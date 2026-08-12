Max Pezzali 883
Varia

“Filosofia degli 883”: una “lettura filosofica” delle canzoni cult di Max Pezzali e Mauro Repetto

Varia
di Redazione Il Libraio 12.08.2026

Strutturato come un album di 10 tracce, più intro e ghost track, il libro “Filosofia degli 883” esplora i temi principali della band – la provincia, l’amicizia, l’amore, il disagio di diventare grandi, la nostalgia, la ricerca di sé – intrecciando i testi delle canzoni di Max Pezzali e Mauro Repetto con il pensiero di Nietzsche, Barthes, Han e molti altri… E dopo il successo della prima stagione, su Sky dal 9 ottobre arriva la serie tv “Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883”

Dal 9 ottobre, su Sky e in streaming solo su NOW, arriverà la seconda stagione della serie Sky Original dedicata a Max Pezzali e Mauro Repetto, Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883: dopo il grande successo della prima stagione, spazio a 8 nuovi episodi, ambientati nel 1993.

In attesa di vedere sul piccolo schermo Max e Mauro interpretati nuovamente da Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli, e mentre quest’estate si è da poco concluso il tour Max Forever – Gli anni d’oro – Stadi 2026, in libreria per Ponte alle Grazie arriva un saggio che parla a più generazioni, mettendo in dialogo chi è cresciuto negli anni ’90 e chi ha scoperto gli 883 più avanti, magari proprio attraverso la serie tv Hanno ucciso l’uomo ragno. Parliamo di Filosofia degli 883 di Fausto Lammoglia, in cui trovano spazio 10 canzoni del gruppo e 10 grandi temi filosofici.

Filosofia degli 883

Un passo indietro. Siamo a Pavia, nel 1988. Massimo Pezzali (detto Max) e Mauro Repetto, compagni di scuola, fondano un duo che da lì a pochi anni venderà milioni di dischi ed entrerà nella storia del costume italiano, seguendo una traiettoria artistica che ancora oggi pare ben lungi dall’esaurirsi.

Gli 883 sono stati capaci di unire generazioni diverse e di entrare nell’immaginario nazionale. Il libro di Lammoglia non è una storia del gruppo: offre invece una “lettura filosofica” del duo pavese.

Scopri il nostro canale Telegram

Seguici su Telegram
Le news del libro sul tuo smartphone

Ogni giorno dalla redazione de ilLibraio.it notizie, interviste, storie, approfondimenti e interventi d’autore per rimanere sempre aggiornati

Inizia a seguirci ora su Telegram Inizia a seguirci ora

Strutturato come un album di 10 tracce, più intro e ghost track, Filosofia degli 883 esplora i temi principali della band – la provincia, l’amicizia, l’amore, il disagio di diventare grandi, la nostalgia, la ricerca di sé – intrecciando i testi delle canzoni con il pensiero di Nietzsche, Barthes, Han e molti altri.

I cowboy non mollano mai. Autobiografia

Dagli 883 ai grandi stadi, passando per una delle serie televisive di maggior successo degli ultimi anni: Max Pezzali è la dimostrazione che la musica può superare il tempo e unire le generazioni. Le sue melodie hanno segnato l’infanzia, l’adolescenza e l’età adulta di milioni di persone, rendendolo un’icona senza tempo e una leggenda della cultura italiana. Con Magazzini Salani ha pubblicato l’autobiografia I cowboy non mollano mai

Secondo Lammoglia, gli 883 hanno esplorato al meglio un nuovo territorio, in cui trovano voce anche i sogni degli “sfigati“; e sono riusciti a farlo parlando dei grandi problemi di tutti, che sono anche grandi temi della ricerca filosofica di ogni tempo.

L’autore, classe ’88, si occupa di divulgazione filosofica (cura il progetto Marx & the City) intrecciando pensiero critico, cultura popolare e vita quotidiana.

Scopri le nostre Newsletter

Iscrizione alla Newsletter
Il mondo della lettura a portata di mail

Notizie, approfondimenti e curiosità su libri, autori ed editori, selezionate dalla redazione de ilLibraio.it

scegli la tua newsletter Scegli la tua newsletter gratuita

Fotografia header: Max Pezzali 883 GettyEditorial 8-7-2026

Libri consigliati

Abbiamo parlato di...

News Correlate

Redazione Il Libraio

Libri da leggere nell'estate 2026: 370 novità consigliate

Quali nuovi libri leggere nell’estate 2026? Quali sono alcuni dei più interessanti romanzi, saggi…

Varia
Redazione Il Libraio

Tanti nuovi libri-enigma da leggere (e risolvere), tra rompicapi e finali alternativi

Anche se il divertimento non conosce stagione, è indubbiamente l'estate quella in cui sentiamo più…

Varia
Redazione Il Libraio

Global Sumud Flotilla: l'impresa della flotta umanitaria raccontata dalla portavoce italiana Maria Elena Delia

Maria Elena Delia, portavoce per l'Italia del progetto umanitario Global Sumud Flotilla, racconta de…

Varia

Lista di libri

Tutte le nostre proposte