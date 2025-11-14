“Il cuculo di cristallo”: su Netflix la serie tratta dal romanzo di Javier Castillo

Dopo il successo di “La ragazza di neve” e “Il gioco dell’anima”, su Netflix arriva l’adattamento del romanzo bestseller “Il cuculo di cristallo” dello scrittore spagnolo Javier Castillo, tra le firme europee di thriller più apprezzate – I particolari e il trailer

Il 14 novembre, su Netflix, arriva il terzo adattamento delle opere dello scrittore spagnolo Javier Castillo.

Dopo l’uscita sulla piattaforma streaming di La ragazza di neve e Il gioco dell’anima, anche il bestseller Il cuculo di cristallo si appresta a debuttare sul piccolo schermo.

E per l’occasione arriva in libreria una nuova edizione del romanzo.

La serie tv (e il trailer)

Pubblicato per la prima volta in Italia nel 2024, Il cuculo di cristallo (Salani, traduzione di Elena Rolla), ha per protagonista Cora Merlo, specializzanda in medicina. Quando il traguardo universitario è alle porte, la ragazza viene colpita da un attacco cardiaco che la costringe a un trapianto.

Ma il cuore che ora è nel suo petto nasconde molti segreti… Ancora convalescente, Cora riceve una visita inaspettata che la porta a indagare sul passato di Charles Finley, l’uomo la cui morte le ha salvato la vita, e sulla comunità di Steelville (nel Missouri).

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Nell’adattamento firmato Netflix, composto da sei episodi, Catalina Sopelana (nota per Il giardiniere) interpreta la protagonista. Nel cast anche Itziar Ituño (La casa di carta), Álex García e Iván Massagué. La regia, invece, è affidata a Laura Alvea e Juan Miguel del Castillo.

I libri di Javier Castillo

Nel corso degli ultimi anni Javier Castillo si è affermato come una delle voci noir più interessanti del panorama europeo e non solo. Pubblicati da Salani, i thriller di Castillo sono ricchi di misteri ed enigmi che intrappolano chi legge, deciso a scoprire la verità… anche quando questa è dolorosa.

Oltre a Il cuculo di cristallo, in Italia sono stati pubblicati La ragazza di neve (traduzione di Camilla Falsetti), thriller psicologico che indaga sulla scomparsa di una bambina di tre anni durante il Giorno del Ringraziamento; Il gioco dell’anima (traduzione di Elena Rolla), in cui ritorna la giornalista investigativa Miren Triggs, alle prese con un brutale omicidio nella periferia di New York e La crepa nel silenzio (traduzione di Elena Rolla), due casi, separati da trent’anni, sembrano collegati e spetta a Triggs capire come…

A ottobre 2025 è stato poi pubblicato Tutto quello che è successo con Miranda Huff (traduzione di Elena Rolla), romanzo uscito in Spagna nel 2019, che è stato definito come il romanzo più intrigante e cinematografico di Javier Castillo. Al centro di questo thriller psicologico la scomparsa di Miranda e la successiva ricerca da parte del marito Ryan, che, arrivato al cottage dove si erano dati appuntamento, trova segni di violenza e sangue…