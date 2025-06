Lucca Comics & Game 2025 omaggia la Francia: le anticipazioni

Da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre in programma Lucca Comics & Games 2025, manifestazione di riferimento per chi ama fumetti, graphic novel, manga, fantasy e videogiochi, e che quest’anno omaggia la Francia (e il “bacio alla francese”). Il poster, non a caso, è a cura di Rébecca Dautremer. Tra gli ospiti, Glenn Cooper, il Sensei Tetsuo Hara (Ken il Guerriero), Keiichirō Toyama e Ariel Olivetti. Per l’Italia, Fumettibrutti, Milo Manara, Leo Ortolani, Zerocalcare e Zuzu (ed Elio e le Storie Tese) – I particolari e le novità della 59esima edizione

Da mercoledì 29 ottobre a domenica 2 novembre è in programma Lucca Comics & Games 2025, manifestazione di riferimento a livello mondiale giunta alla 59esima edizione.

Quest’anno Lucca Comics rende omaggio alla Francia: Liberté, Créativité, Diversité sono infatti i tre valori dell’Institut Français che si rifanno ai grandi principi della Rivoluzione Francese, “e che sposano alla perfezione i cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude“, si legge nella presentazione

Il tema di questa edizione celebra dunque la patria della bande dessinée scegliendo il “French Kiss”, il “bacio alla francese”, “un gesto che attraversa storie, culture e generazioni, intimo e rivoluzionario insieme, immancabile in ogni narrazione pop, dal cinema alla letteratura fantastica e alla graphic novel”.

Il “French Kiss”, spiegano da Lucca Comics, “è un piccolo atto naturale, ma anche un detonatore narrativo: rivela identità segrete, unisce nemici, rompe incantesimi. Il bacio è un momento di connessione fisica ed emotiva che trasforma le differenze in attrazione e gli opposti in armonia. È il contatto più umano e profondo, lo stesso che ogni visitatore cerca nel festival, il luogo dove può lasciarsi trasportare davvero dalla propria passione. Questa stessa intensità e attenzione al legame e alla cura sono state l’ispirazione per il manifesto di questa edizione a firma della grande illustratrice francese Rébecca Dautremer, che ha fatto della libertà espressiva il fil rouge delle sue creazioni”.

Rébecca Dautremer presenta Sei personaggi in cerca di un bacio

“Percepita dalla community come una grande festa della libertà e accoglienza, Lucca Comics & Games riesce a unire persone molto diverse tra loro, che durante il festival si liberano grazie ai loro costumi, ai personaggi che interpretano, all’immaginazione”: a questo si è ispirata Rébecca Dautremer che per l’ambientazione e lo spirito del manifesto ha preso spunto anche dal suo ricordo del Festival, che l’aveva accolta con una mostra personale nel 2012. Per questo Dautremer non ha voluto limitarsi a un’unica immagine, ma ha creato una galleria di personaggi, allontanandosi dal tratto favolistico con cui la conosciamo. Un Lupo Mannaro, un Guerriero, una Contessa vampira, un Mostro, una Strega, e la Lukawa, creatura immaginaria che fonde il nome della città di Lucca con l’influenza orientale del manga e dell’animazione.

Nella presentazione si legge ancora: “Sei personaggi in cerca di visit-Autore che, come nel dramma pirandelliano, rompono la ‘quarta parete’, entrano in scena e si incontrano in un poster che diventa il teatro di quindici possibili baci. Tutte le combinazioni immaginabili tra loro prendono vita, in un intreccio di storie sospese nell’istante che precede il contatto. La passione non obbedisce alle regole e unisce creature talvolta lontane, per natura, ruolo, o apparenza. Perché il bacio, nelle migliori storie, sa trasformare tensioni in legami e diventare un segno dell’incontro tra anime diverse, dell’attrazione tra mondi apparentemente incompatibili. Con questo progetto, Rébecca Dautremer incarna al meglio lo spirito dell’arte sequenziale francese, quella bande dessinée che unisce raffinatezza estetica, cura artigianale e invenzione narrativa”.

Baci in limonaia: la mostra

All’autrice del poster Rébecca Dautremer sarà dedicata una mostra inedita che esporrà in anteprima mondiale il graphic novel Ruby Rose, la cui uscita è prevista per il 2026 in Francia.

La mostra sarà allestita all’interno dei nuovi spazi espositivi di Palazzo Guinigi, che quest’anno ospiterà le mostre precedentemente allestite a Palazzo Ducale.

Le prime anticipazioni: ecco come Lucca celebrerà la Francia

Con la direttrice dell’Institut français Italia Florence Alibert, durante l’evento di lancio della nuova edizione, sono stati presentati i primi ospiti e anticipazioni francesi. A Lucca, tra le presenze più esclusive, Julien Papelier, direttore generale di Média-Participations, gruppo multimediale, attivo nell’editoria, nella stampa, nella produzione audiovisiva, nei videogiochi, nei giochi da tavolo e, più recentemente, nei parchi d’attrazione. Il connubio con Parigi è evidenziato anche dal partenariato con l’Ambasciata di Francia in Italia.

La Fondazione Banca del Monte di Lucca nei cinque giorni di festival si trasformerà nel Palais de France con tre mostre dedicate alla creatività francese in tutte le sue declinazioni.

A partire da Hexagones, la mostra – curata da Luca Raffaelli con il co-curatore Donato Larotonda e in collaborazione con la galleria Huberty & Breyne – che accompagna il pubblico a scoprire le tavole di dodici autori e autrici francesi che hanno profondamente cambiato il fumetto, il suo senso e anche il metodo di lavoro, chiedendo ai loro lettori uno scambio di emozioni personali profonde e cambiando così le sorti del fumetto non solo europeo. Al centro dell’esposizione le opere tra gli altri di Claire Bretécher, Florence Cestac, Moebius (Jean Giraud), Philippe Druillet, Baudoin (Edmond Baudoin), Gotlib (Marcel Gotlieb), Jean-Marc Reiser, Jacques Tardi, Georges Wolinski, Baru (Hervé Barulea).

Florence Cestac ed Edmond Baudoin (quest’ultimo in collaborazione con Comicon Edizioni) saranno ospiti di Lucca Comics & Games per raccontare il loro percorso artistico e culturale, il modo in cui con il loro lavoro hanno cambiato la percezione della Nona Arte in Francia (e non solo) e l’impatto sociale che ha avuto e ha ancora oggi il lavoro di fumettisti e fumettiste.

La narrativa parla (anche) francese

Dopo Christelle Dabos, ospite a Lucca Comics & Games nel 2023, la narrativa continua il suo dialogo con la Francia. Cavaliere della Legion d’Onore, la più alta onorificenza conferita dallo Stato francese, Éric Fouassier è l’autore dei casi di Valentin Verne, saga che in Francia ha raccolto successo di critica e di pubblico. Fouassier sarà ospite a Lucca Comics & Games per lanciare il suo nuovo romanzo sulle indagini dell’ispettore Verne, Il canto del male. L’ufficio degli affari occulti, in libreria dal 21 ottobre per Neri Pozza.

Il bacio che accende i sogni

Se il bacio è un detonatore narrativo, un gesto che accende i sogni, il gioco che più di tutti unisce sogni e narrazione, insieme all’illustrazione, è Dixit, nato dall’idea di Jean-Louis Roubira, psichiatra infantile specializzato nella relazione madre-bambino. Sarà presente a Lucca Comics con Asmodee Italia, che porta al festival anche Marie Cardouat, prima illustratrice del gioco che, proprio in occasione dell’edizione 2025, presenterà una carta inedita dedicata alla manifestazione lucchese. Ma il contributo dell’azienda francese non finisce qui: presente anche Thomas Koegler, CEO di Asmodee.

Se si parla di illustrazione non si può tralasciare il gioco di carte collezionabili che ha fatto dell’arte fantasy uno dei suoi punti di forza e motivo di fama internazionale: Magic: The Gathering. In collaborazione con Legacy Distribution, Lucca Comics & Games ospiterà Aleksi Briclot e Magali Villeneuve, artisti francesi che hanno lasciato un segno indelebile nel mondo di Wizards of the Coast, editore del più celebre gioco di carte collezionabili e del gioco di ruolo più famoso al mondo: Dungeons & Dragons. Illustratore per le copertine di libri di R.A. Salvatore e di fumetti quali Marvel Annihilation: Conquest e New Avengers, Aleksi Briclot è maggiormente conosciuto per la carta Rubapensieri (Thoughtseize) di Magic: The Gathering. È stato anche creatore di concept per videogame (Splinter Cell: Double agent e Cold Fear…) e co-fondato lo studio Dontnod Entertainment (Remember Me, Life Is Strange). Magali Villeneuve, invece, è illustratrice francese, artista fantasy freelance e autrice. Ha lavorato su grandi franchise e universi fantasy, quali Magic: The Gathering, Le Cronache del ghiaccio e del fuoco, Star Wars, Warhammer, Il Signore degli Anelli e Arkham Horror. Sua è l’edizione illustrata de L’apprendista assassino di Robin Hobb uscita per Mondadori nel 2023.

Le mostre

La sua Torre con giardino pensile è il simbolo indiscusso della città, e questo scrigno del XVI secolo è pronto ad accogliere le mostre di Lucca Comics & Games storicamente ospitate a Palazzo Ducale: la nuova sede delle esposizioni del festival sarà infatti Palazzo Guinigi, dal 18 ottobre al 2 novembre.

Oltre alla già annunciata mostra dedicata all’autrice del poster Rébecca Dautremer, altre tre esposizioni sono state presentate.

Una selezione di tavole originali andrà a comporre la mostra dedicata al lavoro di Kevin Eastman – primo dei quattro ospiti internazionali che saranno annunciati da Mirage Comics – in cui visitatori e visitatrici andranno alla scoperta degli universi narrativi del co-creatore delle Teenage Mutant Ninja Turtles che ha lanciato The Last Ronin e che al festival presenterà, insieme al suo editore, le sue Totally Twisted Tales. L’autore sarà a Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 2 novembre.

La mostra L’Eternauta: oltre lo spazio e il tempo, a cura di Pier Luigi Gaspa e realizzata in collaborazione con Pietro Alligo e con la casa editrice Lo Scarabeo, permetterà al pubblico di ammirare 100 tavole originali, arricchite da una serie di apparati testuali e non solo che immergono il visitatore nell’epopea di Juan Salvo, L’Eternauta.

Con l’esposizione Grazia La Padula: Disegnare l’inafferrabile, curata da Mara Famularo, sarà raccontata la peculiarità dell’arte di La Padula in un percorso espositivo che attraversa il suo lavoro di fumettista e illustratrice. L’autrice sarà ospite di Lucca Comics & Games dal 29 ottobre al 2 novembre.

La location simbolo di Lucca, oltre a ospitare alcune delle mostre di questa edizione sarà anche il centro di un altro progetto: Foodmetti – Artisti delle tavole, il festival nel festival dedicato alle eccellenze del mondo del fumetto e dell’enogastronomia.

Tra cinema e serie tv

L’area Movie di Lucca Comics & Games, a cura di QMI, anche per il 15esimo anno sarà il punto d’incontro per gli appassionati di cinema e serie tv, offrendo al pubblico del community event una serie di appuntamenti imperdibili.

Quest’anno Netflix torna a Lucca Comics & Games per celebrare la quinta e ultima stagione di Stranger Things. Appuntamento a venerdì 31 ottobre per un evento per prepararsi al capitolo conclusivo di una delle serie più amate di sempre. Stranger Things 5, infatti, arriverà su Netflix in tre parti, tutte disponibili a partire dalle 2 del mattino (ora italiana): il Volume 1 (episodi 1-4) il 27 novembre, il Volume 2 (episodi 5-7) il 26 dicembre e l’episodio finale il 1 gennaio 2026.

Atteso ritorno anche per Crunchyroll che sarà a Lucca con un padiglione dedicato, all’interno del quale i fan potranno vivere un’esperienza dedicata al mondo degli anime.

Dopo il successo del parco avventura di Teen Titans Go! dello scorso anno, Cartoon Network (gruppo Warner Bros. Discovery, canale 607) si ripropone a Lucca Comics & Games con una nuova esperienza dedicata allo Strano e Meraviglioso Mondo di Gumball.

Fumetti, manga e graphic novel

Lucca Comics & Games, in collaborazione con Panini Comics, porterà per la prima volta in un evento in Italia il Sensei Tetsuo Hara, autore, tra gli altri, di Hokuto No Ken (Ken il Guerriero). Il manga, serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 1983 al 1988, è diventato un autentico fenomeno sociale, con oltre 100 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Il Sensei sarà presente al festival dal 30 ottobre al 2 novembre, con eventi per il pubblico, firmacopie e appuntamenti con la stampa nazionale e internazionale: un’occasione unica per incontrare un autore che ha segnato l’immaginario di intere generazioni.

A lui sarà anche dedicata una mostra monografica, la prima al mondo a raccogliere le principali opere del Sensei, con oltre 100 originali esposti all’interno dell’esclusiva location della Chiesa dei Servi. La mostra sarà aperta al pubblico dal 25 ottobre al 2 novembre, e offrirà inoltre la possibilità di acquistare articoli di merchandising unici, realizzati appositamente per questo storico evento.

La partecipazione di Tetsuo Hara è resa possibile anche grazie alla collaborazione di COAMIX Inc. (casa editrice del Sensei e primo editore giapponese presente con i suoi spazi a Lucca Comics & Games) e di Animeimport.

Arriva Gachiakuta

Un duo artistico che ha regalato a lettori e lettrici un manga d’azione cupo, intrigante e magnificamente caratterizzato nominato nella categoria “miglior shonen manga” dei Kodansha Awards sia nel 2023 che nel 2024: la mangaka Kei Urana e il graffiti artist e designer Hideyoshi Andou con il loro Gachiakuta saranno infatti tra gli ospiti di Lucca Comics & Games 2025 in collaborazione con Star Comics e con Crunchyroll (la trasposizione anime è in arrivo sulla piattaforma a partire da luglio 2025).

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre il pubblico del festival avrà quindi l’occasione di conoscere, nel corso di incontri e firmacopie, questa autrice unica. La serie di Gachiakuta e tante altre novità saranno disponibili presso il Padiglione Star Comics in piazzale Vittorio Emanuele. Maggiori informazioni saranno rese disponibili prossimamente sui canali dell’editore.

Il fumetto made in Italy (non mancherà Zerocalcare)

Il pubblico avrà naturalmente l’occasione di ritrovare o incontrare per la prima volta decine di autori e autrici italiani, tra eventi, novità editoriali e firmacopie; un’occasione unica per esplorare tutte le sfumature della Nona Arte espresse da fumettisti e fumettiste del nostro Paese. Tra i primi ospiti confermati, Zerocalcare che, in collaborazione con Bao Publishing, sarà presente a Lucca Comics & Games per eventi e sessioni di firme dei suoi libri.

E ancora, in collaborazione con Feltrinelli Comics, tre nomi tra i più amati da lettori e lettrici di ogni età che vanno a inaugurare i numerosi annunci legati all’editore milanese: Milo Manara, uno dei più celebri e celebrati illustratori e fumettisti del mondo, già insignito di titolo di Yellow Kid Maestro del Fumetto nel 2022, sarà presente al festival tutti i giorni della manifestazione per presentare la sua nuova opera inedita Odissea. Leo Ortolani, con il suo stile ironico e pungente e i suoi personaggi indimenticabili, sarà a Lucca dal 29 ottobre al 2 novembre per presentare il suo ultimo libro Tapum. Il fenomeno del fumetto italiano Josephine Yole Signorelli, in arte Fumettibrutti, incontrerà lettori e lettrici nei cinque giorni della manifestazione per presentare Agenda brutta 2026.

Attesa anche per Zuzu, vincitrice nel 2019 del Gran Guinigi Miglior Esordiente (ex aequo proprio con Fumettibrutti), che sarà ospite di Lucca Comics & Games in collaborazione con Coconino Press dal 29 ottobre al 2 novembre.

In arrivo Guy Delisle

Autore di fumetti e animatore originario del Québec, ha affascinato lettori e lettrici con i suoi racconti di viaggio in cui mostra con semplicità e umorismo pungente la vita quotidiana dei Paesi che ha visitato, mettendo il suo stile unico al servizio anche di opere storiche o biografiche: Guy Delisle sarà ospite di Lucca Comics & Games in collaborazione con Rizzoli Lizard.

Il maestro argentino Ariel Olivetti

C’è chi lo definisce eclettico, chi un autore supereroistico, chi un metodico illustratore. Ma l’argentino Ariel Olivetti è semplicemente un maestro. Da trent’anni attivo nel mondo degli eroi americani, siano essi Marvel o DC, Olivetti è riuscito a dare di questi prototipi la sua inconfondibile versione. Non solo Daredevil, Batman, X-Man, Punisher, Iron Man, Superman, ma anche le illustrazioni delle carte di Magic: The Gathering: Olivetti con tutto il suo talento sarà ospite di Lucca Comics & Games e avrà uno stand dedicato nel Padiglione Giglio.

Spazio a Dark Horse Media

A proposito di fumetto indipendente statunitense, arriva a Lucca Comics & Games il fondatore di una delle realtà più dinamiche del mondo editoriale. Sarà infatti presente Mike Richardson, fondatore e CEO di Dark Horse Media, che comprende Dark Horse Comics, la premiata casa editrice internazionale che ha fondato nel 1986, Dark Horse Entertainment, per la quale ha prodotto molti progetti per il cinema e la TV, e la catena di negozi di cultura pop Things From Another World. Dal 29 ottobre al 2 novembre sarà inoltre possibile incontrare anche David Scroggy, colonna portante di Dark Horse per oltre 20 anni, che condivide a Lucca Comics & Games ben 50 anni nel mondo del fumetto.

Elio e le Storie Tese con un libro fotografico

Elio e le Storie Tese arriveranno a Lucca Comics & Games per due giorni all’insegna di chiacchiere, presentazioni, ironia e… foto: il 29 e il 30 ottobre la band sbarcherà (anche se arriverà in treno) in città per presentare l’unico e solo libro fotografico che racconta la loro storia per immagini, ritratti scattati (anche) da altri ma autorizzati da loro, pubblicato da Rizzoli Lizard. Il titolo? Ovviamente non poteva essere che FOTO.

I videogiochi, con la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2 di Kojima Productions

È ufficiale: Lucca Comics & Games 2025 ospiterà la tappa finale del Death Stranding World Strand Tour 2 di Kojima Productions! Il tour globale che celebra il lancio di Death Stranding 2: On the Beach (disponibile dal 26 giugno 2025 su PlayStation 5) attraverserà undici metropoli mondiali – da Los Angeles a Tokyo, da Parigi a Seoul – per concludersi proprio a Lucca.

Il maestro dell’horror psicologico Keiichirō Toyama

Mente creativa dietro iconici titoli come Silent Hill (1999, Konami), la serie Siren (2003–SIE) e la serie Gravity Rush (2014–SIE), Toyama ha introdotto un linguaggio innovativo e profondamente evocativo, capace di inquietare e affascinare attraverso atmosfere disturbanti, simbolismi oscuri e una profonda indagine dell’animo umano. Nel 2020 ha fondato Bokeh Game Studio Inc., con l’intento di esplorare nuove frontiere espressive in totale libertà creativa. Da questo progetto indipendente è nata la sua ultima opera, Slitterhead (novembre 2024), horror action-adventure dalle tinte sperimentali che segna un ritorno alle origini mescolando suspense, azione e inquietudine in un universo originale e provocatorio. La presenza di Keiichirō Toyama a Lucca Comics & Games rappresenta un momento di straordinaria rilevanza culturale, si legge sempre nella presentazione.

Il creatore di Vampire Survivors

Ci saranno anche poncle e il suo fondatore Luca Galante, i creatori di Vampire Survivors, un piccolo progetto personale iniziato nel 2020 che si è trasformato in un fenomeno videoludico inaspettato, affascinando decine di milioni di giocatori in tutto il mondo. Da questa incredibile avventura è nata poncle, dove si creano giochi, per divertimento.

I fantasy

Ospite per la prima volta a Lucca Comics & Games sarà il creatore della saga Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo Rick Riordan. In collaborazione con Mondadori, lo scrittore incontrerà fan e appassionati dal 30 ottobre al 1° novembre, in occasione delle ultime novità su Percy Jackson: il nuovo romanzo La Corte dei Morti. Dal mondo di Percy Jackson, scritto a quattro mani con Mark Oshiro, e l’edizione deluxe della saga completa di Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, con illustrazione di copertina di Iacopo Bruno.

Glenn Cooper a Lucca Comics

Già intervistato sul canale Twitch del festival nel 2022, sarà per la prima volta a Lucca Comics & Games anche l’autore bestseller americano Glenn Cooper, che presenterà il suo nuovo romanzo dal gusto fantasy Le chiavi del Cosmo, in libreria dal 28 ottobre. Cooper sarà presente al festival da giovedì 30 ottobre a domenica 2 novembre in collaborazione con Editrice Nord e la scuola di scrittura creativa Come si scrive una grande storia.

In arrivo Cassandra Clare e Holly Black

In collaborazione con Mondadori arriveranno a Lucca Cassandra Clare e Holly Black, autrici d che hanno fatto emozionare milioni di lettori e lettrici con saghe come Shadowhunter di Clare e Spiderwick di Black. Scrivendo a quattro mani, le autrici hanno regalato ai fan della narrativa fantasy la saga Magisterium, il cui primo volume in Italia compie 10 anni proprio nel 2025.

Ci saranno i Pokémon

Un ritorno quello di Pokémon a Lucca Comics & Games 2025, in un nuovo spazio totalmente dedicato. Nel padiglione monografico di piazza Colonna Mozza, i fan potranno scoprire le meraviglie del mondo Pokémon.

I 20 anni di Lucca Junior

Lucca Comics & Games 2025 festeggia i 20 anni di Lucca Junior. Nato da un’idea dell’allora direttore generale Renato Genovese, dal 2005 a oggi Lucca Junior ha creato all’interno della manifestazione uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie.

I 25 anni di Geronimo Stilton

I festeggiamenti non finiscono qui, Geronimo Stilton, il celebre topo giornalista nato dalla penna di Elisabetta Dami, compie 25 anni l’autrice sarà a Lucca Comics & Games.

Edizioni EL lancia una nuova collana dei Librogame®

A Lucca Comics & Games tornano anche le icone degli anni ‘80: a 40 anni dalla loro prima uscita Edizioni EL lancia una nuova collana dei Librogame®, che nel corso degli anni hanno attirato migliaia di ragazzi e ragazze in libreria. La manifestazione sarà il luogo per celebrare questa ricorrenza e incontrare Luca Tebaldi, autore dei primi tre libri della nuova collana a bivi dedicati al mondo dello sport: Librogame® Basket – Tutti a canestro!, Librogame® Calcio – Un gol da sogno! e Librogame® Basket – Un canestro per la vittoria!.

La musica a Lucca Comics

La musica torna protagonista a Lucca. Il centro storico si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto “grazie a un’estesa rete di filodiffusione che accompagnerà i visitatori con un sottofondo musicale pensato per accompagnare le emozioni e i passi di chi attraverserà Lucca nei giorni del festival”.

Saranno cinque i punti nevralgici di questo viaggio sonoro, ciascuno con un’identità specifica: il Giardino degli Osservanti ospiterà un palco a vocazione fandom, in linea con le passioni delle community; Piazza del Collegio accoglierà attività e spettacoli dedicati al pubblico dei più giovani, mentre Piazzale Verdi sarà animato da performance live dal respiro più ampio e coinvolgente. La programmazione musicale non si fermerà al tramonto: la festa proseguirà infatti in orario serale, con appuntamenti speciali al Pala eSports e al Teatro del Giglio ampliando l’offerta.

Tra le prime anticipazioni il party inaugurale French Choc che vedrà al Pala eSports il dj Producer Étienne de Crécy, pioniere della tendenza French Touch, insieme a Venin Carmin, voce audace della nuova coldwave europea per un’esperienza elettronica intensa, elegante e fuori dagli schemi: maestro di cerimonie sarà Andrea Rock. E ancora, i concerti degli Eihwar e dei Vision Of Atlantis porteranno in Piazzale Verdi un racconto sonoro in bilico tra mito e metallo, dove le leggende nordiche di Eihwar incontrano l’epicità sinfonica dei Vision of Atlantis, mentre il fenomeno Mai dire Goku promette tutta l’ironia, energia e leggerezza di cui Lucca Comics & Games è capace. Quella del 2025 sarà un’edizione in cui la musica riabbraccerà la città, ne racconterà le storie tenendo per mano il suo pubblico. E questo è solo l’inizio.

Un film su Lucca Comics

Attesa per I Love Lucca Comics&Games, il primo dei film che raccontano la community, la cultura e i valori di Lucca Comics & Games, in uscita nella sale cinematografiche il 10, 11 e 12 novembre e successivamente sulla piattaforma digitale IWONDERFULL (disponibile su Amazon Prime). “Da un’idea di Andrea Romeo, produttore e direttore editoriale di All At Once e I Wonder Pictures, e dello scrittore, regista e critico cinematografico Manlio Castagna, che ne cura la scrittura e la regia, i film esplorano il ‘fenomeno Lucca Comics & Games’ da più punti di vista per restituire, grazie alla forza del racconto cinematografico, l’immagine prismatica di una realtà unica nel panorama italiano per ambizioni, missione, longevità e impatto culturale, prossima a festeggiare nel 2026 il suo sessantesimo compleanno”.

I biglietti

Ha aperto la vendita dei biglietti Early Bird: chiunque voglia assicurarsi ticket e abbonamenti a prezzo ridotto potrà farlo per un intero mese, fino alla mezzanotte del 25 luglio. Con un prezzo identico a quello dell’anno precedente, la biglietteria ordinaria riaprirà il 2 settembre. Anche i biglietti dei parcheggi non subiranno variazioni e verranno messi in venditasul sito del nostro partner Lucca Plus

Fotografia header: Lucca Comics & Games nella foto di Luca Bonuccelli