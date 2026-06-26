Sono numerosissimi i libri legati alla psicologia, tra classici e manuali più recenti (questi ultimi spesso firmati da autrici e autori protagonisti anche sulle piattaforme social). Tra questi troviamo il libro di Claudia Scarpati, psicologa sistemico-relazionale, in libreria con Dalla ferita a casa – In viaggio con la tua Bambina interiore. Il saggio, già autopubblicato su Amazon, dove ha venduto circa 15mila copie, esce per Mondadori.

In vent’anni di esperienza, la psicoterapeuta ha unito alla sensibilità emotiva e clinica la divulgazione, che svolge attraverso masterclass e post quotidiani sul suo account Instagram (@doc.claudia.scarpati). Qui si rivolge non solo alla community da circa 190mila followers, ma a tutte le donne che, “in silenzio e con coraggio”, portano con sé una “Bambina interiore” che di loro conosce ogni sfaccettatura, e che hanno imparato a reprimere. Si tratta di persone che hanno vissuto infanzie complicate, spesso private di quell’amore che invece avrebbero dovuto conoscere; donne che a volte si celano dietro una maschera di perfezione e disponibilità come meccanismo di autodifesa contro le difficoltà.

“Questa è una carezza per la Bambina che si è sentita invisibile”

Così scrive l’autrice nella prefazione, in una lettera rivolta a chi si prepara a leggere: “Questa è una carezza per la Bambina che si è sentita invisibile. Per la Bambina che ha aspettato una mano che non è mai arrivata. Per la Bambina che, a un certo punto, ha smesso di sperare… ma non ha mai smesso di amare. È per te, che oggi trovi il coraggio di tornare a guardarla. Non per aggiustarla o cambiarla. Solo per starle accanto. È per la donna che sei diventata, e per tutte le volte in cui sei stata più forte di quanto avresti voluto”.

Nel suo libro Scarpati accompagna nel processo di accettazione di quella “Bambina interiore”, costruendole uno spazio all’interno di sé. In che modo? Appoggiandosi a metaforiche stagioni dell’anima: l’inverno, il riconoscimento del dolore; la primavera, la fase di riconnessione; l’estate, la rinascita. La psicoterapeuta a questo proposito scrive: “Il viaggio inizia in inverno. Un paesaggio apparentemente immobile, dove il dolore si è consolidato in formazioni antiche, silenziose ma dense, come ghiaccio millenario. Qui, ti guiderò a diventare la geologa della tua anima, a leggere le impronte lasciate nelle rocce del tempo. […] Dopo l’inverno, la primavera è ineluttabile, un ciclo naturale di rinascita. Non perché il dolore si sia dissolto per magia, ma perché qualcosa dentro di te ha iniziato a mutare, a risvegliarsi. […] E poi, quando il tempo è maturo, arriva l’estate. Non perché ogni ferita sia risolta e ogni ombra sia svanita, non perché tu sia diventata “perfetta”, ma perché hai imparato ad abitare la tua imperfezione con amore e accettazione”.

Chi legge arriva così a conoscersi davvero e ad accogliere una parte fondamentale di sé, celata fino a quel momento.

Tra i capitoli del libro, troviamo “L’eco antica: decodificare i sussurri della Bambina“, “La melodia autentica: riaccordare la tua voce interiore” e “La sacralità del divenire”.