Jack Reacher, nato dalla penna dello scrittore inglese Lee Child, è uno dei grandi protagonista della narrativa d’azione e thriller contemporanea, un eroe vagabondo che ha ispirato anche film e serie tv di successo. Ex poliziotto militare, Reacher è al centro di quasi trenta avventurosi romanzi e due raccolte di racconti ad alta tensione. Ripercorriamo i libri su Jack Reacher in ordine cronologico, dall’esordio alle ultime uscite (in collaborazione con il fratello Andrew Child)

Un metro e novantasei per circa cento chili. Nessuna valigia, nessun secondo nome e un aspetto che incute timore… Si potrebbe descrivere così il personaggio di Jack Reacher, eroe americano protagonista della serie di libri di Lee Child e, più in generale, della moderna narrativa d’avventura.

Reacher è un cavaliere senza (più) schieramento per il quale combattere, un uomo che segue un’unica legge morale, la sua, e che è disposto a tutto pur di difendere i più deboli.

Nato nel 1960 (il padre è un soldato americano impegnato a Berlino, la madre una donna parigina), Reacher compie il suo esordio letterario nel 1997 con il libro Zona pericolosa (Longanesi, traduzione di Paola Merla).

Un personaggio che dai libri si è spostato su piccolo e grande schermo

E da allora non si è più fermato: quasi trenta romanzi e due raccolte di racconti. Ma non solo, dalle opere di Lee Child, scrittore inglese classe ‘54 che prima di giungere alla narrativa era autore televisivo, sono stati tratti due film e una serie tv, rinnovata per una quarta stagione (e di cui parleremo in seguito).

E allora, in occasione dell’uscita del nuovo romanzo, scritto insieme al fratello Andrew Child (con cui collabora dal 2020), Senza uscita (Longanesi, traduzione di Adria Tissoni), ripercorriamo temi e caratteristiche della saga attraverso i romanzi più significativi, le trasposizioni e mettiamo ordine con l’elenco cronologico di tutti i libri di Jack Reacher.

Il mito di Jack Reacher

Parlare di mito potrebbe sembrare esagerato, eppure, intorno a personaggi come Reacher si sviluppano un amore e un culto unici. Personaggi seriali, capaci di catturare con il loro carisma, la loro forza e il loro eroismo.

Reacher è un ex soldato anzi, un ex poliziotto militare, che decide di lasciare la divisa quando i troppi cambiamenti lo mettono a disagio. Fedele ai suoi principi e ai suoi ex compagni, si sposta di città in città, come un vagabondo, senza una vera meta: sebbene sia statunitense, Reacher ha passato quasi tutta la sua vita in giro per il mondo. Nelle basi americane per il lavoro del padre oppure in missione, una volta arruolato.

Esplora gli Stati Uniti da Est a Ovest, da Nord a Sud (e i lettori con lui) senza pregiudizi: piccole città nelle quali i viaggiatori non sono i benvenuti così come grandi metropoli in cui ogni viso è uguale. Tutti questi luoghi, tipici, se vogliamo, della letteratura americana (di genere e non) offrono uno specchio della società: nonostante gli sforzi, Jack si imbatte in atti criminali, organizzazioni illecite o, più semplicemente, nell’oppressione di chi non può difendersi.

E come ogni “cavaliere errante” che si rispetti, il personaggio creato da Lee Child impone la sua legge, prima a parole e, in caso serva, con la forza. E poi di nuovo in viaggio, in un eterno on the road d’altri tempi.

L’esordio

Nel 1997 (nel 2000 in Italia grazie a Longanesi) appare per la prima volta in libreria Zona pericolosa. Descritta in prima persona, l’avventura di Reacher nella cittadina di Margrave (Georgia) inizia nel peggiore dei modi: viene arrestato per omicidio. Innocente, quando scopre che la vittima è suo fratello – impegnato in un’indagine per il Dipartimento del Tesoro – Reacher decide di prendere in mano la situazione.

Già all’interno di questo romanzo ad alta tensione si possono cogliere le caratteristiche principali delle storie di Child: descrizioni precise, una trama che si risolve solo nelle ultime pagine, scene d’azione cinematografiche e digressioni tecniche che mostrano tutta la competenza del protagonista.

In Zona pericolosa viene descritto il funzionamento dell’economia statunitense in relazione al numero di dollari immessi periodicamente nel mercato, mentre in Destinazione pericolosa (traduzione di Adria Tissoni), viene spiegata la fisica dei proiettili.

I libri successivi

I molti romanzi successivi si muovono avanti e indietro nel tempo, la maggior parte descrivendo le avventure di Reacher dopo il congedo. In A prova di Killer (traduzione di Adria Tissoni), l’ex soldato si ritrova a collaborare con i servizi segreti per difendere il vice presidente da alcune minacce. Froelich, responsabile della sicurezza e amante del fratello di Jack, gli chiede di mettere alla prova il loro sistema difensivo organizzando un finto attentato… Ma forse, sotto questa strana richiesta, si nasconde un piano molto più complesso.

Se il sesto romanzo di Lee Child assume i caratteri del libro di spionaggio, in Vendetta a freddo (traduzione di Adria Tisson), Reacher mostra tutta la sua potenza di fuoco: quando alcuni dei compagni dell’esercito, gli “investigatori speciali”, vengono ritrovati morti in circostanza misteriose in mezzo al nulla, Reacher e Frances Neagley, pupilla e unica amica di Jack, decidono di scoprire cosa sia successo e poi di vendicarsi per quella terribile perdita.

Una menzione speciale poi per l’ultimo libro, almeno per ora, Senza uscita. Reacher si ritrova ammanettato e con i ricordi confusi: l’ex poliziotto non sa di aver chiesto un passaggio, un’ora prima, e non sa che l’auto su cui era salito è finita fuori strada sbattendo contro un albero. L’uomo che lo tiene in ostaggio, però, afferma che l’autista è morto e che proprio Reacher ne sia in qualche modo colpevole e ora vuole sapere perché. Il tempo stringe e Jack deve trovare una via d’uscita…

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

I prequel

Nel corso di questi ultimi anni, Lee Child ha voluto raccontare anche alcune indagini che hanno segnato la carriera da poliziotto militare di Jack Reacher. Veri e propri prequel, Il nemico (traduzione di Adria Tissoni) e La verità non basta (traduzione di Adria Tissoni) mostrano le difficoltà di operare nell’esercito a causa di complotti e tentativi di insabbiamento.

Il nemico ci porta indietro fino al 1990. È il giorno di Capodanno e in un motel del North Carolina viene trovato il corpo di un generale dell’esercito. Pare una morte naturale ma la sua valigetta – dal contenuto riservato e misterioso – è sparita. Reacher viene mandato sul campo per controllare la situazione. Ben presto l’indagine degenera e intorno a Jack le persone cominciano a cadere come tessere del domino. Qualcuno, all’interno dell’esercito, pare aver deciso di trasformarlo nel capro espiatorio…

Mentre in La verità non basta seguiamo Reacher nel 1997, alle prese con uno dei casi più complicati della sua carriera. Janice May Chapman, è stata stuprata e sgozzata vicino alla base di Fort Kelham, e tra i primi sospettati c’è il capitano dei ranger Riley, figlio di un potente senatore, con cui la ragazza sembra avesse una relazione. Le ricerche di Reacher fanno emergere altri delitti simili ma decidere come affrontare il caso non è per niente semplice.

Tutti i libri di Jack Reacher in ordine cronologico di uscita

A seguire l’elenco completo e aggiornato dei romanzi e dei racconti di Jack Reacher in ordine di pubblicazione. I libri di Lee Child e Andrew Child, dopo la prima pubblicazione da parte di Longanesi, sono in libreria nell’edizione Tea.

Film e serie tv su Jack Reacher

Come spesso è capitato in letteratura, molte storie sono poi state adattate a film e serie tv. Nel caso delle opere di Lee Child, sono due le trasposizioni cinematografiche e una serie prodotta (e disponibile su) Amazon di quattro stagioni.

Nel 2012 Christopher McQuarrie cura l’adattamento di La prova decisiva (del 2005) con protagonista il celebre attore Tom Cruise. Dopo la morte di cinque persone per mano di un cecchino, e l’arresto di James Barr, Reacher si reca sul luogo del delitto per assicurarsi che Barr paghi per i suoi crimini – i due, infatti, nascondono un passato comune. Durante le indagini, Reacher scoprirà che l’uomo è innocente e, sebbene non provi simpatia per lui, cercherà di portare a galla la verità.

Nel 2016 Tom Cruise torna nei panni dell’eroe solitario in Punto di non ritorno (2013). Reacher e il sergente Turner, con cui ha stretto un legame nei mesi passati, devono difendersi da alcune pesanti accuse e scoprire cosa nasconde la Parasource, un’organizzazione paramilitare impiegata in Medio Oriente a fianco dell’esercito.

Nel 2022 i libri dei fratelli Child diventano una serie tv, sviluppa per Amazon Studios da Nick Santora insieme al già citato McQuarrie, e con protagonista l’attore americano Alan Ritchson. Nel febbraio dello stesso anno escono 8 episodi basati su Zona pericolosa, mentre nel dicembre 2023 è il turno di Vendetta a freddo. La serie si compone inoltre di una terza stagione che segue le vicende di La vittima designata.

È stato poi annunciato sui social che una quarta stagione seguirà la trama di I dodici segni: Reacher, in metropolitana, vede una donna mostrare tutti i segnali di una persona pronta a farsi esplodere in un atto terroristico. Ma dopo qualche stazione, la donna, visibilmente preoccupata, si uccide. Ciò che accade successivamente, con l’indagine della polizia e la presenza dei servizi segreti, suggerisce a Reacher che si nasconda ben altro sotto un suicidio sui mezzi di New York.