Libri da febbre: storie in cui rifugiarti quando stai male

Ogni anno, puntuale come un orologio, l’influenza arriva a scombussolare i nostri piani, costringendoci a letto tra febbre, tosse e dolori. Anche nelle giornate più difficili, quando il termometro segna temperature in salita e ci ritroviamo avvolti nelle coperte, esiste un modo per affrontare gli acciacchi con un pizzico di leggerezza: la lettura. In questo articolo vi guideremo nella scelta dei libri “da febbre” ideali per ogni grado di temperatura (dai 37 ai 39°C!), suggerendovi romanzi confortanti e rassicuranti, perfetti per farvi compagnia senza affaticarvi. Una selezione pensata per trasformare i giorni di malessere in un’opportunità per immergersi in storie avvolgenti che scaldano il cuore…

Ogni anno, a parte rare eccezioni, che tu lo voglia o meno, l’influenza torna puntuale, pronta a trascinarti a letto con il suo carico di fastidi: tosse, raffreddore, dolori alle ossa che ti impediscono di uscire e, naturalmente, la febbre. I più fortunati riescono a cavarsela con qualche acciacco passeggero, affrontato con una certa nonchalance. Ma per chi è meno fortunato, il calvario può trascinarsi tra ricadute e sintomi che si protraggono fino all’arrivo della primavera.

In inverno ci si ammala, lo sappiamo tutti. Il rischio è assai alto, quindi ogni volta che si pianifica una qualsiasi attività – che sia un romantico weekend di coppia in un rifugio di montagna, la tanto attesa gita con le amiche o persino una semplice cena in quel ristorante che hai puntato da mesi – bisogna mettere in conto che i programmi potrebbero saltare. Potresti ritrovarti a casa, sotto le coperte o sul divano, circondato da fazzoletti e tazze di tisane calde, cercando di lenire i sintomi e aspettando che passi.

Se è vero che l’influenza ci costringe a rivedere i nostri piani, è altrettanto vero, però, che puoi sempre aver pronta una lista di libri da leggere proprio per quelle giornate – non sia mai che, sopraffatto dai malanni, non sai a quale titolo dedicarti.

Ma quali sono i libri giusti da leggere quando la febbre incombe?

Mettiamo in conto che ti senti debole, spossato, stanco. Magari rischi di addormentarti a metà pagina, di perdere il filo a causa di una serie improvvisa di starnuti, o di distrarti per le continue chiamate di tua madre che, con amorevole insistenza, ti chiede ogni mezz’ora come stai. In queste condizioni, è saggio evitare quei libri troppo complessi, intricati da seguire; ma anche i testi eccessivamente letterari, quelli che richiederebbero di sottolineare frasi memorabili o riflettere su ogni parola, come facevi al liceo quando scoprivi una poesia che sembrava parlare di te.

I libri perfetti per la febbre sono quelli che ti fanno compagnia senza troppo sforzo, che offrono intrattenimento leggero e rassicurante. Sono quei romanzi che vorresti leggere sotto un piumone, protetto da occhi indiscreti mentre lasci scorrere qualche lacrima (perché – ammettiamolo – quando hai la febbre sei più vulnerabile del solito). Sono storie che accendono un piccolo fuoco dentro di te, un calore che aiuta a combattere il freddo e l’infiammazione che ti ha colpito il corpo.

Ma non tutte le febbri sono uguali…

Attenzione però: non tutte le febbri sono uguali, e a seconda di quanto è alta la temperatura, cambiano anche le esigenze letterarie. Ecco perché abbiamo pensato di suddividere i nostri consigli di lettura in base alla febbre: libri per quando il termometro segna 37 gradi, libri per i giorni da 38, e infine, libri per quando si raggiunge la soglia critica dei 39.

Quindi, la prossima volta che ti ritroverai a letto con la fronte bollente e lo sguardo afflitto verso il termometro, saprai che non c’è motivo di disperarsi. Mentre tutti gli altri saranno fuori, impegnati in cene o aperitivi, tu potrai finalmente dedicarti a quello che, in fondo, hai sempre desiderato: rimanere a leggere. Del resto, si sa, non c’è farmaco migliore della lettura.

Libri da febbre: se hai “solo qualche decimo”

Molti pensano che avere 37 o 37.2 gradi non sia davvero “avere la febbre”. I più temerari continuano imperterriti a vivere la loro vita come se nulla fosse, affrontando lavoro, pranzi con i colleghi e uscite serali. Di tanto in tanto si allontanano per soffiarsi il naso come si deve, ma per il resto del tempo l’unica regola sembra essere: ignorare il malessere, nella speranza – spesso vana – che “se non lo ammetto, non esiste“. Tuttavia, anche avere solo qualche decimo di febbre può rivelarsi una vera scocciatura.

Se hai deciso di concederti qualche giorno di riposo per rimetterti in sesto, ti proponiamo alcuni libri perfetti per questi momenti. Con la febbre bassa, hai ancora abbastanza energia per ridere di gusto, e un po’ di leggerezza è proprio quello che ci vuole.

Ecco quindi una selezione di letture frizzanti e divertenti, ideali per farti compagnia mentre recuperi forze. Del resto, sappiamo che hai già fatto sapere a tutti – e più di una volta – quanto i brividi stiano invadendo il tuo corpo!

Non buttiamoci giù di Nick Hornby

Una commedia brillante e commovente (pubblicata da Guanda, con la traduzione di Massimo Bocchiola) su quattro sconosciuti che si incontrano in circostanze improbabili. Ironico e pieno di umanità, il libro giusto per chi vuole sorridere ma anche immergersi in una storia profonda ed emozionante.

L’imprevedibile piano della scrittrice senza nome di Alice Basso

Un romanzo (pubblicato da Garzanti) ricco di umorismo e colpi di scena, con una protagonista irresistibilmente caustica. Una lettura che ti coinvolgerà dall’inizio alla fine e che, molto probabilmente, ti farà dimenticare di aver saltato quell’appuntamento a cui tenevi tanto.

Zia Mame di Patrick Dennis

Un classico contemporaneo (Adelphi, traduzione di Matteo Codignola). Zia Mame è unica, un personaggio eccentrico e travolgente, che ti sembrerà di avere proprio accanto al tuo letto, in carne e ossa, pronta a soccorrerti nei momenti di scoramento – perché, si sa, le zie sono molto premurose. Le sue avventure sono un balsamo per chi ha bisogno di un po’ di evasione e tante risate.

Tre uomini in barca di Jerome K. Jerome

E come potevamo non citare un capolavoro della comicità britannica come Tre uomini in barca (Mondadori, traduzione di Bruno Oddera). Il viaggio di tre amici lungo il Tamigi si trasforma in un’improbabile serie di disavventure. Un romanzo che non perde mai il suo brio, neanche con qualche decimo di febbre.

Guida galattica per gli autostoppisti. Il ciclo completo di Douglas Adams

Nel raccontarci un viaggio folle e surreale attraverso l’universo (il libro è pubblicato da Mondadori, nella traduzione di Laura Serra), Adams mescola ironia e fantascienza in modo esilarante, con un umorismo che ti farà dimenticare ogni malessere fisico. Garantito!

Me parlare bello un giorno di David Sedaris

Consiglio bonus: una menzione speciale se rientri tra coloro che, con 36.9 gradi, si lamentano come se fossero moribondi. Per te, che in realtà stai benissimo e potresti rotolare giù dal divano per le risate, consigliamo Me parlare bello un giorno di David Sedaris (Mondadori, traduzione di Matteo Colombo). Con la sua prosa sagace e le sue storie visionarie, Sedaris è un maestro nel trasformare il banale in un racconto spassoso. La scelta giusta per chi ha solo “decimi” ma vuole ridere a crepapelle.

Quando la febbre arriva a 38

Quando la febbre arriva a 38, la situazione si fa più seria e non c’è altro da fare se non rifugiarsi sotto le coperte e cercare conforto in un buon libro. Il brodo caldo e le tisane sono utili, certo, ma cosa può scaldarti davvero l’animo? Un libro d’amore, magari con un pizzico di spicy, è la cura perfetta. Dopotutto, è risaputo che il peperoncino abbia proprietà sfiammanti, e una storia travolgente potrebbe fare lo stesso effetto, riscaldando i cuori e facendo dimenticare, almeno per qualche ora, la fastidiosa sensazione dei piedi freddi o della fronte bollente.

Quindi, se ti ritrovi a 38 gradi di febbre, avvolto in maglioni e vestaglie, pronto a cercare sollievo in una storia che sappia farti battere il cuore, ecco cinque titoli adatti a te. Queste letture sono come una carezza, ma con quel tocco di passione che ti farà sentire vivo, anche nel pieno del malessere.

Una conquista fuori menù di Felicia Kingsley

Con la sua cifra unica e memorabile, Felicia Kingsley ti serve una storia divertente e romantica, ambientata nel mondo della cucina. Tra ricette da sogno e battute brillanti, l’amore sboccia nel modo più imprevedibile in questo romanzo (edito da Newton Compton) che è un mix di tenerezza e risate, con qualche passaggio in grado di riaccendere la tua attenzione e i tuoi sensi.

Facciamo finta che mi ami di Elena Armas

Una storia d’amore (pubblicata sempre da Newton Compton, con la traduzione di Macristina Cesa) che gioca con il trope del fake dating. L’autrice è tra le penne più amate del BookTok, apprezzata per la sua prosa scorrevole e coinvolgente, ricca di romanticismo e con una buona di tensione.

Twisted Hate di Ana Huang

Terzo volume della serie bestseller di Ana Huang, Twisted Hate (Mondadori, traduzione di Anita Varela) è una storia d’amore (con un buona dose di piccante) con il trope più popolare di tutti: “enemies to lovers”. Josh Chen, giovane medico affascinante e sicuro di sé, non ha mai trovato una donna che riuscisse a resistergli. Tranne Jules Ambrose, la migliore amica di sua sorella, con la quale scatenerà una guerra di attrazione e sentimenti.

Il mio sbaglio più grande di Penelope Douglas

Se cerchi una storia intensa, che mescoli dramma, passione e un amore che brucia come una fiamma, questo romanzo di Penelope Douglas (pubblicato da Newton Compton, con la traduzione di Laura Lancini) fa al caso tuo. Una trama fitta di avvenimenti, con personaggi che sbagliano, si perdono, ma trovano sempre il modo di rialzarsi. Un libro da leggere tutto d’un fiato, ottimo per far viaggiare la mente nel e giornate in cui la febbre ti costringe a stare fermo.

Le sorprese del buio di Kerstin Gier

Cambiamo un po’ genere e spostiamoci verso il fantasy, anzi sarebbe meglio dire: romantasy (in fondo sono tante le sfumature e i sottogeneri del romance). Le sorprese del buio (TEA, traduzione di Maria Alessandra Petrelli) è una storia dolce e misteriosa in cui si fondono romanticismo e magia. Kerstin Gier sa come creare mondi incantati in cui è facile perdersi, soprattutto quando non sei in piena forma e hai voglia di rifugiarti in un’altra dimensione.

Libri da febbre: quando la temperatura sfiora i 39 gradi!

Ti starai chiedendo: ma con 39 di febbre sono davvero in grado di leggere un libro? È un libro quello che mi serve in questo momento?

eh, c’è chi dice che un buon libro possa guarire qualsiasi malanno, quindi perché non provare? Certo, con il termometro che segna 39, la testa che pulsa e il corpo debilitato, forse l’idea migliore è lasciarsi accompagnare da un audiolibro, che ti permetta di chiudere gli occhi e ascoltare una voce rassicurante. Ma, se proprio ti va di sfidare il malessere e sfogliare qualche pagina, allora è il momento di optare per storie che siano come un dolce sciroppo per l’anima.

In questa fase critica, hai bisogno di letture che offrano conforto, di storie con un lieto fine, perché sì, devi sapere che c’è sempre una luce alla fine del tunnel. Serve qualcosa di luminoso, pieno di speranza, che ti ricordi che anche il febbrone più feroce è destinato a sfumare. Poi, quando sarai guarito, potrai tornare ai tuoi saggi impegnativi e ai testi complessi che suscitano riflessioni profonde. Ma per ora, concediti una pausa, un abbraccio virtuale fatto di parole, e lasciati cullare da questi libri coccola.

Finché il caffè è caldo di Toshikazu Kawaguchi

Non potevamo non iniziare questa sezione dei libri da febbre se non con il libro coccola per eccellenza: il bestseller di Kawaguchi (Garzanti, traduzione di Claudia Marseguerra). Questo romanzo è quello che ci vuole quando hai bisogno di credere che esiste sempre la possibilità di tornare indietro e aggiustare il presente. Se preferisci chiudere gli occhi, puoi lasciarti cullare dall’audiolibro letto da Federica Sassaroli, che offre un ritmo dolce e pacato, proprio come l’atmosfera di una caffetteria nascosta nel tempo.

Succede sempre qualcosa di meraviglioso di Gianluca Gotto

Con la sua voce calma e rassicurante, Gianluca Gotto (che è anche lettore della versione in audiolibro) ti guida attraverso riflessioni sulla vita e sulla ricerca della felicità. Un libro (edito da Mondadori) pieno di ottimismo, capace di illuminare anche la giornata più grigia.

La balena alla fine del mondo di John Ironmonger

Una favola moderna (Bollati Boringhieri, traduzione di Simona Garavelli) che racconta la storia di una comunità che, di fronte a una crisi globale, scopre la bellezza della solidarietà e dell’amore. Nella versione in audiolibro, letta dalla voce unica di Andrea Oldani, è una magia che ti trasporta lontano e che ti farà tornare la fiducia nella bontà del mondo.

Storia di una libraia di Tokyo di Yagisawa Satoshi

Il romanzo di Yagisawa Satoshi (pubblicato da HarperCollins Italia) è ambientato in una libreria giapponese, dove la protagonista riscopre se stessa attraverso i libri e gli incontri inaspettati. Lettura ideale per chi cerca qualcosa di lento e confortante, che risuona come una delicata ninna ninna nella versione audiolibro letta da Marianna Jensen.

Eppure cadiamo felici di Enrico Galiano

Nessuno sa sa accompagnarti verso la guarigione (del corpo e del cuore) come Enrico Galiano. Il suo romanzo d’esordio (pubblicato da Garzanti) è una storia di adolescenza, di scoperta e di crescita, con un messaggio di speranza che risuona in tutta la sua forza (anche nell’audiolibro, grazie alla lettura di Alessandra Felletti). È uno di quei libri che ti fa ricordare che, nonostante tutto, si può sempre ritrovare la felicità.