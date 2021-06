Oltre 100 libri da leggere per l’estate 2021

In cerca di libri da leggere in vista dell’estate 2021? Ecco tanti consigli, tra romanzi, racconti, poesie, saggi, fumetti, manuali. Letture da regalare e da regalarsi, selezionate tra le novità in libreria…

Quali sono i libri da leggere per l’estate 2021? Per rispondere a questa domanda abbiamo pensato di proporvi un’ampia selezione di nuovi libri da leggere, consigliati in vista dell’estate, che dà spazio ad alcune delle più interessanti novità in arrivo (o già arrivate) nelle librerie (a proposito, qui potete cercare i negozi di libri più vicini a voi, o scoprire quali sono le librerie delle città o dei luoghi di vacanza).

Quello che trovate di seguito è un elenco inevitabilmente lungo (ma che sarebbe potuto esserlo molto di più…), in cui i titoli non sono posti in ordine di importanza, e in cui trovano spazio romanzi (di tutti i generi, dal giallo alle narrazioni letterarie, dal fantasy all’avventura, senza dimenticare i thriller), saggi, racconti, poesie, fumetti, graphic novel e manuali, tra cui scegliere le letture per i prossimi mesi.

Tanti libri consigliati, dunque, individuati tra le novità pubblicate tra la primavera e l’estate 2021.

Libri da regalare e da regalarsi, libri per lettrici e lettori di ogni età e gusti diversi. Libri per sognare, viaggiare con la fantasia, o per riflettere. Libri per imparare, scoprire o divertirsi.

Del resto, dati alla mano la lettura (non solo di testi cartacei, ma anche di ebook, senza dimenticare l’ascesa degli audiolibri) è tornata protagonista nelle vite di molti di noi, nei mesi difficili che abbiamo vissuto a causa dell’emergenza sanitaria.

I libri ci hanno fatto compagnia e le storie raccontate da scrittrici e scrittori continueranno ad accompagnarci nei mesi a venire, ne siamo certi, ed è con questo spirito che abbiamo selezionato i volumi qui di seguito.

È arrivato così il momento di cominciare questo viaggio, che ci auguriamo sia all’insegna delle sorprese, oltre che delle conferme (sì perché non mancano i nuovi libri di autrici e autori bestseller) e che vi spinga a scoprire anche nuove voci.

Per chi, poi, è in cerca di nuovi libri per bambini e bambine, o di nuovi libri per ragazze e ragazzi, abbiamo preparato, a parte, altre due liste di novità consigliate.

Non è finita: qui si può scaricare gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio in pdf (ed epub), con all’interno lo “speciale estate”, ricco di consigli di lettura.

Libri di narrativa da leggere nell’estate 2021

L’inverno dei Leoni – Stefania Auci

Partiamo con il seguito del libro più venduto degli ultimi anni: il 24 maggio esce per Nord L’inverno dei Leoni di Stefania Auci. Continua, dunque, la saga dei Florio, dopo il bestseller I Leoni di Sicilia, un autentico caso editoriale internazionale (in corso di traduzione in 32 Paesi, oltre 650mila copie vendute solo in Italia, più di 100 settimane in classifica. E ora, dunque, è la volta de L’inverno dei Leoni. Qui la trama e i particolari e qui la nostra intervista a Stefania Auci.

Indipendenza – Javier Cercas

Dopo Terra alta (Premio Planeta 2019), il grande autore spagnolo Javier Cercas (protagonista della copertina del numero primaverile della rivista il Libraio) in Indipendenza (Guanda, traduzione di Bruno Arpaia) racconta il nostro presente attraverso un giallo teso, popolato da personaggi emblematici, delineando un ritratto spietato delle élite politico-economiche che governano il mondo. Qui l’intervista che ha rilasciato a ilLibraio.it sul suo nuovo romanzo.

La rinnegata – Valeria Usala

Tra i nostri suggerimenti per un’estate di emozionanti letture, anche una nuova voce letteraria, quella di Valeria Usala, esordiente sarda, che ha scelto di dar voce a una donna dimenticata, che ha deciso di resistere contro tutto e tutti. La Sardegna, la sua natura e le sue leggende fanno da sfondo a una storia di coraggio e rinuncia, di amore e potere. L’autrice ha presentato il romanzo e i suoi personaggi in una serie di articoli per ilLibraio.it.

Solenoide – Mircea Cărtărescu

Quasi 900 pagine, tradotte da Bruno Mazzoni, per Solenoide (il Saggiatore), opera monumentale di Mircea Cărtărescu, considerato il maggiore romanziere di lingua romena, di cui Voland ha già proposto altri libri, tra cui la trilogia Abbacinante (L’ala sinistra, Il corpo, L’ala destra). Qui il nostro approfondimento sull’opera.

A cuore aperto – Elvira Lindo

Nel toccante A cuore aperto (Guanda, traduzione di Roberta Bovaia), l’autrice spagnola Elvira Lindo ricostruisce la storia della sua famiglia. Il risultato è un romanzo acclamato, che attraversa un intero Paese in un periodo di grandi cambiamenti e, soprattutto, racconta una storia d’amore imperfetta, un’infanzia bruscamente interrotta e la riconciliazione di una figlia con le luci e le ombre di un padre. Qui la riflessione che Lindo ha scritto per ilLibraio.it sui romanzi familiari.

L’irresistibile simmetria della vendetta – Rosa Mogliasso

Il nuovo libro di Rosa Mogliasso, edito a maggio da Salani nella collana Le Stanze, è un giallo che insegna e al tempo stesso sovverte tutte le regole del giallo (con una sfumatura di rosa). Una storia ironica e con tanti colpi di scena, e in cui protagonista della trama stessa è per molti versi la scrittura…

Nel nome del figlio – Björn Larsson

Cosa significa vivere senza padre e convivere con pochi ricordi del passato, senza radici e nessuna voglia di trovarne di nuove? Prova a rispondere a queste dolorose domande l’apprezzato autore svedese Björn Larsson, che torna con il romanzo Nel nome del figlio (Iperborea, traduzione di Alessandra Scali), un omaggio al padre prematuramente scomparso.

Un bello scherzo – Andrea Vitali

In questo suo nuovo romanzo in uscita per Garzanti, Andrea Vitali insegue le vicende del suo primo personaggio più amato: Ernesto Maccadò. Il maresciallo pensava che a Bellano si potesse vivere tranquilli, invece ora avrà di che ricredersi, in questa storia che racconta i sogni di un aspirante poeta e la gloria che bussa alla porta sbagliata…

Figlia della cenere – Ilaria Tuti

In figlia della cenere (Longanesi) torna a inizio giugno il commissario Teresa Battaglia creato dalla penna di Ilaria Tuti, commissario che in questo nuovo romanzo per la prima e forse ultima volta si ritroverà costretta a fare i conti con le ombre del suo passato. Qui la nostra recensione.

L’ossessione – Wulf Dorn

Che fine ha fatto Ellen Roth de La psichiatra (Corbaccio, traduzione di Maria Alessandra Petrelli)? A dieci anni da quel successo internazionale, Wulf Dorn torna sul “luogo del delitto” insieme a Mark Behrendt, che cercherà di risolvere un enigma mortale eseguendo al contempo gli ordini folli di uno sconosciuto, perseguitato da un dolore indicibile e disposto a fare qualunque cosa…

Il grido della rosa – Alice Basso

Anita, nuova protagonista nata dalla penna acuta di Alice Basso, ha già conquistato con Il morso della vipera (Garzanti) chiunque ami il potere dei libri, le investigazioni ricche di misteri e le protagoniste uniche nel loro genere. Ora torna in libreria con Il grido della rosa, edito sempre da Garzanti, in cui la combattiva, tenace e acuta sognatrice deve gestire più di una faccenda delicata nella Torino del 1935…

L’orchestra rubata di Hitler – Silvia Montemurro

L’orchestra rubata di Hitler (Salani) di Silvia Montemurro è il primo romanzo che racconta la Sonderstab Musik, una squadra segreta delle SS che Hitler incaricò di trafugare i più preziosi strumenti e spartiti musicali. Una lotta per la sopravvivenza nella Germania nazista, attraverso gli occhi di due sorelle divise dalla storia e unite dalla musica di un violino.

Il tempo del diavolo – Glenn Cooper

Dalla finestra della sua nuova casa per le vacanze, Jesper Andreason guarda il mare della Calabria. La moglie e le due figlie dormono, e lui pensa a quanto gli mancheranno l’indomani, quando il lavoro lo costringerà a rientrare negli Usa. La mattina dopo, però, la famiglia è svanita nel nulla: è questo il nucleo narrativo del nuovo atteso thriller di Glenn Cooper, Il tempo del diavolo (Nord, traduzione di Giorgia Di Tolle), in libreria dal mese di giugno.

Se due che come noi – Michaela Miljian Savoldelli

@likemiljian, noti anche come la Miljian Family, hanno fatto sognare l’Italia con la loro vita e i loro viaggi intorno al mondo. Ai primi di giugno in libreria arriva il loro primo romanzo: Se due che come noi (Vallardi), una storia d’amore e un inno generazionale, ispirato a una storia vera d’amore e di rinascita, fino ai confini del mondo….

Tre – Valérie Perrin

A fine giugno Edizioni E/O porta in libreria (nella traduzione di Alberto Bracci Testasecca) il nuovo romanzo dell’autrice dei bestseller Cambiare l’acqua ai fiori e Il quaderno dell’amore perduto (Nord). Tradotti in una trentina di Paesi, i due libri hanno venduto oltre due milioni di copie. In Tre Perrin conferma la capacità di cogliere la profondità insospettata delle cose della vita. Seguendo il filo di una vicenda struggente, l’autrice francese porta al cuore dell’adolescenza, del tempo che passa e separa…

All’orizzonte – Benjamin Myers

All’orizzonte (Bollati Boringhieri, traduzione di Simona Garavelli) di Benjamin Myers è ambientato nell’Inghilterra del 1946. Robert, sedici anni, decide di trascorrere un periodo a contatto con la natura, prima di cominciare il lavoro in miniera cui è destinato. Dopo qualche giorno si imbatte nel cottage di Dulcie, una donna già avanti con gli anni, eccentrica, colta, burbera, accogliente. In cambio di lavori al capanno nel suo giardino – un capanno usato in passato da una misteriosa artista – Dulcie gli offre ospitalità. Qui il nostro approfondimento.

Fuga – Harlan Coben

Torna nella seconda metà di maggio l’autore bestseller Harlan Coben, padre del domestic thriller, con un nuovo romanzo intitolato Fuga (Longanesi, traduzione di Stefania Cherchi). In corso di traduzione in 43 Paesi, il libro racconta la storia di una famiglia che cerca disperatamente di salvare la figlia dalla tossicodipendenza, e di un segreto che li metterà tutti in pericolo… Qui un approfondimento dedicato al maestro del “domestic thriller” (amatissimo da Netflix).

L’invenzione del suono – Chuck Palahniuk

Proseguiamo il nostro speciale dedicato ai libri da leggere nell’estate 2021 con il ritorno alla narrativa di Chuck Palahniuk, l’autore di Fight Club, Soffocare e di molti altri: L’invenzione del suono (Mondadori, traduzione di Gianni Pannofino) è un’inquietante riflessione sulla mercificazione della sofferenza e sul pericoloso potere dell’arte.

Ogni momento è prezioso – Raphaëlle Giordano

Raphaëlle Giordano, scrittrice di successo (La tua seconda vita comincia quando capisci di averne una sola, La felicità arriva quando scegli di cambiare vita, Oggi è il giorno giusto per dare una svolta alla tua vita), artista, pittrice, coach di creatività, torna con Ogni momento è prezioso (Garzanti, traduzione di Sara Arena), torna con una storia sorprendente che ci insegna a cercare l’essenziale. Protagonista è Giulia, che sul lavoro non riesce a dare il meglio e a casa deve fare i conti con il figlio adolescente indisciplinato…

Yoga – Emmanuel Carrère



Molto si è detto, oltralpe e non solo, in occasione della pubblicazione in Francia di Yoga di Emmanuel Carrère. Ora il libro arriva nelle librerie italiane per Adelphi, nella traduzione di Lorenza Di Lella e Francesca Scala. Un libro che la casa editrice sintetizza con queste parole: “Una vita che è la sua, questa volta: trascorsa, in gran parte, a combattere contro ‘la volpe che gli divora le viscere’ – quello che Baudelaire chiamava lo spleen”. Quanto alla polemica dello scorso autunno, suggeriamo questa riflessione di Ilaria Gaspari per ilLibraio.it, dal titolo Di cosa si può scrivere? Il “caso” Carrère e lo sguardo della benevolenza.

L’uomo del bosco – Mirko Zilahy

Scrittore, editor e traduttore, Mirko Zilahy (che ha firmato, tra gli altri, È così che si uccide, La forma del buio e Così crudele è la fine) nel suo nuovo thriller, L’uomo del bosco (sempre pubblicato da Longanesi), racconta la storia di un uomo teso alla ricerca dell’ignoto e sopraffatto dall’ingombrante eredità dell’infanzia: il professor John Glynn, scienziato di fama mondiale… Qui la riflessione scritta dall’autore per ilLibraio.it, dal titolo Il mondo trabocca di mistero, e la scienza e la letteratura ne esplorano le tenebre.

Per strada è la felicità – Ritanna Armeni

Ritanna Armeni, giornalista e scrittrice, torna in libreria per Ponte alle Grazie con Per strada è la felicità: la protagonista del romanzo, Rosa, è una brava ragazza di provincia che arriva a Roma a vent’anni con l’obiettivo di laurearsi e trovare un lavoro. Ma siamo alla vigilia del Sessantotto, e quando il movimento studentesco esplode tutto cambia, anche Rosa, che sul suo cammino, tra alti e bassi, incontra anche la figura Rosa Luxemburg. In un pezzo per ilLibraio.it Armeni si è chiesta: “Cos’hanno in comune il femminismo degli anni ’70 e l’attivismo sui social?”.

La figlia del presidente – Bill Clinton e James Patterson

L’ex presidente Bill Clinton e l’autore bestseller James Patterson, dopo il successo internazionale della loro prima collaborazione (Il presidente è scomparso, Longanesi, 2018), tornano in libreria nella prima metà di giugno con La figlia del presidente (Longanesi, traduzione di Annamaria Biavasco e Valentina Guani). Ancora una volta i retroscena che solo un ex presidente conosce e la suspense che solo l’autore di thriller più letto al mondo sa creare…

Felici contro il mondo – Enrico Galiano

Felici contro il mondo (Garzanti), dell’insegnante (molto seguito sui social) e scrittore Enrico Galiano, è il seguito di Eppure cadiamo felici. Ritroviamo Gioia, che intanto è diventata la notte di quel luminoso giorno che era. Non ascolta più la musica, ha lasciato la scuola e non chiacchiera più con il professore di filosofia. Perché, dopo averla stretta tra le braccia, Lo ha tradito la sua fiducia e Gioia non può perdonarlo. Lo, però, la conosce davvero, quella ragazza che a volte cade eppure è felice. È quella Gioia che, insieme, devono riportare a galla. Perché insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura.

I demoni di Berlino – Fabiano Massimi

Dopo un esordio di successo anche all’estero (L’angelo di Monaco), Fabiano Massimi torna con I demoni di Berlino (sempre pubblicato da Longanesi), romanzo nel quale il commissario Sigfried Sauer questa volta è alle prese con il misterioso incendio doloso del Reichstag di Berlino, mai raccontato prima in un thriller.

Ragazze smarrite – Marco Vichi



Torna un altro personaggio molto amato, il commissario Bordelli, nato dalla fantasia di Marco Vichi. L’autore toscano in Ragazze smarrite (Guanda) ci porta a Firenze nel 1970. A Bordelli manca ormai solo una settimana alla pensione, quando si trova ad affrontare il caso forse più difficile della sua carriera…

Un tè a Chaverton House – Alessia Gazzola

Alessia Gazzola, autrice di serie di successo come quella dell’Allieva (che ha ispirato la fiction di Rai1) e di quella su Costanza, ci ha abituato a eroine a cui è impossibile non affezionarsi, e anche questa volta, con il suo Un tè a Chaverton House, edito da Garzanti, e che da Milano porta nella campagna inglese, in un’atmosfera degna di Downton Abbey, avviene la magia. Una buona dose di mistero unita ad altrettanta di romanticismo, con l’aggiunta di un pizzico di ironia… (Qui la nostra recensione, per chi desidera approfondire).

The Vorrh – Brian Catling

Safarà propone un romanzo ambizioso, la cui trama è quasi impossibile da sintetizzare. A firmarlo, lo scrittore, poeta, scultore, pittore e artista Brian Catling. The Vorrh (traduzione di Massimo Gardella, prefazione di Alan Moore) è illustrato con delle tavole originali di Gianluigi Toccafondo. Spazio al dark fantasy colto inglese, al cyberpunk e all’animismo africano.

Lettura facile – Cristina Morales

Quattro giovani donne condividono un appartamento con un bel terrazzo a Barcel­lona. La loro vita, però, è tutt’altro che semplice: la spagnola Cristina Morales firma per Guanda (nella traduzione di Roberta Arrigoni) un romanzo-manifesto contro la violenza dell’eteropatriarcato, ma anche una celebrazione del corpo, della sessualità femminile, e un inno alla capacità rivoluzionaria del linguaggio (qui la nostra recensione, firmata da Francesca Cingoli). L’autrice, classe 1985, laureata in Diritto e Scienze politiche, fa parte della compagnia di danza contemporanea Iniciativa Sexual Femenina ed è produttrice del gruppo punk At-Asko.

Il maggiore e Cher Ami – Kathleen Rooney

8tto edizioni propone un nuovo romanzo (nella traduzione di Cristina Cigognini) di Kathleen Rooney, autrice di Lillian Boxfish si fa un giro. Il maggiore e Cher Ami prende spunto da fatti realmente accaduti durante la Prima guerra mondiale: Rooney ci riporta infatti al 1918, durante la battaglia della Mosa-Argonne…

Come delfini tra pescecani – François Morlupi

Dal successo con il self-publishing alle librerie con Salani, che presenta Come delfini tra pescecani, romanzo firmato da una voce emergente del giallo italiano, quella di François Morlupi, classe 1983 (che su ilLibraio.it ha raccontato di cinque gialli che ha amato e delle bellezze inaspettate di Roma). L’ambientazione è quella di Monteverde, quartiere elegante, tranquillo, dove non succede mai nulla. Forse è per questo che al commissariato di zona sono stati assegnati cinque soggetti ritenuti “particolari”…

La regina guerriera – Federica Introna

Evocando un mondo perduto fatto di splendore e brutalità, amore e passione, Federica Introna dà vita a un romanzo, pubblicato da Tre60, sulla tumultuosa vita della regina Zenobia, una donna che, dopo aver affrontato con coraggio e fermezza ogni tipo di avversità, seppe rinascere, scrivendo alcune delle pagine più importanti della Storia antica.

La stagione dei ragni – Barbara Baraldi

Sulle note dei Simple Minds, dei Duran Duran e dei primi Litfiba, Barbara Baraldi ci trasporta con il suo nuovo romanzo, edito da Giunti, nella misteriosa ed esoterica città di Torino, in una corsa a perdifiato tra le paure e le ossessioni di un’intera epoca..

Le ore piene – Valentina Della Seta

Valentina Della Seta debutta nel romanzo con Le ore piene (Marsilio), di cui abbiamo scritto approfonditamente in questa recensione: la protagonista è una quarantenne indolente che vive sola, ama il profumo alla vaniglia e beve vino sul suo balcone per non pensare al futuro. Fino a quando non risponde a un annuncio online che propone un incontro BDSM…

Maicolgècson – Paola Soriga

Paola Soriga, che ha esordito nel 2012 con il bel Dove finisce Roma, questa volta presenta una deliziosa Little Miss Sunshine sarda. Il suo nuovo romanzo, in uscita per Mondadori, è il racconto di un’infanzia in Sardegna e della rincorsa di un sogno.

Blackout. L’ultimo mondo – Stef & Phere

Timeport, la trilogia fantascientifica che ha fatto appassionare i ragazzi alla lettura, con Blackout. L’ultimo mondo (Magazzini Salani) giunge alla sua conclusione. Questa nuova avventura di Camilla e Thomas parla di identità online, controllo delle app, libero arbitrio e privacy dei dati personali: ancora una volta, quindi, Stef & Phere sfruttano la loro forza mediatica e la loro capacità di inventare storie per riflettere sul rapporto tra mondo reale e mondo virtuale.

Il calamaro gigante – Fabio Genovesi

Fabio Genovesi firma per Feltrinelli un viaggio alla deriva, per terra e soprattutto per mare, inseguendo i sogni, le passioni, le storie, alla scoperta delle meraviglie della Natura. Un viaggio che inizia con un ragazzino che a scuola deve disegnare il suo animale preferito, e si prende addosso le risate, le penne e le matite della classe intera, perché sceglie il calamaro gigante, “che non esiste”…

Il libro delle cose nascoste – Francesco Dimitri

Francesco Dimitri è nato nel Salento e vive a Londra. Autore di saggi e romanzi, esperto di fantasy, new weird, horror, antropologia e in generale di cultura pop, torna con un romanzo di formazione (già uscito in inglese) ambientato in Puglia: Il libro delle cose nascoste (Longanesi), storia di un quartetto di adolescenti che si ritrovano a distanza di anni, tra segreti da svelare, rapimenti, rivelazioni e ricordi. Su ilLibraio.it, l’autore ha di recente pubblicato due riflessioni, intitolate rispettivamente La vita è piena di episodi che non possiamo interpretare, e che la nostra memoria riscrive e Anche la letteratura è una preghiera, ci aiuta a tenere a bada la notte.

Le figlie della Cornovaglia – Fern Britton

Tre donne forti e orgogliose, come le imponenti scogliere della Cornovaglia: questo romanzo in uscita per Tre60 (e tradotto da Claudia Turla) è tratto da una storia vera e racconta la loro storia epica e travolgente, parlando allo stesso tempo di di madri e di figlie, di segreti e bugie, e di un amore capace di resistere tutta la vita…

L’influenza delle stelle – Emma Donoghue

L’influenza delle stelle (SEM, traduzione di Maria Baiocchi e Anna Tagliavini) di Emma Donogue è ambientato a Dublino nel 1918. Nello spazio claustrofobico di un piccolo reparto maternità, tre figure femminili combattono una battaglia epica contro il virus dell’influenza spagnola, lottando per far nascere nuove vite in una realtà da incubo. Per ogni copia venduta, sarà devoluto 1 euro per PROGETTO MATERNITÀ COVID-19 della Fondazione Francesca Rava N.P.H. Italia Onlus.

Ciao per sempre – Corinna De Cesare

Ciao per sempre (Salani) è il debutto nel romanzo di Corinna De Cesare, giornalista del Corriere della Sera e fondatrice di thePeriod, newsletter femminista. L’autrice affronta il tema del ritorno a casa, dove le radici continuano ad affondare anche se i rami sono andati lontano, e dove, per capire chi sei, basta scrutare negli occhi di chi ti ha visto crescere, ridere e sbagliare. Qui il nostro approfondimento sull’opera, firmato da Jolanda Di Virgilio.

Le piccole libertà – Lorenza Gentile

Lorenza Gentile (che con Einaudi Stile Libero ha già pubblicato Teo e La felicità è una storia semplice) ha vissuto e lavorato nella celebre libreria Shakespeare and Company di Parigi, che quest’anno festeggia i 70 anni dalla sua fondazione, ed è ora autrice di Le piccole libertà (Feltrinelli), romanzo di cui lo storico negozio parigino è co-protagonista. Ne abbiamo scritto in questa recensione.

Pacifico – Stéphanie Hochet

Stéphanie Hochet con questa nuova storia ci porta nel Paese del Sol Levante durante la seconda guerra mondiale, in un romanzo (edito in Italia da Voland nella traduzione di Roberto Lana) che indaga i pensieri di un giovane soldato davanti alla morte, svelandoci la cultura e le atmosfere di un Giappone in bilico tra il passato e il presente.

Dante enigma – Matteo Strukul

Matteo Strukul, già vincitore del Premio Bancarella e autore della saga bestseller I Medici, torna per Newton Compton con un romanzo evento che svela i segreti e i misteri del sommo poeta. Nell’anno del 700esimo anniversario della morte di Dante Alighieri, sono molte le pubblicazioni che celebrano la figura del poeta fiorentino: le abbiamo raccolte in questo speciale.

E verrà un altro inverno – Massimo Carlotto

Massimo Carlotto torna in libreria con E verrà un altro inverno (Rizzoli): Bruno Manera, ricco cinquantenne, e Federica Pesenti, trentacinquenne erede di una dinastia di imprenditori della “valle”, operoso distretto del Settentrione dove domina l’élite dei capitani d’industria, sembrano una coppia felice. La situazione precipita quando Manera comincia a subire una serie di gravi atti intimidatori…

Mare aperto – Caleb Azumah Nelson

Un ragazzo e una ragazza si incontrano a una festa in un pub di Londra sud-est. Entrambi sono aspiranti artisti, lui un fotografo, lei una ballerina, entrambi sono di colore ed entrambi rimangono folgorati l’uno dall’altra. Mare aperto (Atlantide, traduzione di Anna Mioni) del debuttante Caleb Azumah Nelson è il racconto di un amore tormentato e assoluto. L’autore, classe 1993, come fotografo ha vinto diversi premi.

Scrittori e amanti – Lily King

Casey è una ragazza di trent’anni che ha fatto un patto con se stessa: non pensare ai soldi e al sesso, almeno al mattino. Appassionata di letteratura e aspirante scrittrice, si è indebitata pesantemente per pagarsi gli studi e ora si ritrova a vivere in una piccola stanza ammuffita e a lavorare come cameriera. Rimane però aggrappata al sogno che quasi tutti i suoi vecchi amici hanno ormai abbandonato e, con ostinata determinazione, ogni mattina, scrive… Apprezzato da Elizabeth Strout e Ann Patchett, Scrittori e amanti (Fazi, traduzione di Mariagrazia Gini) di Lily King racconta un personaggio indimenticabile, che rappresenta una generazione e uno stato d’animo.

Il mondo invisibile -Liz Moore

Dopo I cieli di Philadelphia, Liz Moore torna per NN con Il mondo invisibile (traduzione di Ada Arduini), un libro che ci parla dell’infinito potere dell’amore, capace di infondere una misteriosa tenerezza persino al rapporto tra uomo e tecnologia, e di travalicare i limiti e le inesattezze della vita.

Cose da fare a Francoforte quando sei morto – Matteo Codignola

In uscita a fine giugno per Adelphi, casa editrice per cui lavora, Cose da fare a Francoforte quando sei morto, firmato dal traduttore, editor e autore Matteo Codignola, racconta il mondo dell’editoria in forma di commedia. Con un’avvertenza: “Ogni riferimento a persone esistenti, o a fatti realmente accaduti, non è per niente, ma proprio per niente, casuale”.

Il tempo di un lento – Giuliano Sangiorgi

Giuliano Sangiorgi, cantante dei Negramaro, che nel 2012 ha pubblicato il romanzo d’esordio Lo spacciatore di carne, torna per Einaudi Stile Libero con Il tempo di un lento, romanzo di formazione che narra di sogni inseguiti e realizzati, e che racconta quanto sia indissolubile l’amore che lega genitori e figli.

Pochi amano veramente – Emily Dickinson

De Piante editore propone sotto il titolo Pochi amano veramente (nella traduzione di Silvio Raffo) un’inedita raccolta di aforismi della poetessa Emily Dickinson, che illuminano le profondità dell’animo umano e comunicano le gioie e i dolori dell’amore e della vita.

Gli ultimi giorni della notte – Graham Moore

Tradotto da Irena Trevisan, arriva in libreria per Neri Pozza Gli ultimi giorni della notte di Graham Moore, che ci porta nella New York del 1888 per ripercorrere in chiave romanzesca la storia della spietata competizione tra i due più grandi inventori dell’era industriale, Thomas Edison e George Westinghouse. Un libro sulla natura del genio, sul costo dell’ambizione e su una battaglia epica per cambiare le sorti del mondo.

Una rosa sola – Muriel Barbery

Torna in libreria l’autrice francese già celebre per L’eleganza del riccio, con un romanzo pubblicato da Edizioni E/O (traduzione Alberto Bracci Testasecca) che racconta la storia di una donna e del suo reimparare a vivere, in un Giappone che ha il profumo dei fiori e dei ricordi lontani.



Domani avremo altri nomi – Patricio Pron

Arriva in Italia per Sur, nella traduzione di Francesca Lazzarato, il romanzo dello scrittore e giornalista argentino Patricio Pron, vincitore del Premio Alfaguara 2019. La copertina di Domani avremo altri nomi (qui trovate l’approfondimento dedicato al libro, firmato da Anna Maniscalco), “radiografia di una storia d’amore nel nostro tempo”, è disegnata da Lorenzo Mattotti. La trama? Tutto comincia con la divisione della libreria: Lui e Lei si lasciano, senza un motivo apparente, dopo anni passati insieme. Dalle crepe della loro relazione filtrano amicizie e vicissitudini, più dubbi che certezze, e un mondo che riconoscono a malapena…

A volte una bella pensata – Ken Kesey

Epopea familiare da molti considerata il capolavoro di Ken Kesey – autore del celebre Qualcuno volò sul nido del cuculo – A volte una bella pensata arriva per la prima volta in traduzione italiana dalla pubblicazione nel 1964 e a vent’anni dalla scomparsa di Kesey, in un’edizione tradotta da Sara Reggiani (con prefazione di Marco Rossari).

Bugiarde si diventa – Felicia Kingsley

L’autrice del bestseller Matrimonio di convenienza firma un nuovo romanzo che esce per Newton Compton, la cui protagonista, la trentenne Charlotte Taylor, si intrufola per Capodanno a un party esclusivo camuffando la sua identità e attraversa all’improvviso un vortice di cambiamenti e di imprevisti dopo un periodo di fallimenti…

Il cannocchiale del tenente Dumont – Marino Magliani

Nel libro pubblicato da L’Orma, Marino Magliani racconta le avventure di un capitano erudito, un tenente sognatore e un rude soldato basco; li seguiamo pagina dopo pagina, fra dispacci, inseguimenti, ipotesi e sparizioni, in un vortice giocoso di amicizia, amore, illusioni perdute e paradisi ritrovati.

Il grande azzurro – Ayesha Harruna Attah

Hassana e Husseina sono sorelle gemelle. Fino ai dieci anni sono rimaste sempre insieme, nella pace del villaggio. I mercanti di schiavi le separano in un giorno di fragore e fiamme, gettando tra loro un’insondabile distanza. Il grande azzurro (Marcos y Marcos, traduzione di Francesca Conte) è il nuovo romanzo di Ayesha Harruna Attah. Nata in Ghana nel 1983, sotto il regime militare, ma in una famiglia di giornalisti molto aperta, l’autrice ha studiato alla Columbia University e alla New York University, per poi tornare in Africa e cominciare a scrivere.

Una vita migliore – Susan Allott



Nel noir Una vita migliore (Harper Collins Italia, traduzione di Ilaria Katerinov), la scrittrice esordiente britannica Susan Allott, che ha vissuto e lavorato in Australia alla fine degli anni Novanta, prende spunto dalle tragiche vicende, poco conosciute, dei bambini aborigeni trappati dalle loro famiglie, per inserirli in un programma statale di reinserimento sociale.

Nati nuovi. L’apocalisse dei ragazzini – Domitilla Pirro



Una storia, questa edita da effequ, per giovani e per adulti, che racconta con empatia gli affetti, le paure, gli amori e la crescita di cinque ragazzini nel mondo che si ritrovano in eredità, ricreando un’atmosfera più familiare che distopica, un immaginario nuovo e tutto italiano, e una lingua che ne restituisce la cultura pop.

L’urlo del mare e il buio – Malcolm Lowry

L’urlo del mare e il buio (Crocetti, traduzione di Massimo Bacigalupo) di Malcolm Lowry ripropone l’unica raccolta di versi del grande narratore inglese, autore del celebre romanzo Sotto il vulcano. Le poesie, tutte di carattere autobiografico, ripercorrono i suoi vagabondaggi per mare e per terra. Lowry, apocalittico della generazione di Dylan Thomas, lavora di cesello in un labirinto di parole oniriche e disperate.



L’invenzione della felicità – Benedetta Gargano

Dalla sceneggiatrice di Un posto al sole, Benedetta Gargano, in libreria per Solferino un romanzo napoletano tenero e divertente. La storia di tre anni di pazza convivenza e sorprese, di un grande amore, del modo più bello di essere una famiglia: appartenersi, resistere, ridere insieme.

La casa capovolta – di Elisabetta Pierini

Esce per Hacca La casa capovolta, romanzo d’esordio di Elisabetta Pierini, vincitore in ex aequo della 29esima edizione del Premio Italo Calvino. L’autrice fa luce sulle dinamiche delle relazioni umane e sui tormenti delle famiglie disfunzionali tramite lo sguardo innocente della protagonista, Eva, una bambina di dieci anni.

E poi saremo salvi – Alessandra Carati

Alessandra Carati debutta per Mondadori con la storia di una bambina in fuga da una guerra e dai suoi fatali fantasmi. Il suo romanzo d’esordio, intitolato E poi saremo salvi, è a metà tra il racconto di formazione e la saga familiare.

Mediterraneo – Gianluca Barbera

Che fine ha fatto Christian, il figlio di Giovanni Belisario, scomparso nel nulla in Grecia? Una caccia all’uomo attraverso tutto il Mediterraneo, edita a giugno da Solferino. Un romanzo avventuroso e filosofico insieme, tra spy story e tragedia classica, con un intreccio tanto ap­passionante quanto sorprendente…

Non mi uccidere – Chiara Palazzolo

In occasione dell’uscita sulle piattaforme digitali del nuovo film con Alice Pagani e Rocco Fasano, ispirato all’omonimo romanzo di Chiara Palazzolo (1961-2012), torna in una nuova edizione Non mi uccidere (SEM), il primo capitolo della Trilogia di Mirta-Luna, una serie gothic-horror di formazione ambientata in Italia, e che ha per protagonisti i “sopramorti”.

Racconti e poesie da leggere per l’estate 2021

Scusate il disturbo – Richard Ford

Feltrinelli propone (nella traduzione di Vincenzo Mantovani) nove racconti di Richard Ford, classe 1944, tra i più importanti autori americani contemporanei. A legare i testi, un filo che attraversa amori e divorzi. Sullo sfondo, gli Stati Uniti del Sud e del Nord-est (Louisiana e Maine), New York, l’Irlanda e Parigi.

Appunti da un bordello turco – Philip Ò Ceallaigh

In occasione dei cinque anni di Racconti Edizioni, torna in libreria la nostra prima pubblicazione della casa editrice, con una inedita introduzione del suo stesso autore: Appunti da un bordello turco di Philip Ò Ceallaigh (tradotto da Stefano Friani). Diciannove racconti ambientati tra Turchia, Romania e Stati Uniti in un contesto urbano soffocante e disastrato…

Tanto vale vivere – Dorothy Parker

Dorothy Parker, sovrana dei salotti intellettuali degli anni venti di New York, è considerata una delle donne più intelligenti e ferocemente sagaci della sua generazione. Natalia Aspesi, prefatrice della raccolta di ventuno racconti Tanto vale vivere (astoria, traduzione di Chiara Libero), afferma che “per scrivere con tanta eleganza e perfidia bisogna aver avuto un’esistenza non facile, che ti ha obbligato a trovare rifugio nella tua intelligenza e nella tua fragilità”.

Africana – Chiara Piaggio e Igiaba Scego (a cura di)

Africana – Raccontare il Continente al di là degli stereotipi (Feltrinelli, a cura di Chiara Piaggio e Igiaba Scego) si pone come è strumento per capire quanto l’Africa non vada coniugata al singolare, ma al plurale. Tra le autrici e gli autori protagonisti, Adichie, Wainaina, Bulawayo, oltre a diversi nomi emergenti.

Guida alla notte per principianti – Mary Robinson

Arriva per la prima volta in Italia, nella traduzione di Sara Reggiani per Racconti Edizioni, il libro che ha consacrato Mary Robinson nel pantheon degli scrittori di racconti della sua generazione, accanto a Raymond Carver, Amy Hempel e Ann Beattie. La sua penna restituisce il cicaleccio quotidiano della moglie, disturbato e coperto dal chiasso dell’aspirapolvere mentre il marito si taglia i capelli in bagno. Una conversazione mobile e sfuggente innerva anche la casa di un coach arrivato finalmente alla stagione della svolta e sua moglie Sherry, una pittrice in cerca dei suoi spazi. Tutte storie che con pochi tratti ci fanno precipitare in un’America domestica eppure sconosciuta.

Il libro della follia – Anne Sexton

In libreria per La Nave di Teseo Il libro della follia (a cura di Rosaria Lo Russo), l’edizione completa delle poesie di Anne Sexton (1928-1974). L’opera, dedicata alla figlia dell’autrice, Joy, include anche tre racconti ritrovati e ora tradotti dopo quarant’anni.

8 indagini per Sarti Antonio – Loriano Macchiavelli

Poliziotto onesto e tenace, Sarti Antonio è un antieroe dotato di grande memoria, che vive a Bologna e svolge nel capoluogo la maggior parte delle sue indagini. Con 8 indagini ritrovate per Sarti Antonio (SEM) continua la pubblicazione dei racconti a lui dedicati, spesso introvabili, firmati dal padre del giallo politico Loriano Macchiavelli.

Il problema dei tre corpi – Aniela Rodríguez

Vincitrice del Premio Nacional de Cuento Joven Comala, Aniela Rodríguez è in libreria con Il problema dei tre corpi (Gran vía, traduzione di Annalisa Rubino), seconda raccolta di racconti di una delle più apprezzate giovani scrittrici messicane. Nove storie rese con una prosa che si muove tra il sacro e il colloquiale. Rodríguez, tra l’altro, è stata selezionata dalla rivista Granta tra i 25 migliori giovani scrittori in lingua spagnola dell’ultimo decennio.

Estate 2021: libri da leggere di saggistica e varia

A proposito del senso della vita – Vito Mancuso

Vito Mancuso, autore prolifico e amato dal pubblico, torna per Garzanti con il saggio A proposito del senso della vita. Nella crisi in cui siamo immersi, necessitiamo continuamente di avversari per definire le nostre identità, e spesso ci scopriamo nemici di noi stessi, in una sorta di permanente guerra interiore. La filosofia di Mancuso è dunque un’àncora preziosa in questi tempi difficili.

Il tempo della cura – Marino Sinibaldi

A lungo direttore di Radio3 a attuale presidente del Centro per il Libro e la Lettura, in dialogo con scienziati e filosofi, Marino Sinibaldi traccia una mappa per pensare un tempo nuovo dopo la pandemia, dalla salute all’ambiente, dalla politica alla cultura, dall’individuo alla società che viene.

Viva il greco. Alla scoperta della lingua madre – Nicola Gardini

Dopo averci iniziato all’utile inutilità del latino con Viva e latino. Storie e bellezza di una lingua inutile (Garzanti), Nicola Gardini in Viva il greco. Alla scoperta della lingua madre (Garzanti) ci accompagna ora alla scoperta di una lingua fitta di contrasti e di parallelismi, che può aiutarci a interpretare la complessità dei nostri tempi e a capire da dove veniamo. Qui un estratto che introduce alcune delle antitesi più comuni in greco, qui uno dedicato invece alla concezione di vita e morte nell’antica Grecia.

Vita segreta delle emozioni – Ilaria Gaspari

Dopo il successo di Lezioni di felicità. Esercizi filosofici per il buon uso della vita (2019), già tradotto in diverse lingue, Ilaria Gaspari, scrittrice (e da tempo collaboratrice de ilLibraio.it) torna con il saggio Vita segreta delle emozioni (Einaudi), un viaggio emotivo per tappe. Come dimostra Gaspari, ognuna delle emozioni che proviamo ha una storia: la storia di tutte le persone che l’hanno provata, detta, cantata, rivelata, studiata. Una storia di vita segreta e di metamorfosi, legata alla filosofia, che ne ha costruito paradigmi di osservazione e di studio; ma anche alla letteratura e alla poesia… Su ilLibraio.it il capitolo su “Rimpianto e rimorso”.

La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire – Fran Lebowitz

Martin Scorsese ha dedicato a Fran Lebowitz il documentario Public Speaking e la docuserie su Netflix Una vita a New York. Ora Bompiani porta in libreria La vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire (traduzione di Giulio D’Antona, prefazione di Simonetta Sciandivasci), la prima e unica raccolta degli scritti “della più grande scrittrice non scrivente d’America”. Qui il nostro approfondimento.

Contro l’impegno – Walter Siti

Nel pamphlet Contro l’impegno. Riflessioni sul Bene in letteratura (Rizzoli), Walter Siti smonta l’opinione diffusa che la letteratura debba promuovere il bene, guarire le persone e riparare il mondo. Analizza alcuni autori e testi contemporanei di successo per difendere la letteratura dal rischio di abdicare a ciò che la rende più preziosa: il dubbio, l’ambivalenza, la contraddizione. Non senza il sospetto che l’impegno “positivo” sia soltanto la faccia politicamente in luce di una mutazione profonda e ignota, in cui tecnologia e mercato imporranno alla letteratura nuovi parametri. Su ilLibraio.it un ampio estratto dal volume.

Essere giovani – Leonardo Caffo



In Essere giovani – Racconto filosofico sul significato dell’adolescenza (Ponte alle Grazie), Leonardo Caffo si chiede se la “giovinezza” sia solo uno stadio, un necessario momento di passaggio verso l’età adulta, o piuttosto uno stato, un modo di essere, di vivere, che può attraversare vari momenti delle nostre esistenze. In un’epoca in cui una falsa gioventù sembra prolungarsi indefinitamente e la maturità viene il più possibile procrastinata, l’autore affronta queste domande (e molte altre) con profondità, in un saggio narrativo in cui convivono l’aneddoto autobiografico e la ricerca storico-filosofica. Qui la nostra intervista all’autore.

G8 Genova 2001 – Storia di un disastro annunciato – Gianluca Prestigiacomo

Il racconto in presa diretta di un operatore della DIGOS nella città trasformata in una zona di guerra. Esce per Chiarelettere G8 Genova 2001 – Storia di un disastro annunciato. L’autore porta il lettore tra le vie di una città in fiamme, ripercorrendo momento per momento i tre giorni del G8 e raccontando cosa fu a scatenare l’inferno, l’istante in cui partirono le cariche scellerate e lui – tra i pochi autorizzati ad accompagnare il corteo – fu costretto ad allontanarsi, circondato dai Black Bloc e incalzato da uomini di un fantomatico servizio d’ordine, chiaramente legati ai servizi. Dopo vent’anni sono ancora molte le circostanze da chiarire…

Genova, vent’anni dopo – Giovanni Mari

Giovanni Mari, giornalista genovese, ha seguito dal primo momento la preparazione politica, militare e militante del G8 del 2001. In quei giorni e in quelle notti è stato cronista in piazza per Il Secolo XIX, il giornale della sua città: poi non ha mai smesso di occuparsene. Ora è in libreria per People con Genova, vent’anni dopo, in cui ripercorre i vari fallimenti che hanno connotato quell’esperienza, rendendola unica e irreversibile.

Technosapiens – Andrea Daniele Signorelli

Con il passare del tempo l’uomo sta diventando sempre più simile a una macchina, e non il contrario. Di questo e di molto altro parla il saggio di Andrea Daniele Signorelli, edito da D Editore, che tocca una serie di argomenti che hanno al centro il rapporto essere umano-tecnologia (come lo smartworking e la realtà aumentata).

Senza cerniera, la mia vita – Erica Jong



Bompiani porta in libreria, nella traduzione di Marisa Caramella, il divertente autoritratto letterario di Erica Jong, autrice di Paura di volare e di numerosi altri libri. Dalla famiglia d’origine alla scrittura, passando per le tante avventure, gli amori, l’America d’oggi: tutto filtrato da intelligenza e ironia.

Riflessioni da una sedia a rotelle – Andre Dubus

Mattioli 1885 porta in libreria Riflessioni da una sedia a rotelle (traduzione di Nicola Manuppelli) di Andre Dubus (1936-1999), raffinato narratore americano del Ventesimo secolo, amico e allievo di Richard Yates e Kurt Vonnegut. Si tratta di una raccolta di venticinque saggi che sono una dimostrazione della vulnerabilità dell’autore, della sua visione del mondo e della sua indistruttibile fede.

Scegliere il futuro – Christiana Figueres & Tom Rivett-Carna

Dagli artefici dello storico “Accordo di Parigi 2015 sul cambiamento climatico”, Christiana Figueres e Tom Rivett-Carnac, in libreria per Tlon il saggio Scegliere il futuro – Affrontare la crisi climatica con ostinato ottimismo (traduzione di Laura Fantoni). Per gli autori, fondatori di Global Optimism, sopravvivere alla crisi climatica è possibile, ma dipende da molti fattori, primo tra tutti dal nostro agire responsabile.

One life – Megan Rapinoe

Megan Rapinoe, prima ancora di essere una delle calciatrici più forti di sempre, è un’icona, una paladina dei diritti lgbt, delle pari opportunità, della lotta alle ingiustizie sociali. La svolta arriva quando nel 2016 si inginocchia per protesta durante l’esecuzione dell’inno nazionale americano, contro l’ingiustizia razziale e la brutalità della polizia. La campionessa racconta la sua storia nell’autobiografia One life (Garzanti, traduzione di Giulia Vallacqua), in cui c’è spazio anche per l’invito rifiutato alla Casa Bianca di Donald Trump…

Una vita a scrivere – Annie Dillard

Annie Dillard, raffinata autrice di saggistica e premio Pulitzer nel 1975, in un volume edito da Bompiani nella traduzione di Guia Cortassa risponde alla domanda “Cosa vuol dire davvero scrivere?”. Chi non l’ha ancora scoperta può anche leggere Ogni giorno è un dio e Pellegrinaggio al Tinker Creek.

Femminismo interrotto – Lola Olufemi

Saggio, manifesto, pamphlet politico, memoriale, necrologio e inno, Femminismo interrotto (Giulio Perrone editore, traduzione di Ilaria Saturnini) dell’autrice britannica Lola Olufemi sfugge alle definizioni, esattamente come il femminismo quando smette di essere un’etichetta (qui lo speciale de ilLibraio.it sui saggi e i romanzi di ieri e di oggi a tema femminismo, ndr).

Queer – Maya De Leo

Maya De Leoa, studiosa di storia LGBTQIA+ e teoria queer, firma per Einaudi un saggio che ha per sottotitolo “Storia culturale della comunità LGBT+”. Che parte dal Settecento, quando i più diversi campi del sapere sembrano esprimere un rinnovato interesse, animato da una nuova volontà di controllo e disciplinamento, verso sessualità e identità di genere.

La casa vivente – Andrea Staid

Servendosi di un suggestivo giro del mondo attraverso le architetture vernacolari che ha incontrato in dieci anni di viaggi etnografici, Andrea Staid (docente di antropologia culturale e visuale presso la Naba), nel saggio La casa vivente – Riparare gli spazi, imparare a costruire (Add) si addentra nel senso profondo dell’abitare. Dalle Ande peruviane alla foresta del Laos, passando per il Vietnam e la Mongolia, fa conoscere le case viventi degli “altri”…

L’immagine fantasma – Hervé Guibert

Introdotto da Emanuele Trevi, L’immagine fantasma di Hervé Guibert è il primo titolo della nuova collana Lampi di Contrasto (piccoli libri a prezzi limitati, per riflettere sul ruolo della fotografia e sul senso dell’immagine nel nostro tempo, e copertine realizzate con una carta speciale, realizzata con gli scarti alimentari). Viene così pubblicata per la prima volta in Italia (nella traduzione di Matteo Martelli) l’opera di un grande scrittore e fotografo, a 30 anni dalla sua morte e a 40 dalla prima uscita. Non è un testo teorico, ma una raccolta di storie che esplorano, attraverso le avventure personali, i diversi tipi di fotografia: familiare, di viaggio, le fototessere, le Polaroid, la fotografia pornografica o giudiziaria.



Maradona: «Non sarò mai un uomo comune». Il calcio al tempo di Diego – Gianni Minà

Minimum fax porta in libreria Maradona: «Non sarò mai un uomo comune». Il calcio al tempo di Diego, firmato da Gianni Minà, grande firma del giornalismo e amico di Maradona: il libro raccoglie gli articoli più belli che gli ha dedicato nel corso degli anni e tre memorabili incontri-intervista, durante i quali Diego si è messo a nudo, raccontando le proprie debolezze e la propria visione del calcio e della politica, sempre ammesso che le due sfere siano davvero separabili. Minà ci regala il ritratto del più grande calciatore di tutti i tempi ma, soprattutto, di un uomo complesso, contraddittorio, onesto fino alla brutalità.

Istruzione per la fine dei tempi – Ben Ehrenreich

Scienza, cambiamenti climatici, mitologia, storia delle religioni, politica e racconto autobiografico si incontrano nel saggio Istruzione per la fine dei tempi – Taccuini del deserto (Atlantide, traduzione di Michele Trionfera) di Ben Ehrenreich. Un libro che nasce da un lungo soggiorno dell’autore nel deserto californiano del Mojave e dal deserto.

L’inferno su Roma. La trilogia di Nerone, vol. II – Alberto Angela

Dopo Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio, esce per HarperCollins Italia (in collaborazione con Rai Libri) il secondo volume della trilogia di Nerone curata dal divulgatore scientifico Alberto Angela. Ci troviamo a Roma, è sabato 18 luglio 64 d.C. A tarda sera, dal soppalco di un magazzino sotto le arcate del Circo Massimo, precipita una lucerna accesa. In un attimo le fiamme iniziano a divorare tutto ciò che toccano, come una belva feroce. È iniziata la fine di Roma…

Armati di scienza – Elena Cattaneo

Elena Cattaneo, senatrice a vita, in libreria per Raffaello Cortina Editore con Armati di scienza, dedica da sempre la vita alla ricerca, di cui nel volume racconta tanto gli aspetti straordinari quanto l’impegnativa quotidianità. Dal Covid alle staminali, dall’agricoltura all’omeopatia e al ruolo pubblico dello scienziato, l’autrice, farmacologa e biologa, accademica, mostra quanta scienza c’è nelle nostre vite e quanto nella vita privata e pubblica di ciascuno di noi ce ne sia ancora bisogno, per spogliarci di paure e diffidenze.

Ama – Luca D’Alessandro

Vallardi pubblica il primo libro di Luca D’Alessandro, coach emozionale che ha cambiato la vita di migliaia di italiani. Un percorso di autoconoscenza per demolire i limiti autoimposti e liberare i propri talenti, così da deporre le armi e aprire il cuore alla vera vita.

Fumetti e graphic novel da leggere in estate

Come godo – Lyona

Libro a fumetti dell’illustratrice spagnola Lyona (@lyona_ivanova, ovvero Marta Puig) sul piacere femminile, Come godo (Vallardi, in uscita a fine giugno) ha un approccio ironico, pungente e naturalmente femminista: racconta, sbugiarda e supera, infatti, tutti i cliché della vita sessuale e relazionale femminile, ripensandone così i canoni del desiderio.

Troppo facile amarti in vacanza – Giacomo Bevilacqua

Tanti narratori raccontano il mondo dopo l’apocalisse. Giacomo Bevilacqua lo racconta mentre l’apocalisse sta avvenendo. Più che un libro distopico, Troppo facile amarti in vacanza (Bao Publishing) è un libro sulla disillusione, raccontata attraverso il lungo viaggio a piedi da sud a nord di una ragazza e del suo cane, in un’Italia via via sempre più sommersa dall’acqua.

Que viva el Che Guevara – Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso

E veniamo a Que viva el Che Guevara (Feltrinelli Comics), che racconta a fumetti la storia di un mito, il Che, partendo dalla leggendaria foto scattata da Alberto Korda nel marzo del 1960. La firma è quella di Marco Rizzo e Lelio Bonaccorso.

Sweet Paprika – Mirka Andolfo

Anche se le donne non sono più costrette a scegliere tra vita sentimentale e lavorativa, non per questo è più semplice trovare un equilibrio tra i desideri e un mondo ancora complicato ed esigente. Una realtà presente in questa trilogia pubblicata da Star Comics, che racconta in una sexy commedia romantica cosa accade quando mondi diversi si incontrano e scoppia la scintilla.

Pelle d’Uomo – Hubert e Zanzim

Esce per Bao Publishing nella traduzione di Francesco Savino Pelle d’Uomo, opera dello sceneggiatore francese Hubert (scomparso prematuramente) e del disegnatore Zanzim. Un graphic novel premiato in Francia che affronta i temi della scoperta del proprio corpo, della sessualità, dell’identità, della libertà. Un manifesto contro l’omofobia e contro gli stereotipi di genere. La vicenda, ambientata in Italia durante il Rinascimento, fa infatti riflettere sulla società contemporanea, sulle convenzioni legate al maschile e al femminile, alla coppia e alle questioni di potere che ne derivano da secoli.

L’amore non basta! Come sono sopravvissuta a un manipolatore – Sophie Lambda

Partendo dalla sua storia autobiografica, Lambda racconta in questo graphic novel in uscita per Laterza (nella traduzione di Valentina Maini) tutte le fasi di una relazione d’amore con un uomo che si rivela un narcisista manipolatore. Bestseller in Francia, dove ha suscitato le reazioni di chi stava vivendo o aveva vissuto relazioni analoghe, è una sorta di manuale di sopravvivenza, che getta luce sugli aspetti psicologici di una relazione di coppia.

Folklords

Grazie alla collaborazione con la casa editrice americana Boom! Studios, Edizioni BD pubblica Folklords di Matt Kindt e Matt Smith, graphic novel ambientato in un mondo fatato, di cui Ansel è un outsider: non riesce a integrarsi e a togliersi dalla testa visioni piene di cravatte e tecnologia. Decide così di chiedere aiuto ai Folklord, popolo misterioso e sconosciuto la cui stessa esistenza è entrata nella leggenda. Ma la legge vieta di cercarne le tracce, e chi lo fa è punito con la morte…