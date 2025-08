I libri di Cristina Cassar Scalia: la Sicilia protagonista del noir contemporaneo

I libri di Cristina Cassar Scalia – scrittrice e medico oftalmologo nata a Noto, il 25 maggio 1977 – possiedono una duplice anima, capace di coniugare la precisione scientifica con la creatività narrativa.

Nata in Sicilia, dove ancora oggi esercita la professione medica ad Aci Castello, la scrittrice ha saputo trasformare la sua terra d’origine in un personaggio vivo e pulsante, al centro di ogni sua storia.

Laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Catania, Cassar Scalia ha esordito nel 2014 con La seconda estate, un romanzo che ha rapidamente conquistato il pubblico e la critica, ottenendo il Premio Capalbio Opera Prima e varcando i confini italiani con la sua traduzione in Francia. Il suo percorso letterario ha subito una svolta decisa nel 2018, con l’arrivo del giallo Sabbia nera e l’introduzione di Vanina Guarrasi, vicequestore di Catania, protagonista di una serie di indagini che fondono il ritmo serrato del thriller con il fascino antico e moderno della Sicilia.

La Sicilia nei libri di Cristina Cassar Scalia: tra tradizione e mistero

Cassar Scalia, con uno stile narrativo equilibrato e coinvolgente, riesce a narrare senza eccessi emotivi, mantenendo un tono neutrale che permette alla Sicilia di emergere con tutta la sua complessità e ambivalenza: non più semplice sfondo, ma forza attrattiva capace di imprimersi nella mente di chi legge.

Il successo di questa cifra stilistica è testimoniato dall’adattamento televisivo della serie Vanina, trasmessa su Canale 5 dal 2024, con la stessa autrice coinvolta nella sceneggiatura: “Diciamo che mi perseguita, è uno di quei personaggi che ti stanno sempre sul collo anche nei periodi in cui non scrivi“, ha confessato la scrittrice in un’intervista al Corriere della Sera, lasciando trapelare la caratterizzazione a tutto tondo di un personaggio che anima le pagine e buca gli schermi.

Premiata con il riconoscimento Recalmare Leonardo Sciascia nel 2019, Cassar Scalia continua a espandere il proprio universo narrativo con nuove uscite e collaborazioni, affermandosi come una voce autorevole nel panorama del noir italiano contemporaneo.

Una firma capace di intrecciare la tensione delle indagini con un’attenzione scientifica, tra storie di crimine e una Sicilia che rimane sempre, in ogni pagina, protagonista assoluta. O meglio, più Sicilie, come specifica la stessa autrice in questa intervista a ilLibraio.it: “Non è solo una terra, ma un personaggio che si muove tra le pagine; la Sicilia di cui scrivo è antica e contemporanea insieme: racconto la Catania del passato, ma anche quella degli aperitivi e dei ristoranti giapponesi. Più che la Sicilia, in realtà, a me piace raccontare le ‘Sicilie’“.

Approfondiamo ora tutti i libri di Cristina Cassar Scalia, in un viaggio letterario che attraversa i molteplici volti della Sicilia e le intricate trame del giallo contemporaneo: dall’esordio fino alle indagini serrate e avvincenti della vicequestore Vanina Guarrasi.

Serie del vicequestore Giovanna Guarrasi

Sabbia nera

Sabbia nera (Einaudi Stile Libero, 2018) è un romanzo noir che inaugura la serie con protagonista il vicequestore Giovanna “Vanina” Guarrasi. L’autrice ci conduce in una Catania soffocata dalla cenere dell’Etna, dove il cadavere mummificato di una donna viene ritrovato in una villa decadente, disabitata da decenni e legata al misterioso Alfio Burrano, ultimo discendente di una famiglia altolocata. Toccherà a Vanina, poliziotta palermitana dal carattere a dir poco spigoloso, ricostruire l’identità della vittima con l’aiuto dell’anziano commissario Biagio Patanè, addentrandosi in un’indagine intricata tra antichi rancori e segreti sepolti che tornano a galla, riaccendendo una scia di violenza destinata a macchiare il presente…

La logica della lampara

Tra i primi libri di Cristina Cassar Scalia anche La logica della lampara (Einaudi Stile Libero, 2019), tesissimo secondo capitolo delle indagini del vicequestore Vanina Guarrasi. In una notte siciliana illuminata solo dalle lampare dei pescatori, due uomini scorgono dalla loro barca una figura che trascina una valigia fino agli scogli per sbarazzarsene. All’alba, Vanina riceve una telefonata anonima: una donna sostiene di aver assistito all’omicidio di una ragazza in un villino sul mare. I due episodi si rivelano legati da un filo oscuro che conduce la poliziotta palermitana in un’indagine complessa, dove ogni passo richiede la pazienza di chi sa attendere il momento giusto per far emergere la verità dalle profondità più torbide.

La Salita dei Saponari

Finalista al Premio Giorgio Scerbanenco, La Salita dei Saponari (Einaudi Stile Libero, 2020) è un intricato thriller che spinge la celebre protagonista in un’indagine dai risvolti internazionali, tra i paesaggi bruciati dal sole dell’Etna. Quando Esteban Torres, un uomo dal passato torbido e dai legami pericolosi, viene trovato ucciso nel parcheggio dell’aeroporto di Catania, le indagini si arenano senza uno straccio di prova. Ma tutto cambia quando, a Taormina, il cadavere di Roberta “Bubi” Geraci riaffiora da un vecchio pozzo: lei e Torres si conoscevano fin troppo bene. Con il supporto della sua squadra e dell’astuto commissario in pensione Biagio Patanè, Vanina si addentrerà in un’indagine oscura, tra segreti che si allungano fino a terre lontane, mentre i fantasmi del suo passato a Palermo tornano a minacciare la sua vita, intrecciandosi in un crescendo di suspense mozzafiato.

L’uomo del porto

Tra i libri gialli di Cristina Cassar Scalia anche L’uomo del porto (Einaudi Stile Libero, 2021), un noir teso e appassionante. Quando il cadavere di Vincenzo La Barbera, un professore di filosofia amatissimo dai suoi studenti, viene ritrovato nella grotta di un fiume sotterraneo usata come sala di un locale alla moda, il caso si rivela subito spinoso: l’uomo viveva su una barca nel porto, non aveva nemici né legami con ambienti criminali. Intanto, Vanina deve muoversi sotto scorta per le minacce della mafia palermitana che incombono sulla sua vita. Con pochissimi indizi e un mistero che affonda nel passato ribelle della vittima, l’intrepida protagonista si troverà a districare una matassa di segreti, ancora una volta con l’aiuto del formidabile commissario in pensione Biagio Patanè.

Il talento del cappellano

Il talento del cappellano (Einaudi Stile Libero, 2021) è un giallo ricco di tensione che spinge il vicequestore Vanina Guarrasi a fronteggiare uno dei casi più inquietanti della sua carriera. Tutto inizia durante una notte di neve sull’Etna, quando il custode di un albergo in ristrutturazione segnala la presenza di una donna morta nel salone. Ma al loro arrivo, i poliziotti non trovano alcun cadavere. Ventiquattr’ore dopo, il corpo riappare in un cimitero, accanto a un monsignore molto stimato, entrambi uccisi e circondati da una macabra messinscena di fiori e lumini. L’indagine si rivela intricata e delicatissima, con un mistero che sembra sfuggire a ogni logica e che affonda nel passato dei protagonisti. Come sempre, Vanina potrà contare sull’esperienza e l’intuito del commissario in pensione Biagio Patanè, anche se l’ostinazione di quest’ultimo a non risparmiarsi rischia di metterlo in serio pericolo…

La carrozza della Santa

È il 6 febbraio, i festeggiamenti si sono appena conclusi e, mentre la città smaltisce l’euforia tra l’odore dei fuochi d’artificio, un omicidio scuote la comunità: il corpo di Vasco Nocera viene ritrovato in una pozza di sangue dentro una delle storiche Carrozze del Senato, nell’androne del Municipio. La vicenda, seguita con apprensione dall’opinione pubblica e dal sindaco stesso, si rivela subito intricata, con piste che si intrecciano tra i segreti della vita privata e familiare della vittima. Ma Vanina si trova divisa: un richiamo da Palermo la costringe a guardare altrove, lasciando alla sua squadra e al tenace commissario in pensione Biagio Patanè il compito di districare un mistero che si fa ogni giorno più oscuro. La carrozza della Santa (Einaudi Stile Libero, 2022) è un giallo denso di suspense, che immerge il vicequestore Vanina Guarrasi nell’atmosfera febbrile di Catania durante la festa di Sant’Agata.

Il Re del gelato

Tra i libri più famosi di Cristina Cassar Scalia anche Il Re del gelato (Einaudi Stile Libero, 2023), che riporta lettrici e lettori agli inizi dell’avventura catanese di Vanina Guarrasi, in un caso che precede le vicende di Sabbia nera. Appena trasferita da Milano, il vicequestore aggiunto si trova subito alle prese con un mistero singolare: strane pillole cominciano a comparire dentro le vaschette di un noto gelataio della città, fino a quando la situazione precipita con un omicidio che scuote Catania. A sostenere Vanina c’è la sua squadra affiatata, pronta a seguirla nonostante il suo carattere ruvido, mentre lei applica il suo metodo infallibile: scavare a fondo nel passato delle vittime per far emergere la verità.

La banda dei carusi

Una mattina di aprile, sulla Playa di Catania, viene ritrovato il corpo di Thomas Ruscica, ucciso brutalmente con un colpo di rastrello alla testa. Thomas era uno dei “carusi” seguiti da don Rosario Limoli, parroco impegnato a strappare i ragazzi più fragili al degrado del quartiere di San Cristoforo. Vanina conosceva Thomas: un giovane dal passato difficile ma deciso a cambiare vita. Le indagini si muovono tra l’ipotesi di un delitto passionale e i sospetti sulla criminalità organizzata, fino a convergere su un unico indiziato. La banda dei carusi (Einaudi Stile Libero, 2023) è un noir che coinvolge profondamente il vicequestore Vanina Guarrasi, trascinandola in un’indagine che per la prima volta sente quasi come una questione personale.

Il Castagno dei cento cavalli

L’ultimo libro di Cristina Cassar Scalia per la serie dell’intrepida Vanina è Il Castagno dei cento cavalli (Einaudi Stile Libero, 2024), ritorno del vicequestore, alle prese con un’indagine oscura e inquietante. Ai piedi dell’antico Castagno dei cento cavalli, sulle pendici dell’Etna, due guardie forestali rinvengono il cadavere di una donna conosciuta come “la Boscaiola“, brutalmente assassinata e lasciata in una scena del crimine che lascia intendere un movente preciso e feroce. Ma chi era davvero quella donna di cui nessuno sembra sapere nulla? Per Vanina, il caso si presenta subito come un labirinto di silenzi e misteri, reso ancora più intricato dalle difficoltà personali che minacciano di distrarla. Mentre il lavoro la spinge verso un luogo legato alla sua infanzia, Vanina dovrà affrontare un’indagine che la porterà a fare i conti con le proprie radici e con un passato che non smette mai di tornare.

Serie del commissario Scipione Macchiavelli

Delitto di benvenuto – Un’indagine di Scipione Macchiavelli

Delitto di benvenuto – Un’indagine di Scipione Macchiavelli (Einaudi, 2025) introduce un nuovo e atteso personaggio. Ambientato nella Sicilia degli anni Sessanta, il romanzo segue il giovane commissario Scipione Macchiavelli, trasferitosi da Roma alla provincia di Noto suo malgrado, e subito coinvolto in un’indagine complessa che metterà a dura prova le sue capacità investigative. La misteriosa scomparsa di un notabile locale è l’evento scatenante, ma dietro a questo caso si cela un intreccio più fitto di quanto sembri. Ad aiutarlo una squadra solida, con il maresciallo Calogero Catalano e il brigadiere Francesco Mantuso, oltre all’intuito di Giulia Marineo, farmacista affascinante e fonte preziosa di informazioni. Un “nuovo inizio” che ha già conquistato la classifica che promette di conquistare lettrici e lettori con un protagonista destinato a lasciare il segno.

Altri romanzi

La seconda estate

Tra i primi libri di Cristina Cassar Scalia spicca il suo esordio, La seconda estate (Sperling & Kupfer, 2014), romanzo appassionato ambientato nella Roma del 1982, dove Lea cerca di colmare la mancanza del figlio con una serata a teatro. Ma l’apparizione di un volto noto tra il pubblico risveglia in lei ricordi profondi e tormentati: vent’anni prima, sull’isola di Capri, Lea aveva vissuto un’estate indimenticabile, segnata dall’incontro con Giulio, uomo affascinante e premuroso, che aveva acceso in lei una passione proibita. Tra antiche ville in rovina e segreti pericolosi, il loro amore era sbocciato con forza travolgente, scatenando conseguenze drammatiche. Ora, dopo aver lasciato il marito, Lea e Giulio sembrano pronti a ricominciare, ma un passato nascosto minaccia di oscurare la loro felicità ritrovata, intrecciando presente e memoria in una trama di mistero e emozione.

Le stanze dello scirocco

Per Vittoria, la figlia più giovane della famiglia Saglimbeni, cresciuta a Roma, l’impatto con una società rigida e conservatrice è uno shock. Quando conosce Diego Ranieri, uomo dal carattere ombroso e dalla mentalità molto diversa dalla sua, Vicki si sente divisa tra orgoglio e sentimento. Cerca rifugio negli studi di Architettura a Palermo, in un’atmosfera di occupazioni e fermenti giovanili, dove comincia a scoprire la città e il suo passato. Qui la sua storia si intreccia a quella di zia Rosetta, con cui condivide le dure prove che la vita ha riservato a entrambe. Le stanze dello scirocco (Sperling & Kupfer, 2015) racconta il ritorno a Montuoro, Sicilia, nel 1968, del notaio Saglimbeni con la famiglia: la storia di due donne unite dal coraggio.

Tre passi per un delitto

Tre passi per un delitto (Einaudi Stile Libero, 2020) è un giallo a più voci che intreccia le penne di autori di grande talento. Una giovane donna, bellissima e impegnata nel mondo dell’arte, viene trovata uccisa nel suo appartamento a Roma. Tre personaggi coinvolti nel delitto raccontano la loro versione dei fatti: chi nasconde la verità, chi la manipola, chi sembra invece indifferente. Il commissario Davide Brandi, interpretato da Giancarlo De Cataldo, guida le indagini con intelligenza e ambizione. Marco Valerio Guerra, amante della vittima, è un ricco e potente uomo d’affari, raccontato da Maurizio de Giovanni. Anna Carla Santucci, moglie tradita di Guerra, è narrata da Cristina Cassar Scalia. Versioni diverse, punti di vista contrastanti, per avvicinarsi passo dopo passo alla verità.