Incipit - Il libro quiz

Un libro-gioco per indovinare i titoli dei romanzi dall’incipit

di Redazione Il Libraio 30.06.2026

Un libro-game che mette alla prova lettrici e lettori sulla conoscenza degli incipit: “Inc?pit – 100 inizi da scoprire o riscoprire” raccoglie gli inizi di romanzi (e non solo) più e meno conosciuti. Corredato da quiz e soluzioni, ma anche commenti, informazioni, explicit e tante curiosità sull’opera…

La prima volta che incontrai Dean fu poco tempo dopo che io e mia moglie ci separammo…“.

Quale romanzo cult della letteratura americana si apre con questa frase? Quante volte è stato provato questo gioco? Prima pagina di un libro, niente titolo, solo la memoria o l’intuizione per provare a indovinare di quale romanzo si tratta.

Ebbene proprio per potersi mettere alla prova con gli incipit arriva in libreria Inc?pit – 100 inizi da scoprire o riscoprire (edito da Clichy), una raccolta di inizi più e meno famosi, che sfidano anche le lettrici e i lettori più esperti.

Incipit - 100 inizi da scoprire o riscoprire

100 inizi da indovinare, dunque: una sfida a se stessi, ma anche ai familiari, agli amici, ai colleghi…

Un libro adatto a ogni occasione, da tirare fuori per movimentare una pausa pranzo, a cena, durante una serata tra amici.

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“L’incipit è il cuore pulsante di ogni libro. È nelle prime righe che l’autore mette in moto due meccanismi. Il primo è la sua capacità di scrivere, il suo stile, la sua (eventuale) grandezza. Il secondo è ciò che tira fuori dal cappello per agganciare il lettore e tirarlo dentro la sua storia, possibilmente per non farlo uscire più”.

Lo scopo del libro, come si legge nelle prime pagine, è quello di “far divertire chi ama i libri, di far venire – o tornare – la voglia di leggere i libri di cui si parla”.

RICONOSCI IL LIBRO DAL SUO INCIPIT? IL QUIZ

Un gioco e una sfida, dunque, ma anche una dichiarazione d’amore per i libri e la letteratura: al suo interno, oltre agli incipit e alle soluzioni, si trovano anche commenti, informazioni, explicit e tante curiosità sull’opera e sugli autori e le autrici. Un’occasione per poter scoprire qualcosa in più su titoli e autori fondamentali della letteratura mondiale e trovare spunti e idee su nuovi libri da leggere.

Un “libro-labirinto in cui è bello perdersi per scoprire percorsi e vie che non si conoscevano” con 100 incipit (tratti non solo da romanzi) “per chi si ritiene esperto di libri e per chi invece esperto non si ritiene affatto”.

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