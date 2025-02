“Melody” di Martin Suter, “una dichiarazione d’amore all’arte dell’inganno”

In una villa sulle colline di Zurigo vive un “burattinaio”. Peter Stotz ha 84 anni, una vita di potere e successo alle spalle (è stato consulente del governo svizzero, influente membro di partito, consigliere di amministrazione di numerose grandi aziende).

Breve è il tempo che ha davanti a sé, lungo e denso il passato. Vuole mantenere il controllo fino all’ultimo, gestire quello che un giorno si dirà di lui, dare un ordine, il suo ordine, al racconto che la morte consegnerà al futuro.

Per organizzare il suo archivio Stotz assume Tom Elmer, 34 anni, doppio master in giurisprudenza e urgente bisogno di trovare un lavoro. Tom si trasferisce nella villa, passa ore nell’archivio, cataloga, legge, conserva o distrugge carta dopo carta, documento dopo documento.

La giornata è scandita da eccellente cibo italiano e da larghe bevute, tra vino, sherry e cognac delle migliori annate, e dagli inviti di Stotz a sedere davanti al camino ad ascoltare i suoi racconti che riguardano sempre e soltanto una donna. Nella casa si intravedono ovunque suoi ritratti, che rivelano una giovane di origini marocchine, attraente, enigmatica. Si chiama Melody – libraia, grande lettrice, artista di ricami astratti ed ermetici –, era la fidanzata di Stotz. Fino al giorno del matrimonio.

Tom si immerge prima con circospezione, poi con passione, nella vita dell’altro. Gli affascinanti racconti dell’anziano non sempre trovano riscontro nelle carte, negli articoli di giornale, nelle corrispondenze private. Tom comincia a chiedersi se Stotz sia davvero chi dice di essere, mentre la presenza di Melody, continuamente evocata nelle parole, nelle immagini e negli oggetti che la riguardano, sembra prendere corpo. Il giovane ne è sempre più affascinato, probabilmente il suo vero compito non è mettere ordine nell’archivio di lui, ma ricreare e ritrovare lei.

Intrecciando presente e passato, lo scrittore svizzero Martin Suter (classe 1948, ha lavorato come sceneggiatore televisivo, come reporter e in campo pubblicitario) firma per Sellerio Melody (traduzione di Marina Pugliano), presentato come “una dichiarazione d’amore all’arte dell’inganno”.

Fotografia header: Martin Suter foto di Joël Hunn / © Diogenes Verlag