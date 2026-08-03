Tanti nuovi libri-enigma da leggere (e risolvere), tra rompicapi e finali alternativi

Anche se il divertimento non conosce stagione, è indubbiamente l’estate quella in cui sentiamo più il bisogno di svagarci. A questo proposito, i libri-enigma e gli escape-book uniscono intrattenimento e sfida: dai titoli in cui lettrici e lettori vestono i panni del detective nella risoluzione di un caso, fino a quelli in cui la narrativa incontra il gioco e lascia che il finale sia costruito sulle scelte di chi legge, passando per i volumi privi di trama ma fitti di esercizi di logica. Un filone editoriale che accoglie lettrici e lettori di ogni età, accomunati dalla passione per la lettura e dalla voglia di mettersi alla prova. Dal bestseller “Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica” a “The Dinner Party” di Freida McFadden, ecco un’ampia selezione di novità

C’è un rito che precede le partenze per le vacanze: la sosta in edicola per l’acquisto di una rivista di enigmistica che tenga compagnia durante il tragitto o nei momenti di riposo una volta arrivati a destinazione. L’estate è per eccellenza il periodo dell’anno in cui cerchiamo svaghi e passatempi (anche se il bisogno di distrarsi non conosce stagione, e l’abbiamo imparato con l’apprezzato Quaderno d’inverno edito da Blackie).

Abituati allo scrolling continuo e rapidissimo e all’interattività costante, non deve sorprenderci che a volte, anche nel momento della lettura, mossi dalla curiosità, cerchiamo il coinvolgimento in prima persona. È così che libri-game, giochi enigmistici e volumi interattivi, tra i filoni editoriali più in voga degli ultimi anni, si pongono come una risposta ideale a questo bisogno. Anche se non si può certo parlare di nuovo trend – le riviste di enigmistica popolano le edicole da sempre e sono per molti parte dei ricordi d’infanzia – è bene sottolineare che l’editoria ha effettivamente dato un nuovo impulso a questo ambito.

Le case editrici hanno infatti intercettato questo filone e arricchito gli scaffali di libri come La mascella di Caino di Edward Powys Mathers (arrivato per la prima volta alle stampe nel 1934, ma che ha cominciato a far parlare di sé a partire dal 2019, e poi nel 2022, quando è uscito in Italia, per Mondadori nella traduzione del collettivo The crime badger), o Bozze non corrette di Stefano Bartezzaghi e Pier Mauro Tamburini (pubblicato sempre dalla casa editrice milanese lo scorso anno), in cui i due sfidavano lettrici e lettori a scovare in 200 pagine refusi di ogni genere per venire a capo del messaggio segreto che risolveva una morte misteriosa (la coppia quest’anno è tornata con un nuovo libro, come vedremo).

Ecco che, con diversi libri-game che scalano le classifiche, la lettura solitaria e passiva (anche se… lo è mai davvero?) a cui siamo abituati diventa anche condivisione: il libro di giochi, comprato a volte un po’ per caso e infilato in valigia all’ultimo, è un modo per unire le forze, scambiarsi idee e arrivare insieme a una soluzione.

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Arrivati a questo punto, possiamo avventurarci in questo viaggio tra i libri-enigma protagonisti nell’estate 2026: cominceremo con titoli in cui chi legge è chiamato a vestire i panni dell’investigatore e, attraverso quiz e rompicapi, a risolvere i casi; passeremo per volumi in cui la narrativa incontra il gioco (nati dalla penna di autrici e autori come Freida McFadden o Uketsu), e da altri in cui i protagonisti sono i grandi nomi della letteratura come Agatha Christie e il suo Hercule Poirot; arriveremo poi a libri che, privi di trama e misteri, invitano lettrici e lettori a mettersi alla prova con esercizi in cui la logica si intreccia all’enigmistica e alla cultura.

Libri-enigmi con delitto: lettrici e lettori nei panni dei detective

Molti dei libri-enigmi proposti in questi anni intrecciano il fascino secolare del mistero (che negli ultimi tempi ha conosciuto la sfumatura del racconto true crime), con il risultato di testi che sfidano il lettore a risolvere omicidi e segreti attraverso la compilazione di quiz e giochi.

Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica

Il punto di partenza non può che essere il caso editoriale dell’estate 2026, Murdoku – 80 omicidi misteriosi da risolvere con la logica. È edito da Magazzini Salani e il suo autore è Manuel Garand, un ideatore di rompicapi canadese i cui lavori sono apparsi anche sul Financial Times. La sua passione enigmistica prende qui la forma di un libro-game che, come abbiamo spiegato qui nel dettaglio, unisce la passione per il giallo a quella del sudoku: seguendo la logica della tabella 9×9, in ogni riga e colonna può esserci un solo personaggio. E mentre chi legge (e gioca) si muove tra una banca, un casinò, un torneo di scacchi o il teatro dell’Opera, si susseguono tra le pagine 80 casi di difficoltà crescente, fino a scoprire chi era l’unica persona nella stessa stanza della vittima al momento dell’omicidio…

Il giallo dell’estate – Risolvi la più grande scena del crimine

È ancora Magazzini Salani la casa editrice protagonista di un altro successo sullo stesso filone: parliamo della fortunata serie La scena del crimine – Gialli da risolvere in vacanza, degli autori spagnoli Modesto García e Javi De Castro: dopo il successo degli altri volumi, per il 2026 i due propongono Il giallo dell’estate – risolvi la più grande scena del crimine, che accompagna chi gioca sul luogo di un omicidio per accoltellamento. Siamo in una piscina comunale, dove poco prima del delitto è stata scattata una foto che ritrae tutti i presenti: sono 121, e ognuno di loro potrebbe essere il colpevole. Solo uno lo è, però: tra cruciverba, labirinti, sudoku, indovinelli e giochi di logica, gli autori sfidano a scoprire chi si cela dietro quell’azione efferata…

Il gatto che risolveva delitti impossibili

Si dice che i gatti abbiano sette vite: le ha sicuramente Bruno, il micio il protagonista di Il gatto che risolveva delitti impossibili di Iacopo Cellini, uscito con Newton Compton (con cui ha già pubblicato, tra gli altri, Quiz Mania, Crimini e misteri italiani irrisolti – Il detective sei tu!, Aiuta gli elfi a salvare il Natale, Codice Enigma). Il randagio tricolore è dotato di intelletto umano e capacità sensitive, grazie alle quali entra in contatto con le sue vite precedenti. Queste diventano fondamentali quando a Calaferro avviene una sparizione: è quella di Noemi, giornalista che sta svolgendo un’inchiesta sulla criminalità locale. Ad aver accolto con sé il randagio, qualche anno prima, è Franco, zio della ragazza ed ex-poliziotto, che adesso desidera scoprire cos’è accaduto a sua nipote. Tra enigmi e false piste, chi legge collabora con Bruno per risolvere la misteriosa scomparsa.

In una lista di libri-enigma è inevitabile citare almeno una volta (e non sarà solo una…) la maestra del giallo, Agatha Christie.

I casi impossibili di Hercule Poirot e Agatha Christie Detective Club

Il nome della celebre scrittrice torna protagonista di un libro-game Mondadori uscito quest’estate, Agatha Christie Detective Club di Gareth Moore e Laura Jayne Ayres (traduzione di Loredana Baldinucci). Nel volume, i ragazzi dell’Agatha Christie Detective Club si trovano a risolvere un mistero: il malore della signora Puddleford nella sua villa, avvenuto improvvisamente mentre sorseggiava il suo tè. Con 50 casi da risolvere, chi legge è invitato a scoprire con i ragazzi chi è stato ad avvelenare la bevanda dell’anziana proprietaria…

Ed è proprio rimanendo nell’universo di Agatha Christie che proponiamo una nuova uscita Newton Compton: si tratta di I casi impossibili di Hercule Poirot, tradotto da Angela Ricci. Com’è facilmente intuibile dal titolo, questo volume propone una serie di enigmi – 100, per la precisione – e un mistero da risolvere: a occuparsene c’è l’investigatore belga, il protagonista più famoso nato dalla penna della scrittrice britannica. Con un’atmosfera misteriosa e molti riferimenti ai romanzi, il libro si rivolge a tutti gli appassionati dei lavori dell’autrice e a chiunque voglia mettersi in gioco con sfide, indovinelli ed enigmi a cui venire a capo.

L’incontro tra narrativa e libri-game

I libri-enigma si rivolgono a tutti: ai giovani, ai più maturi, ai meno esperti e a chi ha a che fare con giochi di enigmistica tutto l’anno. Ci sono casi, però, in cui apprezzati autori di narrativa – come nel caso di Freida McFadden – si rivolgono proprio ad appassionati di thriller e gialli, che ne conoscono bene i meccanismi e vogliono provare a prendere parte all’indagine.

Gli scrittori lasciano così nelle mani di chi legge la responsabilità della storia, con la possibilità di decidere il finale o di scoprire il colpevole ma senza l’ausilio di quiz o rompicapi: qui, la narrativa incontra il gioco, senza rinunciare però alla forza della trama.

The Dinner Party

E se quindi, per una volta, non fosse chi scrive a decidere le sorti dei personaggi, ma chi legge? È il caso dell’ultimo libro di Freida McFadden (che quest’anno ha svelato la sua vera identità), medico e autrice bestseller, salita alla ribalta con Una di famiglia, pubblicato in Italia da Newton Compton nel 2023 (seguito da Nella casa dei segreti, Finché morte non ci separi e La donna della porta accanto), da cui è stato tratto un film con Sydney Sweeney.

Quest’anno, l’autrice ha voluto esplorare anche il mercato dei libri-enigma: così è nato The Dinner Party, un game-book (tradotto da Eleonora Motta) in cui chi legge è chiamato a prendere decisioni in prima persona, venendo condotto a uno dei 22 finali possibili. Andare a una cena allettante ma sospetta, o rimanere a casa? Dare un passaggio a un autostoppista sul ciglio della strada, o lasciar perdere? Andare a sinistra o a destra al bivio? Lo sviluppo e il finale… li scegli tu.

Strane case

Approdiamo nel paese del Sol Levante, a Tokyo, per proporre il nuovo libro di Uketsu, noto youtuber giapponese di horror, che l’anno scorso ha pubblicato per Einaudi Stile Libero Strani disegni, un ibrido tra narrativa e libro-game che è diventato un vero e proprio caso editoriale. Nella nuova uscita, Strane case (stesso editore e traduzione, come nel caso del primo, di Stefano Lo Cigno), a destare i sospetti di una giovane coppia è la planimetria di una casa che hanno visitato. È luminosa, ben servita, al limitare del bosco… tuttavia, una disposizione assurda delle camere e uno spazio vuoto tra due muri, senza porta e senza finestre, fa destare i sospetti di chi legge, che si rende presto conto che nell’abitazione c’è qualcosa che non va. E, tra le pagine, si viene chiamati a decifrare, a mettere in ordine, a capire: solo così si potrà davvero scoprire che segreto si cela tra le pareti.

L’enigma dell’assassino

Dopo esserci immersi nella cultura giapponese, con il prossimo titolo atterriamo nel cuore della capitale britannica. A metà strada tra le atmosfere alla Agatha Christie e i gialli corali come l’apprezzato film Cena con delitto – Knives Out c’è la nuova uscita Longanesi, L’enigma dell’assassino di Hazell Ward (nella traduzione di Paolo Lucca). Siamo in un elegante quartiere londinese, in una dimora in cui 50 anni fa si è consumato un delitto. Una sala da pranzo e 13 ospiti seduti a tavola: tutti coinvolti, tutti possibili sospetti. Manca un personaggio che indaghi sulla verità: non c’è, perché è chi legge a essere invitato a far luce sulla faccenda. Tra domande, interrogatori, dubbi e indizi, lettori e lettrici sono chiamati a scoprire chi è l’assassino, e qual è stato il movente che l’ha spinto ad agire.

Un libro-game dietro le quinte dell’editoria: Ultimo giro di bozze

Il prossimo enigma si gioca dietro le quinte del mondo editoriale. Serve davvero conoscere i tecnicismi e i simboli della correzione di bozze per scovare e correggere i refusi che ci sono in un libro? In realtà… no. E ne danno la prova, per la seconda volta, i già citati Stefano Bartezzaghi – giornalista, semiologo e nome iconico nell’enigmistica italiana – e Pier Mauro Tamburini – autore e membro del collettivo La Buoncostume, esperto di libri-gioco. I due, che hanno proposto l’anno scorso l’apprezzatissimoBozze non corrette, sono tornati quest’anno in libreria con Ultimo giro di bozze, il suo sequel, edito ancora una volta da Mondadori. In questa sorta di meta-libro, il protagonista è un correttore di bozze (delle opere, tra l’altro, di Niccolò Errante, personaggio ucciso nel primo volume) che trova un quadernetto di giochi che nasconde un codice segreto. Proprio scovando errori e refusi di ogni tipo, chi legge potrà decifrarlo… e risolvere il mistero che si cela dietro.

Non solo libri-gioco: il saggio sulla “vita come gioco e come possibilità” Come ha scritto su La Lettura Matteo Trevisani, Giochi finiti e infiniti – La vita come gioco e come possibilità di James P. Carse (uscito per Timeo nella traduzione di Libero Sosio) è “organizzato per aforismi“, ed è “un testo dalla natura ibrida, tra manifesto filosofico e breviario quasi sapienziale, che porta la riflessione sul gioco alle sue estreme conseguenze, facendo di esso l’unica lente possibile attraverso cui osservare (e vivere) il mondo intero”. Insomma, non solo nell’editoria di varia il gioco è al centro di molti testi “pop” dell’estate. In libreria si confrontano con il tema del gioco anche saggi più sofisticati. Per Carse, infatti, giocare alla vita è forse il modo migliore per prenderla davvero sul serio, di liberarne tutte le infinite possibilità. Perché nel gioco, “tutto ciò che accade è importante”. Nel libro si spiega che se le istituzioni, il lavoro, la famiglia e la guerra ci costringono a seguire un copione ben definito, a sottostare ai criteri di una “partita” pensata esclusivamente per discriminare tra vinti e vincitori, lo fanno in quanto giochi finiti… Al contrario, i giochi “infiniti” per l’autore invece sono espressione di quanto c’è di più genuinamente umano, vitale, intenso e imperituro: l’amore, l’amicizia, il mito e la poesia…

Libri-enigmi di logica tra sfide e rompicapi

Sarebbe un errore, però, pensare che i libri-enigma si limitino a parlare di gialli e di misteri. Ne esistono diversi, infatti, che, rinunciando ai panni dell’investigatore e spogliati di qualsiasi tipo di trama, sfidano il lettore nella risoluzione di vari tipi di rompicapi enigmistici.

Quaderno Golden

E questa categoria non può che essere inaugurata con la fortunata serie del Quaderno di compiti delle vacanze per adulti (oggi in 7 volumi), pubblicato da Blackie Edizioni a partire dal 2020, stesso anno della sua nascita (a questo si sono affiancati il già citato Quaderno d’inverno, in 5 volumi, e il Quaderno Kids, in 4): ognuno contiene 150 esercizi, tra quiz, cruciverba e giochi di ogni tipo, e approfondisce cinema, storia, gastronomia, arte, scienza… Anche nel 2026, Blackie non ha deluso gli appassionati di enigmistica: è uscito il Quaderno Golden, quello dedicato ai più esperti, con passatempi ed esercizi di logica particolarmente sfidanti.

Quaderno del Calcio Mondiale e Il club dei piedi buoni

Se, come abbiamo detto all’inizio, una delle capacità di questa tipologia di libri è l’aggregazione, il passo verso il mondo del calcio – lo sport che unisce e fa discutere più italiani – è praticamente naturale. A riguardo, la casa editrice indipendente milanese propone un’altra novità: è il Quaderno del Calcio Mondiale, pensato con la stessa logica degli altri. Il libro è fitto di quiz, storie, leggende, curiosità, passatempi, labirinti e giochi di logica per gli amanti del calcio di ieri e di oggi, in occasione della Coppa del Mondo 2026 (vinta dalla Spagna).

Rimaniamo in campo calcistico per parlare anche di Il club dei piedi buoni di Pierluigi Pardo e Ivan Colacino. L’apprezzata voce della telecronaca italiana e il comico “mimo dei telecronisti” si affacciano sul mondo editoriale con un libro, pubblicato da Magazzini Salani, che sfida intenditori e appassionati a riconoscere soprannomi, maglie e citazioni storiche, e a decifrare vecchie schedine, mettendoli alla prova: si è davvero così esperti di pallone come si crede?

Libri-enigma per esplorare la letteratura

Proseguendo in questa rassegna, proponiamo adesso due titoli che uniscono il gioco al mondo letterario: è così che autrici e autori come Francesco Petrarca, Giacomo Leopardi, Margaret Atwood, Milan Kundera, Charlotte Brontë o Jack Kerouac incontrano il mondo enigmistico.

Inc?pit – 100 inizi da scoprire o riscoprire

Entriamo così nel territorio del grandi classici con Incipit – 100 inizi da scoprire o riscoprire (di cui abbiamo parlato qui), edito da Edizioni Clichy. Il punto è proprio questo: chi legge viene sfidato a riconoscere 100 opere celebri di fronte, semplicemente, alle loro righe d’attacco. L’incipit di un libro è infatti la sua “porta d’ingresso”, è il momento in cui chi scrive imposta il tono narrativo, e quello in cui chi prende in mano il libro decide se continuare o meno la lettura. Questo volume non solo invita a misurarsi con la propria conoscenza, ma anche a focalizzare l’attenzione su una parte fondamentale di un testo. Un indizio? Il primo incipit proposto arriva direttamente dal diario più famoso della letteratura…

Un tè con Leopardi – 55 autori classici che avevano già capito tutto di noi

Se 55 autori della letteratura italiana avessero la possibilità di parlarci oggi, come formulerebbero i pensieri e le idee esposti nelle loro opere? Utilizzando, forse, un linguaggio attuale? Lo immagina Alessia Giandomenico – professoressa di italiano, storia e geografia alle scuole secondarie, classe 1995, conosciuta sui social con il nickname di @StudioFacileConAle – in Un tè con Leopardi – 55 autori classici che avevano già capito tutto di noi, uscito per DeAgostini. L’autrice – che per Mondadori ha già pubblicato Il ripassone di italiano (2023) – racconta in queste pagine, con un linguaggio direttamente rivolto ai più giovani, le tematiche protagoniste degli scritti di autori che spaziano da Francesco Petrarca a Emilio Salgari, da Pietro Bembo ad Alessandro Manzoni, da Torquato Tasso a Elsa Morante… A rendere interattiva la narrazione ci sono domande e quiz sparsi per tutto il libro, ideati per stimolare la curiosità di tutti ed essere attivamente coinvolti nella letteratura, guardando alle grandi autrici e ai grandi autori sotto una nuova luce.

Dalla televisione alle pagine

Se l’editoria propone molti titoli all’insegna dell’intrattenimento soprattutto durante la stagione calda, la televisione riserva ai quiz un posto fisso nel palinsesto di tutto l’anno.

La ruota della fortuna e Dove ho lasciato le chiavi?

Tra i programmi più amati c’è La ruota della fortuna, tornata ufficialmente su Canale 5 a maggio 2024. Da allora, tutte le sere – fatta qualche rara eccezione in occasioni particolari – Gerry Scotti, affiancato da Samira Lui, tiene compagnia a molti italiani. È così che, con Rizzoli, è arrivato sugli scaffali l’omonimo libro, La ruota della fortuna, che propone 260 frasi inedite con diverse modalità di gioco (round classici o veloci, proprio come accade sul piccolo schermo); il volume è arricchito da contributi firmati dal conduttore stesso, e da curiosità riguardanti la storia del programma in tutto il mondo.

Troviamo un altro volto dello spettacolo italiano sulla copertina di un nuovo libro-game edito da Rizzoli: è quello di Mara Maionchi, conosciuta per le sue frasi schiette e ricche di imprecazioni colorite. Con Dove ho lasciato le chiavi?, fitto di giochi di parole, “trova le differenze”, enigmi logici e quiz, la produttrice discografica e personaggio televisivo propone un volume rivolto a tutte le generazioni. Con l’ironia che la contraddistingue, Maionchi riflette anche sul passare del tempo: in questi giochi – dai più semplici ai più stimolanti, divisi in livelli in base alle difficoltà – il filo conduttore è proprio l’allenamento mentale rivolto a tutte le età.

Insomma, i libri-enigma di cui sono pieni gli scaffali delle librerie in questo periodo dell’anno si rivolgono davvero a tutte e a tutti: che si tratti di scovare il colpevole, di battere in velocità un amico nella risoluzione di un test di logica o di scegliere il finale di una storia, sono volumi che invitano lettrici e lettori di ogni età alla partecipazione.

Ed ecco che, pagina dopo pagina, chi legge riveste un ruolo fondamentale: si arriva così alla fine consapevoli che non si è stati solo lettori, ma parte attiva della storia.