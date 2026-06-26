Claudia Scarpati, Dalla ferita a casa
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In viaggio con la tua “Bambina interiore”: il libro della psicoterapeuta Claudia Scarpati

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di Redazione Il Libraio 26.06.2026

Dal self-publishing a Mondadori: in libreria “Dalla ferita a casa – In viaggio con la tua Bambina interiore”  della psicoterapeuta Claudia Scarpati, attiva sui social. L’autrice parla alle donne invitandole a fare spazio alle loro “Bambine interiori”, spesso tenute nascoste – I particolari

Sono numerosissimi i libri legati alla psicologia, tra classici e manuali più recenti (questi ultimi spesso firmati da autrici e autori protagonisti anche sulle piattaforme social). Tra questi troviamo il libro di Claudia Scarpati, psicologa sistemico-relazionale, in libreria con Dalla ferita a casa – In viaggio con la tua Bambina interiore. Il saggio, già autopubblicato su Amazon, dove ha venduto circa 15mila copie, esce per Mondadori.

La copertina del libro "Dalla ferita a casa. In viaggio con la tua Bambina interiore" di Claudia Scarpati

In vent’anni di esperienza, la psicoterapeuta ha unito alla sensibilità emotiva e clinica la divulgazione, che svolge attraverso masterclass e post quotidiani sul suo account Instagram (@doc.claudia.scarpati). Qui si rivolge non solo alla community da circa 190mila followers, ma a tutte le donne che, “in silenzio e con coraggio”, portano con sé una “Bambina interiore” che di loro conosce ogni sfaccettatura, e che hanno imparato a reprimere. Si tratta di persone che hanno vissuto infanzie complicate, spesso private di quell’amore che invece avrebbero dovuto conoscere; donne che a volte si celano dietro una maschera di perfezione e disponibilità come meccanismo di autodifesa contro le difficoltà.

“Questa è una carezza per la Bambina che si è sentita invisibile”

Così scrive l’autrice nella prefazione, in una lettera rivolta a chi si prepara a leggere: “Questa è una carezza per la Bambina che si è sentita invisibile. Per la Bambina che ha aspettato una mano che non è mai arrivata. Per la Bambina che, a un certo punto, ha smesso di sperare… ma non ha mai smesso di amare. È per te, che oggi trovi il coraggio di tornare a guardarla. Non per aggiustarla o cambiarla. Solo per starle accanto. È per la donna che sei diventata, e per tutte le volte in cui sei stata più forte di quanto avresti voluto”.

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Nel suo libro Scarpati accompagna nel processo di accettazione di quella “Bambina interiore”, costruendole  uno spazio all’interno di sé. In che modo? Appoggiandosi a metaforiche stagioni dell’anima: l’inverno, il riconoscimento del dolore; la primavera, la fase di riconnessione; l’estate, la rinascita. La psicoterapeuta a questo proposito scrive: “Il viaggio inizia in inverno. Un paesaggio apparentemente immobile, dove il dolore si è consolidato in formazioni antiche, silenziose ma dense, come ghiaccio millenario. Qui, ti guiderò a diventare la geologa della tua anima, a leggere le impronte lasciate nelle rocce del tempo. […] Dopo l’inverno, la primavera è ineluttabile, un ciclo naturale di rinascita. Non perché il dolore si sia dissolto per magia, ma perché qualcosa dentro di te ha iniziato a mutare, a risvegliarsi. […] E poi, quando il tempo è maturo, arriva l’estate. Non perché ogni ferita sia risolta e ogni ombra sia svanita, non perché tu sia diventata “perfetta”, ma perché hai imparato ad abitare la tua imperfezione con amore e accettazione”.

Chi legge arriva così a conoscersi davvero e ad accogliere una parte fondamentale di sé, celata fino a quel momento.

Tra i capitoli del libro, troviamo “L’eco antica: decodificare i sussurri della Bambina“, “La melodia autentica: riaccordare la tua voce interiore” e “La sacralità del divenire”.

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