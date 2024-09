Il 6 settembre 1925 nasceva Andrea Camilleri. Per l’occasione, sono state annunciate le iniziative che anticipano il centenario (che ricorre tra un anno) dell’amato scrittore siciliano, morto nel 2019.

Il programma generale verrà annunciato a gennaio dal Fondo Andrea Camilleri – promotore di tutte le iniziative – e vedrà numerose iniziative durante tutto il 2025 e parte del 2026.

Già in questo 2024, si terranno alcune iniziative per ricordare Camilleri, e l’anniversario dei 99 anni dalla nascita.

Ad Assisi, andrà in scena “Immagini, riflessioni, letture”, evento dedicato al lavoro teatrale dello scrittore che tra la fine degli anni ’50 e l’inizio degli anni ’60 curò proprio ad Assisi la regia di alcuni spettacoli andati in scena nel teatro della Pro Civitate Christiana.

Il 25 ottobre, su iniziativa della Fondazione per il dramma popolare di San Miniato in collaborazione con Fondo Camilleri è previsto un seminario di studi dedicato agli archivi che conservano la documentazione relativa al lavoro teatrale di Camilleri e alle ricerche di alcuni studiosi.

In occasione della Buchmesse – la Fiera del libro di Francoforte di cui l’Italia sarà quest’anno l’ospite d’onore – verrà dedicato uno speciale omaggio allo scrittore: il 19 ottobre, per iniziativa del suo editore Sellerio, è programmata la lettura in pubblico di alcune pagine delle sue opere.

Mentre nel prossimo autunno, verrà pubblicato un volume di quasi 400 pagine che raccoglie le lettere, finora inedite, scritte da Camilleri a sua madre e alla sua famiglia, tra il 1949 e il 1961. In queste pagine narra dei suoi incontri con Jean Genet, Jean-Paul Sartre, Anna Magnani, Vittorio De Sica e tanti altri.

Altre iniziative che anticiperanno le celebrazioni del centenario sono previste in novembre a Milano nell’ambito del Noir in Festival, che nel 2012 conferì ad Andrea Camilleri il “Raymond Chandler Award”, e in Sicilia in occasione del Messina Film Festival.

Infine, il prossimo 6 gennaio scade il termine per l’invio delle opere inedite che concorrono al neonato Premio Andrea Camilleri Nuovi Narratori, curato da Arianna Mortelliti (scrittrice e nipote del grande narratore), il cui bando è stato lanciato lo scorso luglio.