata dallo scrittore e drammaturgo napoletano Maurizio de Giovanni – nel corso del 2026 si è ampliata di un nuovo capitolo, un giallo da non perdere per gli amanti delle investigazioni profonde capaci di mostrarci anche la psicologia e l’intimità dei suoi protagonisti. Figli per i Bastardi di Pizzofalcone (Einaudi Stile Libero) ruota attorno all’omicidio di un patologo, avvenuto in tarda notte e in una zona della città insolita per la vittima. Ricordiamo che i romanzi de Giovanni hanno ispirato l’omonima serie tv RAI.

Drive

E arriviamo ora a un grande romanzo noir che nottetempo ha portato in Italia (con la traduzione di Mirko Zilahy), Drive di James Sallis (1944 – 2026). Una “storia notturna”, ambientata tra le strade di Los Angeles e con protagonista Driver, che sin da quando era giovane ha cercato di cavarsela come poteva. Interpretato nell’omonimo film da Ryan Gosling, Driver è un ottimo guidatore e si guadagna da vivere così… Da un lato come stuntman a Hollywood, e dall’altro guidando per i criminali. Ma a un certo punto, stare al volante non basterà più… Con Drive nottetempo inaugura una collana interamente dedicata al genere noir.

Conta fino a due

Spostiamoci in Nord Europa con il romanzo Conta fino a due di Soren Sveistrup (Rizzoli, traduzione di Eva Kampmann), da cui è stata tratta la nuova stagione della serie Netflix L’uomo delle castagne (la prima stagione, invece, si ispira dall’omonimo romanzo uscito nel 2020). Spostatasi all’unità Crimini informatici della polizia di Copenhaghen, l’investigatrice Naia Thulin indaga su uno stalker che mette in atto uno strano e pericoloso gioco telefonico con le proprie vittime.

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Cozy crime e incroci tra giallo, commedia e romance

Tutto troppo misterioso

Apriamo la sezione dedicata ai cozy crime – romanzi che alla trama investigativa aggiungono sempre un pizzico di commedia o romanticismo – con un’autrice molto amata, Anna Premoli. Protagonista di Tutto troppo misterioso (Newton Compton), è Jeanne Barbieri, una giovane pittrice che si ritrova a indagare sull’omicidio del suo cliente e sulla sparizione di un quadro misterioso. Ma non finisce qua: a complicare il tutto c’è Marco, ispettore incaricato del caso e, soprattutto, l’ultimo uomo con cui la ragazza avrebbe voluto andare all’avventura… Tra misteri e opere d’arte, cresce la tensione.

Le ottanta domande di Atena Ferraris

Rimaniamo in Italia, parliamo di un’altra scrittrice molto apprezzata e che spesso collabora con noi (qui i suoi articoli), Alice Basso. Dopo il successo di Le ventisette sveglie di Atena Ferraris, torna in libreria con Le ottanta domande di Atena Ferraris (Garzanti). Questa volta la fondatrice di una rivista di enigmistica deve aiutare la sua amica Elisa, vittima di mobbing e di una lettera minatoria. Tra interrogativi e misteri, non mancano le riflessioni di Atena sulla sua vita e sulle etichette che “ti chiudono in una scatola…”.

Monsieur Le Comte e l’arte di uccidere

Definito “spumeggiante”, Monsieur Le Comte e l’arte di uccidere (Neri Pozza, traduzione di Roberto Scarabelli) è il nuovo romanzo giallo di Pierre Martin, il primo di una nuova serie dopo il successo di Madame le commissaire. Questa volta al centro della trama c’è Lucien de Chacarasse, conte francese che ama godersi la vita e che, al capezzale del padre morente, promette di proseguire la tradizione di famiglia… Uccidere su commissione. Come farà Lucien, “furfante gentiluomo”, a mantenere la parola data?

Trappola nella nebbia

Da non perdere, per chi ama i gialli ambientati tra le strade di Milano, Trappola nella nebbia (Sonzogno) della scrittrice e caporedattrice del programma Quarto grado Rosa Teruzzi. Nella nuova avventura di Libera Cairati, la Miss Marple del Giambellino, un misterioso assalitore aggredisce e uccide la pm Mimma Arrigoni. Coinvolta quasi per caso, Cairati scopre che la vittima – con cui aveva un rapporto burrascoso – nasconde molti segreti… Mentre la polizia si concentra (e arranca) sulla pista che porta alla criminalità organizzata, la nostra protagonista passa al setaccio tutte le altre opzioni…

I malviventi

E se si vuole trovare un giallo con “tante parole d’amore”, allora tra i crime del momento ecco I malviventi, romanzo pubblicato da Rizzoli che segna il debutto nella narrativa per il comico e autore televisivo Francesco De Carlo. Tra comicità e tragedia, i protagonisti di questa storia sono Vito e Carolina: lui un 40enne deciso a svoltare la sua “esistenza silenziosa”, lei la figlia del proprietario di una banca. E così, nonostante il disappunto della famiglia, scocca la passione e Vito si ritrova in un vortice di pistole, cadaveri, segreti e regolamenti di conti. C’è un’unica soluzione: farsi furbo…

L’autore del delitto

La cittadina di Miracle Springs è famosa per le sue sorgenti termali, la natura incontaminata e la libreria di Nora, nella quale ogni visitatore e visitatrice riesce a trovare quel che cerca, o, ancora meglio, ciò di cui ha bisogno. Un uomo, però, giunto fin lì proprio per chiedere aiuto a Nora Pennington, viene trovato morto sui binari della ferrovia. Se per la polizia si tratta di suicidio, per Nora e le sue amiche qualcosa non torna. Come fare quindi per investigare? Semplice, creando un club letterario perché si sa, “nei libri c’è la risposta a qualsiasi interrogativo”. L’autore del delitto è un perfetto cozy crime, un giallo dai ritmi lenti, firmato da Ellery Adams e pubblicato da astoria (traduzione di Valentina Ricci).

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Libri enigma, tra letteratura e gioco

Chi l’ha detto che un romanzo giallo debba solo intrattenere? Ecco una selezione dei migliori libri investigativi in cui chi legge gioca un ruolo fondamentale nella scoperta del colpevole…

L’enigma dell’assassino

Il primo libro-enigma di cui parliamo è L’enigma dell’assassino di Hazell Ward (Longanesi, traduzione di Paolo Lucca): 13 ospiti sono stati riuniti in una elegante dimora londinese, dove 50 anni prima è stato commesso un omicidio. Tra indizi, contraddizioni e nuovi testimoni, chi legge – vero e proprio detective della storia – dovrà capire se all’epoca le indagini hanno portato alla risoluzione del caso o se qualcosa sia sfuggito. E scoprire colpevole, dinamica e movente dell’accaduto… Chi è pronto a indossare i panni dell’investigatore?

Ultimo giro di bozze

Dopo il successo di Bozze non corrette, Stefano Bartezzaghi, enigmista, giornalista e semiologo, e Pier Mauro Tamburini, autore e membro del collettivo La Buoncostume, tornano in libreria con Ultimo giro di bozze (Mondadori). Errori e giochi enigmistici nascondono un codice segreto per svelare la verità dietro la scomparsa di Niccolò Errante (già protagonista del precedente libro). E toccherà proprio alla lettrice o al lettore immergersi in sciarade, anagrammi, cambi di lettere e palindromi per fare luce sul misterioso passato dello scrittore…

Il gatto che risolveva delitti impossibili

Per chi ama gli enigmi e i felini, non può mancare Il gatto che risolveva delitti impossibili (Newton Compton). In questo giallo dell’estate, realizzato da Iacopo Cellini, scrittore laureato in Semiotica, il gatto Bruno – dotato di capacità inimmaginabili – vuole aiutare Franco a ritrovare la nipote Noemi, una giornalista scomparsa nel mezzo di un’inchiesta. Ma attenzione, perché ogni scelta cambia la storia e ogni errore ha delle conseguenze…

Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica

Per gli amanti del crime e dell’enigmistica, il canadese Manuel Garand sfida lettrici e lettori con 80 casi da risolvere nel libro Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, edito da Magazzini Salani. Garand presenta scenari a tema, colorati e coinvolgenti, che uniscono i meccanismi familiari dei sudoku alle sfide dei giochi di logica. In ogni riga e colonna della griglia può esserci un solo personaggio, e ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini. Chi accetta la sfida?

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