Avvocato Ligas: un penalista affascinante e geniale al centro di un nuovo legal drama

Dal 3 marzo, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, la serie tv “Avvocato Ligas”, tratta dall’omonimo romanzo del giornalista investigativo Gianluca Ferraris (1976 – 2022), che racconta di un avvocato brillante – interpretato da Luca Argentero – colto da uno scandalo, che dovrà risalire la china attraverso clienti impossibili da difendere, ma non per lui.. – I particolari sul libro e sulla nuova serie

Ironia, contraddizioni, e una Milano “glamour piena di ombre”: questi gli ingredienti che, mescolati, sono alla base di un cocktail esplosivo. Parliamo di Avvocato Ligas, la nuova serie tv che dal 6 marzo andrà in onda in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, in una produzione Sky Studios e Fabula Pictures.

Tratta dal romanzo Un caso complicato per l’avvocato Ligas – Perdenti, in libreria con Corbaccio, la serie si divide in 6 episodi (tra l’altro, si tratta del primo legal drama firmato Sky Original).

Gianluca Ferraris (1976 – 2022), l’autore del libro che ha ispirato la nuova serie, è stato un giornalista investigativo e un autore noir. Nel libro, mentre cerca di restare a galla fra guai privati e problemi professionali, Ligas si ritrova a confrontarsi con un caso che puzza di guai: un poliziotto ucciso, un ex cantante sul banco degli imputati, chat cancellate nell’ora sbagliata, un misterioso telefono svizzero, testimoni che spariscono, e un palazzo con un’uscita secondaria…

La trama della serie tv

Lorenzo Ligas non fa l’avvocato: lui è avvocato, penalista, per la precisione. Personaggio carismatico, sfrontato e senza scrupoli, primeggia nel suo lavoro, ma quello che sembra essere il suo più grande dono – una mente brillante, inarrestabile, capace di cogliere dettagli da usare come un’arma in aula – è anche la sua più grande maledizione. Il suo costante bisogno di sfide, infatti, se da una parte lo fa eccellere nella vita lavorativa, si dimostra una rovina nella vita privata.

Recentemente separato dalla moglie Patrizia, con cui ha una figlia, Laura, gli spettatori lo incontreranno in un momento molto buio: viene infatti cacciato dallo studio legale di cui è partner per una questione “personale” (l’essere andato a letto con la moglie del suo dominus).

Di colpo senza lavoro e senza colleghi, l’avvocato dovrà affrontare un’altra delle sfide che gli piacciono tanto, per risalire la china, con la sola compagnia di una bottiglia, piena ancora per poco. Lo farà cercando clienti che in un certo senso gli somigliano: pecore nere, che nessuno vorrebbe mai difendere.

“Quello che ci ha intrigato di questo personaggio” – si legge nella nota di produzione Sky Studios – è la sua unicità e la possibilità di esplorare, attraverso i suoi casi, i temi e il sapore della contemporaneità, ispirandoci sempre a fatti di cronaca che hanno scosso l’opinione pubblica e, insieme, farlo attraverso un protagonista scomodo, scorretto, che ci ha permesso di mettere in luce le contraddizioni e la complessità del nostro mondo di oggi”.

Le vicende si svolgono in una Milano “inedita, lontana dai consueti cliché visivi della città patinata e della metropoli grigia e verticale. “Abbiamo scelto di esplorare un volto più intimo, stratificato e, a tratti, contraddittorio della città, riflettendo le molteplici sfaccettature del suo protagonista”, spiegano dalla produzione.

Il cast e la regia

A dare il volto all’avvocato Ligas il noto attore Luca Argentero, già conosciuto per i suoi ruolo nella fiction Rai Doc – Nelle tue mani e per interpretazioni in film come Noi e la Giulia, Lezioni di cioccolato e Saturno Contro, tra i tanti. Sempre dalle note di produzione si legge: “Ci serviva qualcuno con tanto carisma, savoir faire e il sorrisetto arrogante di chi se le va a cercare. Insomma, Luca Argentero”.

Ad affiancarlo, Marina Occhionero nei panni di Marta Carati, la determinata praticante di Ligas, e Barbara Chichiarelli in quelli del pubblico ministero “rivale” di Ligas in tribunale, Annamaria Pastori. E ancora Gaia Messerklinger e Flavio Furno a interpretare rispettivamente l’ex moglie di Ligas, Patrizia Roncella, e Paolo Scarpelli, collega e migliore amico di Ligas.

La serie è diretta da Fabio Paladini e alla sceneggiatura troviamo Federico Baccomo, Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Matteo Bozzi, Camilla Buizza e Francesco Tosco.

Il debutto coi primi due episodi su Sky Atlantic è previsto il 6 marzo. Dal venerdì successivo andrà su Sky e NOW con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile.