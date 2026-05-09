Venezia: capitale del profumo… e del veleno – di Matteo Strukul

In occasione dell’uscita del nuovo libro, “La vendetta dei leoni di Venezia”, secondo titolo del ciclo di romanzi storici ambientati nella Venezia del ‘600, Matteo Strukul guida lettrici e lettori alla scoperta dei muschieri, storici profumieri della Serenissima, e dei maestri del veleno, veri e propri protagonisti dei complotti e della Storia della cittÃ veneta…

Nel Seicento, Venezia era la capitale mondiale del profumo.

A confermarlo, le tante botteghe di muschieri â€“ si chiamavano cosÃ¬ i profumieri e venditori di guanti profumati â€“ iscritti allâ€™arte dei marzeri, i merciai. Ve nâ€™erano piÃ¹ di cento. La ragione di un tale successo Ã¨ presto detta: fu un Veneziano â€“ Giovanventura Rosetti â€“ a scrivere il primo manuale di cosmesi e ricettario di profumi della Storia dâ€™Occidente: secreti de lâ€™arte profumatoria. Il testo venne pubblicato proprio a Venezia nel 1555. La tiratura fu limitata ma una copia, la copia Vidal, dal nome della famiglia che la conservÃ² per generazioni, Ã¨ oggi visibile presso il Museo del Profumo a Palazzo Mocenigo a Venezia.

La lunga storia di commerci e mercature della Serenissima

Inutile dire che le radici di una simile tradizione affondavano nella lunga storia di commerci e mercature della Serenissima: molte delle essenze che andavano a comporre le fragranze dei muschieri, giungevano dallâ€™Oriente, si pensi alle resine – il benzoino su tutte – allâ€™ambra grigia – la sostanza cerosa prodotta dai capodogli – i legni come il sandalo e lâ€™aloe e poi lo zibetto e il muschio, estratti ricavati dalle ghiandole degli animali omonimi, tipici degli altopiani della Mongolia e della Cina.

Con la varietÃ di fragranze disponibili, grazie alla fantasia dei muschieri, le nobildonne veneziane potevano dunque disporre di una vasta gamma di profumi, creme, paste, acque aromatiche che divenivano veri e propri ingredienti di seduzione e bellezza tanto piÃ¹ perchÃ©, attorno allâ€™universo delle essenze, andava sviluppandosi un mondo di oggettistica esteticamente straordinaria, si pensi ai vetri multicolori e alle diverse fogge di flaconi, bottigliette, boccette, ampolle, scrigni, e piÃ¹ in generale contenitori, approntati dai mastri vetrai di Murano e poi, ancora, a unâ€™accessoristica fatta di guanti odorosi, pomander, fazzoletti intrisi dâ€™aromi, polveri profumate, saponi, astucci.

Da una parte quindi, le botteghe dei muschieri erano direttamente responsabili della raffinatezza e della magnificenza delle donne veneziane, universalmente celebrate come le piÃ¹ avvenenti del mondo conosciuto; dallâ€™altro alimentavano un fiorente mercato del collezionismo e del possesso.

Va infine menzionato che profumi e fragranze giocarono un ruolo di non poco conto anche in occasione della peste, se Ã¨ vero che incensi e olibani trasformarono la Serenissima in una cittÃ di fuoco e roghi durante le epidemie del 1575-77 e del 1630-31. I legni odorosi venivano bruciati in grande quantitÃ dal momento che si riteneva che il morbo allignasse nellâ€™aria e che la stessa andasse perciÃ² disseccata e mondata.

Ma Venezia era anche la capitale dellâ€™intrigo e del tradimento

Nel medesimo periodo, Venezia era anche la capitale dellâ€™intrigo e del tradimento e come tale alimentava unâ€™altra grande arte, meno virtuosa a dire il vero: quella del veleno. Complice, infatti, la straordinaria scuola degli spezieri â€“ i farmacisti â€“ e la vicina universitÃ di Padova, da sempre centro eccellente di conoscenza, accadeva di frequente che maestri di veleni andassero prosperando, sfruttando non di rado il sottile confine fra galenico e sostanza letale.

Non per caso, la corporazione prevedeva unâ€™espressa promessa, da parte del novello speziere, di non utilizzare mai il veleno al momento del giuramento. Tale divieto veniva poi ribadito nel relativo capitolare, tanto che la stessa produzione della teriaca era consentita solo alla presenza di tre dei migliori medici della Repubblica, designati dai Giustizieri – gli ispettori veneziani a ciÃ² deputati â€“ dal momento che quello che da sempre era stato considerato il rimedio universale veniva preparato secondo una ricetta complessa e segreta a base di carne di vipera.

A fronte di simili controlli e divieti, i Dieci e gli Inquisitori di Stato, nella propria attivitÃ di magistrature incaricate dellâ€™ordine pubblico, erano soliti richiedere, segretamente, specifiche miscele e particolari distillati allo scopo di far eliminare – da propri sicari prezzolati, spie e avventurieri – avversari politici, nemici sgraditi, odiati cospiratori. Erano perciÃ² gli stessi uomini di Stato a preferire il veleno come strumento di morte, specie quando non lasciava traccia. Questo, unitamente allâ€™annegamento in canale, rappresentava da sempre la modalitÃ ambigua e diabolica con cui la Serenissima amava liberarsi di quanti rappresentassero un ostacolo al proprio dominio. Per detta ragione, nel Seicento, Venezia era davvero la capitale incontrastata del veleno.

L’AUTORE E IL NUOVO ROMANZO –Â Laureato in Giurisprudenza e membro della Historical Novel Society, Matteo Strukul Ã¨ tra i piÃ¹ apprezzati scrittori italiani di thriller storici, ed Ã¨ tradotto in circa 40 paesi all’estero.

Classe ’73, Ã¨ autore della saga sui Medici e con il volume Una dinastia al potere (Newton Compton) ha ricevuto il Premio Bancarella nel 2017. Tra gli altri romanzi ricordiamo Inquisizione Michelangelo, Le sette dinastie, La corona del potere, Dante enigma, Il cimitero di Venezia, Il ponte dei delitti di Venezia, Tre insoliti delitti, La cripta di Venezia e I sette corvi.

Veniamo ora al nuovo libro, La vendetta dei leoni di Venezia,Â secondo titolo del ciclo di romanzi storici ambientati nella Venezia del ‘600, inaugurato lo scorso anno con La congiura delle vipereÂ (Newton Compton).

Allâ€™indomani della congiura di Bedmar, la Serenissima scatena una caccia spietata ai cospiratori spagnoli. In questo clima di sospetto e vendetta si intrecciano le vite di figure molto diverse: il Caigo, oscuro protettore della cittÃ ; Rea, giovane profumiera; la pittrice Chiara Varotari; Marco Valier, capo degli sbirri e degli zaffi; e la temuta avventuriera nota come lâ€™Invelenada. Come se non bastasse, Venezia continua a scontrarsi con gli Uscocchi, pirati dell’Adriatico guidati dal Mangia-Cuori che non vogliono arrendersi di fronte alla forza del Leone di San Marco.

Fotografia header: Matteo Strukul, fotografia di Silvia Gorgi