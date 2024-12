Dal Giappone all’Amazzonia, passando per la provincia italiana: viaggiare con gialli e thriller

Sono molti i romanzi capaci di far viaggiare con la mente e la fantasia in luoghi e tempi lontani. In questo articolo vi suggeriamo diverse storie thriller e noir, che con le loro ambientazioni riescono a rapire lettori e lettrici: dal Giappone all’Amazzonia, passando per il Nord Europa e la provincia italiana, le scrittrici e gli scrittori qui presentati uniscono al brivido dell’indagine la bellezza delle location…

Una delle qualità più apprezzate di molti romanzi è la capacità di far viaggiare nel tempo e nello spazio, grazie ad ambientazioni affascinanti e sorprendenti, in grado di destare la curiosità di lettrici e lettori.

Anche se non è l’aspetto su cui di solito ci si concentra primariamente, spesso vale anche per gialli, thriller e noir. Sì, perché negli ultimi anni tante autrici e autori di questi amati generi narrativi hanno dato particolare risalto all’ambientazione dei loro libri, portando città o cittadine di provincia (spesso poco raccontate dalla narrativa) a diventare co-protagoniste delle loro serie-bestseller.

Di esempi se ne potrebbero fare centinaia. Qui ci limitiamo a selezionare undici scrittrici e scrittori contemporanei, italiani e non solo, in grado di far viaggiare attraverso la lettura dei loro romanzi gialli e thriller. Dal Giappone all’Amazzonia, passando per il Nord Europa e la provincia italiana…

Ovviamente, si tratta di viaggi non certo spensierati, visto che il riferimento è a storie con al centro dei delitti. Il focus, dunque, è sui lati più oscuri, sui problemi di metropoli, cittadine e Paesi più o meno vicini, più o meno conosciuti. Di certo, una modalità alternativa per scoprire la mentalità di un Paese e i suoi timori, per addentrarsi nei suoi problemi e lati nascosti…

Se avete quindi voglia di approfondire in modo inaspettato il presente e il passato dei luoghi, e se siete in cerca di consigli per le vostre prossime vacanze “noir”, potreste trovare ispirazione dai libri presentati qui di seguito.

Non a caso, queste serie di successo hanno ispirato originali tour ad hoc, legati alle ambientazioni di thriller e gialli di successo. Se ne trovano svariati online, e sono tante le guide turistiche che propongono gite sulle orme di personaggi letterari anche in ambito noir…

La Tokyo spietata su cui indaga la squadra Omicidi



Cominciamo questo viaggio dal Giappone, grazie ai libri di Tommaso Scotti, che nei suoi romanzi, pubblicati da Longanesi (e sin dal debutto con L’ombrello dell’imperatore), narra il lato più spietato e oscuro, ma non privo di fascino, del Paese del Sol Levante: quello delle indagini dell’ispettore Takeshi Nishida della squadra Omicidi della polizia di Tokyo… L’autore, nato a Roma, conosce bene il Giappone, dove vive e lavora dal 2012. Nel 2015, proprio a Tokyo, ha conseguito un dottorato in matematica applicata, a seguito del quale ha iniziato a lavorare nell’ambiente delle tecnologie finanziarie e pubblicitarie.

La fredda e oscura Stoccolma narrata da Lars Kepler

Spostiamoci nella fredda Stoccolma, protagonista di molti dei thriller di Lars Kepler, pseudonimo dietro al quale si celano i coniugi Alexander Ahndoril e Alexandra Coelho Ahndoril. Era il 2010 quando in Italia uscì L’ipnotista (Longanesi, traduzione di Alessandro Bassini); a distanza di quasi 15 anni i libri di Kepler riescono ancora a colpire per le loro trame spesso ambientate fra le strade della capitale svedese – nella quale peraltro vivono i due scrittori. Anche nell’ultimo romanzo pubblicato, Il sonnambulo (Longanesi, traduzione di Andrea Berardini), Stoccolma è una città quasi spettrale, coperta dal cielo scuro e imbiancata dalle neve, mentre un pericoloso killer si aggira di notte…

Con Jo Nesbø nella Oslo di Harry Hole

Restiamo nel Nord Europa per seguire le tracce di uno dei personaggi più apprezzati della letteratura thriller, Harry Hole, il poliziotto norvegese nato dalla penna di Jo Nesbø. La serie di Hole, iniziata con Il pipistrello e ora giunta al tredicesimo libro – Luna Rossa pubblicato per Einaudi Stile Libero -, ci mostra molti quartieri di Oslo, alcuni più noti e aperti ai viaggiatori, e altri poco conosciuti. Una prova di quanto il binomio thriller e turismo possa funzionare è questa “guida alla Oslo di Harry Hole”.

La San Francisco thriller delle donne del Club Omicidi

James Patterson ha dato vita alla serie Le donne del Club Omicidi (dal quarto titolo scritta con Maxine Paetro), composta da thriller – pubblicati da Longanesi – con protagonista Lindsay Boxer. I casi seguiti dalla detective portano lettrici e lettori per le strade di San Francisco e per le sue location più celebri, spesso teatro di scene del crimine, tra assassini e spacciatori…

Tra le montagne friulane con Ilaria Tuti

Anche l’Italia è protagonista di molti libri thriller e gialli di successo. Ilaria Tuti, autrice che ha esordito con il bestseller Fiori sopra l’inferno (Longanesi, 2018), rende omaggio alla sua terra d’origine e ambienta la serie con Teresa Battaglia (protagonista anche della fortunata serie tv ispirata dai romanzi) tra le montagne del Friuli, tanto pericolose quanto spettacolari.



Ad Aosta con il vicequestore Rocco Schiavone

E se parliamo di serie di successo, non possiamo non citare Antonio Manzini, uno dei giallisti italiani più amati e autore di uno dei personaggi più apprezzati del noir nazionale: Rocco Schiavone (al centro, anche in questo caso, di una serie tv di successo). Con questi libri ci spostiamo ad Aosta, dove Schiavone, vicequestore romano trasferitosi al Nord per motivi disciplinari, mostra tutte le sua capacità da investigatore. Per i lettori e le lettrici più fedeli è possibile ripercorrere questi luoghi anche grazie a questa guida turistica dedicata alla serie.

A Catania con le indagini di Vanina

Giallo italiano è sinonimo di Andrea Camilleri, il padre del Commissario Montalbano, che verrà celebrato con numerose iniziative per ricordare il centenario dalla nascita. Protagonista dei romanzi dello scrittore, scomparso nel 2019, è naturalmente la Sicilia: una terra descritta anche da un’altra autrice molto amata, Cristina Cassar Scalia. L’autrice non si limita a raccontare le indagini del vicequestore della Squadra Mobile di Catania, Giovanna Guarrasi (detta Vanina), ma trasporta chi legge tra le tradizioni e le culture siciliane, in un viaggio tra le “tante sottoregioni” dell’isola, come ha raccontato in questa intervista.

Un giallo ambientato nella foresta amazzonica



Viaggiare, che sia solo con la fantasia oppure con tutti i bagagli, a volte significa visitare luoghi impervi e lontani. Come accade a Florian Kaufmann, al centro dell’esordio di Carlo Calabrò, che si ritrova nella giungla tropicale brasiliana. Meccanica di un addio (Feltrinelli) è un thriller ambientato quantomeno in un luogo insolito (la foresta amazzonica), tra corruzione, criminali e poliziotti poco attenti, mentre il protagonista cerca di portare a termine il suo sogno d’impresa ecologica ed etica.

Il fascino vintage della Bellano di Andrea Vitali

Un viaggio più tranquillo e dal fascino vintage è quello che ci porta sulla sponda orientale del Lago di Como, e in particolare a Bellano. È infatti nel comune in provincia di Lecco che l’amato scrittore Andrea Vitali ambienta i suoi numerosi gialli con protagonista il Maresciallo Maccadò. Libri ricchi di ironia, che narrano la vita bellanese nei primi decenni del ‘900.

A Napoli con i Bastardi di Pizzofalcone

Anche Napoli ha un posto privilegiato tra le città della letteratura noir. Lo scrittore napoletano Maurizio De Giovanni ha scelto proprio il capoluogo campano per la serie di grande successo dei Bastardi di Pizzofalcone (i cui romanzi sono pubblicati da Einaudi Stile Libero e sono poi diventati una serie tv). Protagonista è la squadra guidata dall’ispettore Giuseppe Lojacono, che si muove tra le contraddizioni di Napoli, gli scenari di profonda povertà e gli ambienti aristocratici. Non a caso, sono diversi i tour turistici dedicati ai luoghi della serie.

Nella Black Country con Angela Marsons

Concludiamo questo percorso di lettura tornando all’estero, nella regione della Black Country (in Gran Bretagna) resa celebre dai bestseller di Angela Marsons e con protagonista Kim Stone. In quell’area, tra Birmingham e Wolverhampton, la detective Stone si ritrova a indagare su complessi casi di omicidi che testimoniano la durezza della vita nelle campagne inglesi.