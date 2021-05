Libri per ragazzi da leggere nel 2021: oltre 30 consigli

Non è un momento facile per essere adolescenti. Ma la lettura (soprattutto se non è imposta) può venire in soccorso. Ecco un’ampia selezione di nuovi libri per ragazzi e ragazze pubblicati nei primi mesi del 2021, che affrontano temi molto diversi tra loro (anche delicati e molto attuali)

Quali libri per ragazzi e ragazze in uscita nel 2021 leggere e regalare? O ancora: che cosa leggere a 10 anni, a 11, a 12, a 13, a 14, a 15, a 16 anni?

Prima di provare a rispondere a queste non semplici domande, una premessa: in tempi di pandemia, Dad e socialità limitata, non è affatto facile essere adolescenti. Per fortuna, però, la lettura può in parte venire in soccorso dei più giovani. Ecco perché qui di seguito proponiamo una selezione di nuovi libri consigliati per ragazzi e ragazze tra quelli pubblicati nei primi mesi del 2021, volutamente assai eterogenea: dà spazio a storie ambientate nel passato, nel presente o nel futuro. Libri in grado di emozionare, strappare un sorriso o far riflettere. Narrazioni che spesso affrontano problematiche delicate e discusse. Si tratta, come detto, di opere molto diverse tra loro, firmate da autrici e autori italiani e internazionali.

Consapevoli del ruolo che la lettura di libri più svolgere, ecco quindi il nostro modo per rispondere a chi chiede quali libri per ragazzi del 2021 leggere e regalare.

Quella che trovate qui di seguito è una lista di consigli di lettura i cui titoli non sono proposti in ordine di importanza. Con un’altra premessa fondamentale: per far appassionare gli adolescenti alla lettura è importante che a scegliere se, cosa e quando leggere siano direttamente loro. Per fortuna, l’offerta di proposte, come vedrete, è davvero ampia…

Felici contro il mondo

Tra le novità per ragazzi (e non solo) del 2021, vi segnaliamo l’uscita, a giugno, di Felici contro il mondo (Garzanti) dell’insegnante e scrittore Enrico Galiano. Si tratta del seguito del bestseller Eppure cadiamo felici. Nel romanzo ritroviamo Gioia, che intanto è diventata la notte di quel luminoso giorno che era. Non ascolta più la musica, ha lasciato la scuola e non chiacchiera più con il professore di filosofia. Perché, dopo averla stretta tra le braccia, Lo ha tradito la sua fiducia e Gioia non può perdonarlo. Lo, però, la conosce davvero, quella ragazza che a volte cade eppure è felice. È quella Gioia che, insieme, devono riportare a galla. Perché insieme il rumore del mondo è solo un sussurro che non fa paura.

Il cerchio magico

Olivia ha paura di tutto, basta un nonnulla per farle venire un attacco d’ansia. Immaginate come si sente quando scopre che il nuovo compagno di scuola è in realtà uno stregone! Forse un cambiamento radicale è quello che le serve, ecco perché prova ad assecondare Nero, che le vuole insegnare ad attingere alla magia che è dentro di lei. Raccontato da Carlotta Scalabrini e pensato per i ragazzi dai 12 anni, Il cerchio magico (Bao Publishing) è inframezzato da inserti di diario di due generazioni e porta al dipanarsi di un sorprendente mistero esoterico…

Giugno 1982: partita dopo partita, l’Italia si fa strada verso una storica finale dei mondiali. Mauri e i suoi amici trascorrono i giorni intorno al lago, finché all’improvviso, nel tentativo di pescare un leggendario pesce, Brando cade sul fondo e non risale più a galla. Al dolore dei suoi amici si aggiunge l’inquietudine generata dalla comparsa di misteriosi biglietti scritti nella grafia di Brando. Novità fra i libri per ragazzi, I lucci della via Lago (Salani) di Giuseppe Festa è un romanzo di formazione dove avventura, amore e mistero si intrecciano in una breve estate impazzita, quella dei tredici anni in cui tutto diventa possibile.

Eroe guasto

Eroe guasto (Settenove) di Antonio Ferrara racconta in uno dei libri in uscita per ragazzi di 12 o più, la storia di Alan Turing, il grande matematico il cui impegno scientifico, civile e politico ha contribuito ad accelerare la fine della seconda guerra mondiale e la vittoria degli Alleati sulle forze nazifasciste. Il racconto intreccia la vita del giovane omosessuale Alan con le vicende dello spionaggio militare del Regno Unito ai danni dell’armata di Hitler, in una narrazione che parte prima dello scoppio del conflitto armato e si chiude all’indomani della sua conclusione.

Storia di Luis Sepúlveda e del suo gatto Zorba (Salani, età di lettura dagli 8 anni) di Ilide Carmignani (sua traduttrice e amica) è una favola dedicata a Luis Sepúlveda, autore indimenticabile di Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare e di molti altri romanzi, ed è essa stessa la storia della sua vita raccontata a un gatto. Nato in un giorno di primavera in un albergo ai confini del mondo, Luis, detto Lucho, comincia il suo racconto dai nonni e dall’infanzia a Santiago, per poi ricordare il primo amore e l’incontro con Carmen Yáñez, passando così in rassegna tutte le numerose avventure della sua vita.

La cura del dubbio

La cura del dubbio (Bao Publishing) di Elisabetta Romagnoli è un graphic novel concepito per adulti, ma che può essere interessante leggere anche da ragazzi, essendo ambientato in un mondo distopico in cui dubitare è vietato: chiunque sia accusato di aver esitato o cambiato idea è costretto a girare con un maschera sul volto. Restano in pochi, ormai, a poter girare a volto scoperto. Uno scienziato, incaricato dal governo di estirpare il dubbio dai comportamenti umani, comincia a sua volta a dubitare… delle ragioni per cui gli è stata fatta la richiesta! Viola e il Blu Viola e il Blu (Salani, per ragazzi dai 10 anni) di Matteo Bussola è la storia di Viola, una bambina che gioca a calcio, sfreccia in monopattino e ama vestirsi di Blu. I colori li scrive tutti con la maiuscola, perché per lei unici proprio come le persone. Ma non tutti sono d’accordo, specialmente gli adulti: tanti pensano che esistano cose “da maschi” e cose “da femmine”, e Viola questo fatto non l’ha mai capito bene. Così, un giorno decide di chiedere al suo papà, che di lavoro fa il pittore e di colori se ne intende… Uno fra i nostri libri consigliati del 2021, che celebra la forza della diversità, la bellezza e il rispetto delle sfaccettature. Può interessarti anche Matteo Bussola Basta crescere i nostri figli con l'idea che ci siano cose “da maschi” e cose “da femmine”

L’amica fantasma

L’amica fantasma (Pelledoca) di Sabrina Rondinelli , con le illustrazioni di Andrea Calisi, è un libro per ragazzi di 12 anni o più che racconta la storia di Camilla e Mia, due amiche del cuore inseparabili. Camilla è gelosa di Mia e quando entra in scena Betty si sente tradita, anche perché giorno dopo giorno vede Mia allontanarsi. Ma il vero motivo del cambiamento di Mia è un altro: Camilla non è una ragazza reale. È morta due mesi prima e ora è un ricordo che vive nella fantasia dell’amica. E come tutti i ricordi, con il trascorrere del tempo, è destinato ad affievolirsi…

Gigi de Sfigatis è il protagonista di una nuova serie di libri per ragazzi in uscita nel 2021 firmata da Jim Smith, già bestseller e vincitrice del Roald Dahl Funny Prize. Per Gigi de Sfigatis il nome non è mai stato un problema: sa, dopotutto, di avere stile. Da quando, però, Darren Darionakis fatto il suo ingresso a scuola con la sua orribile faccia da coccodrillo, tutto è cambiato. Non sono per niente uno sfigato (tre60 Kids, traduzione di Silvia Cavenaghi) è il secondo divertente volume della saga, che tra parole e illustrazioni racconta il mondo dei ragazzi appassionando anche i più grandi.

Ari e il maestro di veleni

Tutte le persone hanno un odore caratteristico e la tredicenne Ari, protagonista del libro per ragazzi Ari e il maestro di veleni (Pelledoca) di Paolo Roversi (e illustrato da Andrea Franchini), ha il dono di riconoscerlo. Spesso aiuta il padre Bart nelle sue indagini, ma questa volta è diverso: lo straniero appena arrivato nel paese è un caleidoscopio di odori. Ari è sconcertata perché non le era mai successo prima: così lo ribattezza “il maestro di veleni“. Un giorno una coppia scompare e gli abitanti cominciano a sospettare proprio di lui… Così, toccherà ad Ari e a suo padre risolvere il mistero.

Cosa succede quando la malattia irrompe nella vita di un ragazzo di sedici anni Osteosarcoma: questa è la terribile sentenza che colpisce Niccolò (Nicco per gli amici), protagonista del romanzo Io non ho più paura (Newton Compton) di Niccolò Palombini, uno dei libri per ragazzi di 15-18 anni in uscita nel 2021. È la primavera dei suoi sedici anni e lui ha un cancro. Inizia così una lenta discesa agli inferi tra biopsie, operazioni, ricoveri, terapie ed effetti collaterali. Mentre i suoi coetanei si godono l’estate, Nicco, in una stanza d’ospedale, è costretto a crescere in fretta, solo contro un nemico implacabile e subdolo. E proprio quando la stanchezza sembra prendere il sopravvento, Niccolò scopre il potere del sorriso, di un atteggiamento positivo, della resilienza…

Il segreto

Adele ha 11 anni, una nonna che adora e compagne di classe con nomi di fiori: Iris, Dalia, Rosa e Margherita. Ha anche un grande segreto che la fa soffrire. La nonna, allora, le suggerisce di andare in giardino, scavare una buca, confidarlo alla terra, e poi ricoprirla, così se ne libererà, come se piantasse un seme. Adele segue il consiglio e, da quel giorno, nasce un mondo sotterraneo: un ragazzo della sua età e strane creature prendono vita per aiutare Adele nel suo viaggio nel mondo. In sintesi, ecco l’affascinante trama di uno fra i nuovi libri per i ragazzi delle medie (e non solo): Il segreto (Mondadori) di Nadia Terranova e Mara Cerri.

Il diario di un’inguaribile F.R.A.N.A. di Jen Carney (Garzanti, traduzione di Silvia Cavenaghi) ha per protagonista Fiona Rose Anna Newton Abbot, che ha dieci anni ed è certa di una cosa: odia la scuola. Fortuna che almeno c’è Cindy, la sua migliore amica. Da un po’ di tempo, però, qualcosa è cambiato: in classe è arrivata una nuova compagna sempre impeccabile, con voti altissimi e un certo fascino francese, che ha in mente di rubarle Cindy! E Fiona è pronta a tutto per impedirglielo…

Illustrando questo compendio del folklore giapponese, Benjamin Lacombe offre un tributo al lavoro di Lafcadio Hearn, lo scrittore irlandese che trascrisse per l’Occidente le leggende tramandate di generazione in generazione. In Storie di fantasmi del Giappone (L’ippocampo, a cura di Ottavio Fatica), sceglie quindi uno stile diverso per ogni racconto, reinterpretando con la sua arte l’ampia gamma del bestiario tradizionale nipponico. In appendice al volume, alcuni giochi ispirati a quelli tradizionali permettono inoltre di inventare la propria leggenda di yokai.

Un cavallo di nome Spirit (tre60 Kids, traduzione di Maria Bastanzetti) di Linda Chapman è la storia (una novità tra i libri per bambini e ragazzi dagli 8 anni in su) della piccola Ellie, che vive in Inghilterra nella tenuta dello zio Len, un burbero ma preparatissimo addestratore di cavalli per concorsi ippici. Alla fattoria c’è sempre molto da fare ed Ellie, nonostante la compagnia del cugino Joe, si sente triste e sola. Fino a quando, a una fiera di cavalli, non incontra Spirit, un cavallo dal manto argentato con due occhi dolcissimi…

Fino alla fine del fiato

Proseguiamo nel nostro viaggio di scoperta dei libri per ragazzi e ragazze da leggere e da regalare in uscita nella prima parte del 2021 tornando con la mente all’attentato di Utoya, l’isola norvegese in cui il 22 luglio del 2011 persero la vita 69 adolescenti. Fino alla fine del fiato (Mondadori, per ragazzi dai 13 anni) di Marco Magnone è un romanzo, ambientato in Italia, che si ispira a quelle storie spezzate e riunite, alla violenza in contrapposizione alla vita, al lutto che in sé racchiude la necessità della rinascita.

Animali che nessuno ha visto tranne noi

In questo albo per ragazzi dimorano animali mai visti, in un mondo dove non sempre è facile trovare il proprio posto: ci sono l’Escaloppo, che si sente isolato, gli Aspettaespera, con la loro vita sospesa nell’attesa non si sa di cosa, il Bumbumbo, che ingoia l’amarezza di essere nato brutto… Sono tutte creature che hanno qualcosa in comune con la fauna esistente, ma che allo stesso tempo somigliano a ciascuno di noi. Ulf Stark e Linda Bondestam, in Animali che nessuno ha visto tranne noi (Iperborea, traduzione di Laura Cangemi), affrontano così il tema della difficoltà del vivere sfumandolo nell’inventiva del loro amalgama di versi e disegni.

Inventario illustrato della preistoria

Homo habilis, Homo ergaster, Homo erectus, Homo sapiens… In ordine cronologico, L’inventario illustrato della preistoria (L’Ippocampo) di Emmanuelle Tchoukriel e Virginie Aladjidi ci fa conoscere tramite testi brevi e avvincenti le specie che ci hanno preceduto, insieme ai tanti animali con cui hanno coabitato. Attraverso il racconto dei riti e costumi dei nostri progenitori, scopriamo come siano riusciti a padroneggiare il fuoco e di quali utensili e armi facessero uso, e quali sono le tecniche utilizzate oggi da studiosi e ricercatori per ricostruirlo.

Evelina

Evelina (Risma) di Lara Piffari, romanzo per ragazzi dagli 11-12 anni, racconta la storia della protagonista omonima, che con la mamma si è trasferita in paese, a casa della nonna. Le tre donne hanno caratteri diversi e non sempre vanno d’accordo; oltretutto Evelina non ha amici sul posto, così passa i giorni a fantasticare sulla vita dei morti del cimitero e scrive loro delle lettere, specialmente a un certo Konrad, un ragazzo straniero morto giovane. Finché non scopre sua mamma piangere proprio davanti alla tomba di Konrad… Una storia familiare all’insegna della riscoperta di sé e del dialogo fra diverse generazioni.

Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle

In Margherita Hack. In bicicletta tra le stelle (BeccoGiallo) di Roberta Balestrucci Fancellu e Laura Vivacqua, durante un viaggio in bicicletta Margherita Hack racconta al marito Aldo la sua passione per la fisica e l’astronomia. Passa in rassegna, spiegandoli, la teoria della relatività di Einstein, i viaggi nel tempo, l’esistenza di forme di vita extraterrestri, la nascita e la morte di una stella. Mescolando il racconto biografico e la divulgazione scientifica con ironia e inventiva, questa novità fra i libri per ragazzi del 2021 ripercorre la vita e le passioni di una donna straordinaria.

Alice resta a casa

Un libro ambientato in un difficile presente, consigliato per ragazzi di 12 anni o più: la protagonista di Alice resta a casa (Mondadori) di Manlio Castagna e Marco Ponti ha infatti 15 anni quando le scuole vengono chiuse a causa di un nuovo, sconosciuto virus. Vietato uscire se non per estrema necessità. Nella reclusione forzata Alice non sta poi tanto male, ci sono sempre internet e i social. Fino a quando non scopre lo youtuber Skià…

Galileo Galilei. Il messaggero delle stelle

21 ottobre 2011. Con il lancio di due satelliti inizia la costruzione della Costellazione Galileo, che permetterà l’aggiornamento del GPS europeo: è da queste immagini contemporanee che comincia la narrazione di Galileo Galilei. Il messaggero delle stelle (BeccoGiallo) di Francesco Niccolini, e con le illustrazioni di Massimiliano Favazza. Il protagonista della rivoluzione scientifica ha messo a frutto gli studi di Copernico e sconvolto la visione geocentrica del mondo cara alla Chiesa cattolica, animato dalla sua passione sconfinata per il cielo e pagandone poi le conseguenze…

Vogliamo la luna

Daniela Palumbo ha immaginato di chiedere a un’intera generazione: “Che parole vuoi portare con te nel futuro?“. Centoquaranta ragazze e ragazzi di tutta Italia fra gli 11 e i 18 anni hanno risposto con entusiasmo, scrivendo riflessioni, poesie, pagine di diario, discorsi immaginari o lettere, ora raccolti in Vogliamo la luna (Piemme). Si tratta quindi di un libro-catalogo, in cui sono riuniti i sogni che gli adolescenti hanno dedicato al futuro. Perché “sognare è un diritto fondamentale“, e perché loro lo sanno che il futuro è oggi.

Il leone di Marte

Bell ha undici anni, abita su Marte e l’unico animale che conosce davvero è il suo gatto Leo. La legge fondamentale è “Niente contatti con i Paesi stranieri“, anche se, quando un grave virus colpisce gli adulti dell’insediamento, per Bell arriva il momento di infrangere le regole, scoprire la verità e riunire l’umanità del pianeta per salvare i suoi cari. Il leone di Marte di Jennifer L. Holm (Rizzoli, per ragazzi dai 10 anni in su), lo avrete già capito, è un altro dei nostri libri consigliati per il 2021 ai ragazzi: una storia di crescita in un mondo lontano, ma vicino al nostro e alle sue recenti fragilità.

Le parole possono tutto

Le parole possono tutto (Il Castoro), graphic novel di Silvia Vecchini e di Sualzo, racconta la storia di Sara, adolescente a cui sono già successe troppe cose: un incidente, la separazione dei suoi, un litigio con la sua migliore amica… Qualcosa dentro di lei si è bloccato, ma il destino mette sulla sua strada l’anziano signor T, con le sue storie antiche e la fissazione per l’alfabeto ebraico. Grazie a quelle lettere misteriose, una strana creatura entra nella vita di Sara. E con lei, a poco a poco, tornano le parole giuste per vivere tutto, forse anche l’amore.

L’ultimo amore di Arsenio Lupin

Per la prima volta in Italia arriva il romanzo perduto della saga di Arsenio Lupin e sua ultima rocambolesca avventura, L’ultimo amore di Arsenio Lupin (Piemme, traduzione di Marisa Ferrarini, consigliato ai ragazzi dai 12 anni in su) di Maurice Leblanc. La storia è ambientata nel dicembre 1921, quando il “ladro gentiluomo” è costretto a tornare in azione perché a rischiare la vita è Cora de Lerne, la donna che lui ama da lontano e destinata a sposare il principe di Oxford. Qualcuno, interessato a un misterioso libro posseduto da Lupin, ha infatti deciso di usare l’amore che prova per Cora per ricattarlo e mettere la donna in pericolo…

7 giorni

7 giorni (Settenove, per ragazzi di 13 anni o più) di Letizia Lambertini, con le illustrazioni di Maria Agnese Stigliano, contiene sette storie che parlano di rinascita, possibilità, e riscatto personale. Brevi episodi, come a costruire capitoli di un manuale di empowerment “a partire da sé”, per svelare le tante, spesso geniali, invenzioni con cui ragazze e donne sono uscite concretamente dalla violenza grazie a intelligenza e coraggio. Non sono vittime, e ispirano i ragazzi dalle medie in su a diventare a loro volta protagonisti della trasformazione del mondo.

Con o senza di noi

Anche Con o senza di noi (DeAgostini) di Valentina Sagnibene è una novità tra i libri per ragazzi del 2021, e racconta la storia di Nuvola e Tommaso, due adolescenti che frequentano lo stesso liceo, gli stessi corridoi, aule quasi vicine. Ma la ragazza più invisibile e il ragazzo più in vista della scuola non si conoscono. Fino al giorno in cui si ritrovano nello stesso luogo speciale e proibito, a tredici metri d’altezza. Entrambi per motivi diversi, entrambi per un segreto. Entrambi in fuga da qualcosa. Forse non hanno nulla in comune, o forse sono due punti opposti dello stesso emisfero…

I ragazzi della via Pascoli

“Non toccateli i bambini, non togliete loro il sorriso, l’abbraccio, l’attenzione, il bene, e domani sicuramente avremo alberi dritti e adulti migliori”… I ragazzi della via Pascoli (Bompiani) di Pino Roveredo è una storia per ragazzi che racconta di due gemelli nati in una famiglia di sordomuti e cresciuti in un istituto. Una storia vera, una storia d’infanzia non troppo e non abbastanza lontana, in cui l’ansia di crescere e di essere liberi si mescola ai primi amori, all’amicizia e a tante altre esperienze…

I saperi essenziali

La nuova collana di Giunti Edu, “I saperi essenziali”, punta a presentare dei libri per ragazzi, in uscita nel 2021, con i quali comprendere, memorizzare e studiare meglio. Una raccolta di tre volumi a cura di Elisabetta Nigris per i ragazzi di terza media: tre libri dedicati alle scienze, alla storia e alla geografia. La collana vuole rendere ragazzi e ragazze autonomi nello studio e nel ripasso e, contemporaneamente, offrire un’esperienza immersiva e appassionante verso quei saperi irrinunciabili, essenziali, ma a volte percepiti erroneamente come troppo complessi e distanti.

15 domande

15 libri, 15 esperti, 15 temi: “Le 15 domande” (Il Castoro) è un’enciclopedia per ragazzi di oggi scritta da Pierdomenico Baccalario e da Federico Taddia, che mira a essere una cassetta degli attrezzi innovativa, divertente e al passo coi tempi, oltre che una bussola per allenare lo spirito critico e la curiosità. Ogni libro è affidato a importanti matite del fumetto e permette di diventare esperti di svariati temi. In libreria i primi tre volumi: A cosa servono i soldi? (economia), Cosa c’è nella mia testa? (neuroscienze) e Oggi è già ieri? (storia).

Prestami un sogno

Come si legge nel sottotitolo, Prestami un sogno (HarperCollins Italia, per ragazzi dai 13 anni) dell’autore-bestseller Luigi Garlando è la “storia di un banchiere, di una ragazza con i guantoni e di libri sugli alberi“. La ragazza è Anna, 15 anni, che scopre all’improvviso di essere fuori dalla squadra di boxe. A casa si scontra con la madre ma ha un legame speciale con il padre, che ha investito tutto per aprire la Libreria Rampante, ora a rischio per colpa della pandemia. Anima cerca quindi la forza di risalire sul ring, pronta a difendere con i guantoni i suoi sogni e quelli della sua famiglia.

La pietra oscura

La pietra oscura (Bompiani) di Marco Baliani è un romanzo per ragazzi – ma non solo – sul potere dei legami e sull’energia che collega mondi e tempi lontani. Un gioco di ruolo che apre un’avventura intrisa di antica magia, e i cui protagonisti sono cinque adolescenti inseparabili: c’è Ulisse che viene dal Senegal; Inco, grande, grosso e trasognato; Ago il minuscolo; Gemma, magra magra e con una memoria invidiabile; e Giorgio, detto Stampa per via delle stampelle. Insieme in terza media, trascorrerannola loro ultima primavera come una band…

Osso. Anche i cani sognano

Osso. Anche i cani sognano (Feltrinelli) è una favola nata dalla penna di Michele Serra e accompagnata dalle tavole di Alessandro Sanna: uno fra i nuovi libri per ragazzi di 12 anni o più da non perdere. La storia inizia con l’apparizione di un cane sbucato da chissà dove, che a malapena riesce a reggersi sulle zampe. A notarlo è un vecchio che abita al limitare del bosco: vorrebbe avvicinarlo, ma l’animale sparisce tra gli alberi. Non sa se tornerà, però comincia col dargli un nome: Osso. Poi si mette ad aspettare, con una ciotola di cibo sul prato, e la nipotina Lucilla a fargli compagnia…

Storia illustrata degli Ufo

Dagli avvistamenti di strane luci nel cielo ai segreti dell’Area 51, gli oggetti volanti non identificati rappresentano uno dei misteri più appassionanti. Per decenni ufologi specializzati hanno passato al setaccio ogni segnalazione, avvistamento e possibile incontro alieno. Storia illustrata alla storia degli Ufo (Einaudi ragazzi, traduzione di Lucia Feoli) di Adam Allsuch Boardman, fra i libri per ragazzi dai 10 anni in su da leggere nel 2021, racconta alcuni dei più famosi casi mediatici e indaga gli extraterrestri, le agenzie governative e i velivoli che stanno dietro alle leggende.

