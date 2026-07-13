In libreria (e in spiaggia) è l’estate di “Murdoku”: tra crime, logica e sudoku

Con oltre 80mila copie vendute in 5 settimane solo in Italia, “Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica” di Manuel Garand è la serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell’enigmistica di tutto il mondo. Un passatempo analogico, che unisce il giallo con il sudoku, da centellinare durante l’estate oppure da risolvere tutto d’un fiato, da soli o in compagnia… – Scoprite di cosa si tratta

L’estate, si sa, è la stagione perfetta per armarsi di penne e matite, una bibita fresca, e spremere le meningi su quiz, test, enigmistica, sudoku, indovinelli… e chi più ne ha più ne metta (compresi libri-game, libri-gioco, libri-enigma ed escape book).

Al tempo stesso, è il periodo dell’anno ideale per immergersi in gialli, noir e thriller (qui, a proposito, le migliori novità del 2026 per chi apprezza questi generi narrativi).

Del resto, il crime appassiona anche chi ascolta audiolibri, come confermano gli ultimi dati (senza dimenticare l’attenzione rivolta negli ultimi anni dal pubblico al true crime, tra podcast, docu-serie e libri…).

Un bestseller anche in Italia

Queste le premesse per introdurre il fenomeno del momento in libreria: cosa succederebbe se, mettiamo, un ideatore di rompicapi canadese avesse l’idea di unire insieme omicidi, sudoku e logica? Beh, non dobbiamo ipotizzare, perché Manuel Garand, i cui lavori sono apparsi sul Financial Times, ha ideato Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica, (edito da Magazzini Salani): un caso editoriale che sta scalando le classifiche.

Con oltre 80mila copie vendute in 5 settimane solo nel nostro Paese, Murdoku è la serie bestseller che sta mettendo alla prova amanti del crime e dell’enigmistica di tutto il mondo.

Omicidi, sudoku e logica: cos’è Murdoku?

Ma di cosa parliamo quando parliamo del fenomeno Murdoku? Il volume si compone di 80 casi da risolvere, seguendo logica e ingegno. Ogni pagina presenta un caso con gli indiziati e la vittima, a cui segue una griglia da completare, avvalendosi di tutti gli elementi presentati: personaggi, stanze, mobili, animali, oggetti…

Nulla è da trascurare…

Come in ogni caso che si rispetti, nulla è da trascurare: ogni dettaglio potrebbe rivelarsi fondamentale per le indagini.

Le pagine, ricche di colori e dettagli, presentano una varietà di scenari – tra banche, casinò, un torneo di scacchi, un teatro dell’Opera… – che uniscono i meccanismi dei sudoku alle sfide dei giochi di logica.

Per posizionare gli indiziati sulla griglia, bisogna seguire la prima regola del classico gioco: in ogni riga e colonna può esserci uno e un solo personaggio. Sta a lettrici e lettori scoprire dove ogni potenziale colpevole si trovava al momento del delitto!

Un passatempo analogico, da centellinare durante l’estate oppure da risolvere tutto d’un fiato, da soli o in compagnia.