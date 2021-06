I compiti delle vacanze per adulti sempre più protagonisti in libreria

Dopo il sorprendente successo del “Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti” pubblicato la scorsa estate da Blackie Edizioni, in libreria si è ampliata l’offerta libraria di giochi culturali per tenere allenata la mente anche durante il solleone, con veri e propri volumi illustrati che attingono alla cultura pop e a tanti altri riferimenti dell’attualità. Ma quali sono le loro peculiarità, come sono strutturati e perché, in tempi di emergenza sanitaria, si sono diffusi così tanto? – L’approfondimento

Mentre tra docenti, studenti, famiglie ed esperti di educazione si torna a discutere dei compiti delle vacanze (in particolare dopo un’annata complicata anche per la scuola, segnata da dad e dalla pandemia, come di recente hanno evidenziato su ilLibraio.it due insegnanti e scrittori come Enrico Galiano e Valentina Petri), un po’ a sorpresa fra gli adulti quello dei compiti per le vacanze sembra essere tornato (o, forse, diventato) un passatempo alla moda.

A rilanciarlo era stata l’anno scorso Blackie Edizioni, che aveva deciso di riproporre questo classico estivo in una nuova versione rivolta a chi a scuola non ci va più. Così, il Quaderno dei compiti delle vacanze per adulti (di Daniel López Valle e Cristóbal Fortúnez, a cura di Dario Falcini) aveva raccolto cruciverba, enigmi, quiz, labirinti e altre attività con cui ingannare le ore sospese.

Quest’anno, dopo il successo editoriale del 2020, che aveva portato la piccola casa editrice a vendere decine di migliaia di copie in Italia (e oltre 200mila in Spagna), esce il Quaderno di compiti delle vacanze per adulti. Vol. 2, contenente 150 esercizi nuovi di zecca per trascorrere 120 ore di divertimento durante il solleone, fra riferimenti all’attualità, spunti culturali e tante pagine ricche di illustrazioni a colori e curiosità.

A distinguere questo nuovo trend dalle uscite che si possono trovare ogni settimana in edicola, infatti, è la consistenza della sua carta, il formato molto simile a un libro e, soprattutto, la sua ispirazione pop, che attinge al mondo del cinema, della musica, delle serie tv, dei social media e dei libri per suggerire rompicapo freschi e stimolanti, adatti a lettori e lettrici di tutte le età.

Si tratta, insomma, di un progetto che si rinnova costantemente, e che mantiene un forte contatto con la realtà, senza temere incursioni nella politica o nei grandi dibattiti contemporanei, nonché servendosi di un linguaggio accattivante e ironico per confermare l’impressione che si tratti di un divertissement di livello medio-alto e di un prodotto editoriale a tutti gli effetti.

Non stupisce, quindi, venire a sapere che il successo dovuto al passaparola, alle condivisioni sui social e all’unicità del Quaderno in sé stia avendo un seguito nel 2021 e abbia ispirato altre pubblicazioni sulla stessa falsa riga.

È il caso, per esempio, del volume Giochi, quiz e indovinelli intelligenti per allenare la tua mente in vacanza edito da Newton Compton, che è affidato alla cura di Stefano Andreoli e che contiene le illustrazioni di Massimiliano Marzucco, per un divertimento di oltre 100 pagine (anche qui con soluzioni annesse, naturalmente) tutte da spulciare.

“Che cos’hanno in comune Cristoforo Colombo e Amanda Lear? Qual è l’anagramma di ‘sonnifero’? Che verso fa il pavone? Esiste un sostantivo italiano composto soltanto da vocali? Come si fa a nascondere un numero di telefono dentro a un racconto?“, sono alcune delle numerose e coinvolgenti domande al centro dell’opera, che a sua volta si basa sui presupposti dell’enigmistica classica per approdare a una sfera culturale recente e da abbracciare a 360°.

Immaginare dei giochi per adulti di portata simile, d’altronde, non è un’impresa facile per almeno due motivi, oltre a quelli già citati: in primis, perché è opinione comune (ma per fortuna sfatabile) che dopo una certa età divertirsi sia quasi fuori luogo e che, di conseguenza, vada mantenuto pure d’estate il proprio aplomb; in secundis, perché per risultare inclusivi e aggiornati è necessario correre dei rischi e riuscire in un’operazione non solo di piacevole passatempo, ma anche e soprattutto di comunicazione efficace.

Come Blackie Edizioni, anche Newton Compton è riuscita nell’intento, e propone in libreria un’edizione curata e con spunti tutt’altro che scontati, come d’altronde avviene pure con i Compiti delle vacanze per i grandi pubblicati da Demetra in due diverse versioni e con i Compiti per le vacanze per adulti* (*che si vantano di essere bravi a scuola), firmati dal duo di Se i social network fossero sempre esistiti ed editi da Cairo.

L’offerta in libreria si è quindi ampliata, a dimostrazione che il passatempo ha colto nel segno ed è pronto a diffondersi in diverse declinazioni, intercettando un pubblico sempre più trasversale. E chissà che, fra qualche anno, non sia proprio questa trovata a restituire il piacere di tenere la mente allenata anche a chi va a scuola…