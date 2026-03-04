Romance: 10 libri “enemies to lovers” consigliati

Dalla rivalità alla passione, dall’odio all’amore: vi presentiamo alcuni dei più noti e apprezzati libri “enemies to lovers” italiani e internazionali, che spaziano tra ambientazioni e trope differenti. Una selezione romance da non mancare…

C’è un motivo per cui si dice che gli opposti si attraggono, e forse è lo stesso grazie al quale il sottogenere enemies to lovers ottiene grande successo: l’imprevedibilità, la tensione, il fascino di ciò che non conosciamo.

Enemies to lovers è un’espressione sicuramente nota a tutti gli amanti del genere romance (ormai sempre più popolare nel panorama editoriale italiano e globale) che si traduce con “da nemici ad amanti“, ed è uno dei trope più celebri e frequenti all’interno dei romanzi d’amore. Tutto comincia con una rivalità, una sfida, oppure semplicemente con un’intensa antipatia, da cui nasce un sentimento d’amore altrettanto travolgente.

Questi sentimenti inaspettati sono talvolta difficili da accettare per i protagonisti, proprio in virtù dell’odio e del contrasto che c’erano prima al loro posto. È così che ha inizio la tormentata fase di innamoramento – che sia lenta e seducente (o slow-burned) oppure rapida e sconvolgente – grazie a cui, infine, i due enemies diventeranno lovers.

Tra sguardi carichi di tensione, farfalle nello stomaco, battibecchi e attrazioni impossibili da ignorare, in questo articolo presentiamo alcuni dei più noti e apprezzati libri enemies to lovers italiani e internazionali, che spaziano tra ambientazioni e trope diversi, pur mantenendo sempre alta la passione e il romanticismo.

Enemies to lovers: libri da leggere

Due cuori in affitto

Cominciamo con Due cuori in affitto (Newton Compton Editori), forse uno dei titoli più conosciuti di Felicia Kingsley, tra le più prolifiche e note autrici del romance italiano, che con questo romanzo introduce per la prima volta la coppia esplosiva composta da Summer e Blake, riapparsa anche in Innamorati pazzi (Newton Compton Editori). I due protagonisti sono uno l’opposto dell’altra: lei ordinata, mattiniera e con uno stile di vita sano, lui caotico e nottambulo, appassionato fumatore e consumatore di Bloody Mary. Per un errore nella prenotazione, Blake e Summer sono costretti a condividere la stessa casa vacanze. A prima vista si prospetta per loro una convivenza da incubo… e se invece si rivelasse più piacevole del previsto?

Love me love me

Proseguiamo con una serie romance italiana nata su Wattpad e arrivata in libreria nel 2023: Love me love me (Sperling & Kupfer) di Stefania S. (altra autrice italiana sotto pseudonimo, ndr). Il primo titolo, Cuori magnetici, ci presenta il personaggio di June White, appena trasferita in California e alle prese con l’ennesimo nuovo inizio in una nuova scuola. Tra i suoi compagni spicca James Hunter, bello, dannato e con un passato oscuro alle spalle. June sa che dovrebbe tenersi alla larga da lui, ma qualcosa in James la attrae irresistibilmente… La serie di Love me love me è al centro anche di un adattamento cinematografico, disponibile su Amazon Prime Video.

Stigma

Non c’è dubbio che Erin Doom, autrice (sotto pseudonimo) dei bestseller Il fabbricante di lacrime e Nel modo in cui cade la neve (Magazzini Salani) abbia fatto del trope enemies to lovers un segno distintivo dei suoi romanzi. Anche in Stigma, e nel suo seguito Arcadia (Magazzini Salani) troviamo una storia fatta di conflitti, segreti e passione. La trama segue Mireya, una giovane ragazza in fuga dal suo passato e alla ricerca di un futuro migliore. Mireya arriva al club Milagro’s di Philadelphia, un luogo di luci e ombre, ma ricco di fascino, dove viene assunta come barista. È qui che conosce Andras, il capo della sicurezza – tra i due è odio a prima vista. Ma Mireya e Andras hanno in comune molto di più di quello che pensano…

Powerless – Potere e inganno

Arriviamo quindi al primo romantasy della nostra lista di libri enemies to lovers: Powerless – Potere e inganno della scrittrice americana Lauren Roberts (Newton Compton, traduzione di Valentina Cabras e Matilde Piccinini), il primo romanzo di una serie ambientata nello stesso mondo fantasy. Quello tra Paedyn e Kai è un amore proibito: lei, infatti, è un’Ordinaria, perseguitata e messa al bando per via della sua assenza di poteri; lui è un principe, un Eletto tra i più potenti, addestrato per dare la caccia a persone come lei. Paedyn vive da fuorilegge nei bassifondi della città, fingendosi un’Eletta per sopravvivere. Un giorno, però, viene costretta a partecipare al Torneo di Epurazione, una competizione spietata tra Eletti. Come potrà uscirne viva senza svelare il suo segreto al principe di cui si è innamorata?

The love hypothesis – Il teorema dell’amore

Cosa mai potrebbe andare storto mettendo insieme una dottoranda che non crede nell’amore e un giovane, affascinante professore? Ecco il punto di partenza di The love hypothesis – Il teorema dell’amore (Sperling & Kupfer, traduzione di Roberta Zuppett), uno dei titoli di maggiore successo di Ali Hazelwood, scrittrice e neuroscienziata sotto pseudonimo, nata in Italia e trasferitasi negli Stati Uniti. Il romanzo, che come altri di Hazelwood è ambientato nel mondo delle discipline STEM, è una storia romantica ambientata in un laboratorio scientifico. Per convincere la sua amica che il ragazzo con cui è uscita qualche volta è ormai acqua passata, Olive Smith, dottoranda in biologia, decide di fingere di avere un fidanzato. Se solo non fosse che il ragazzo in questione – il primo che ha trovato nel suo laboratorio – sia Adam Carlsen, noto a tutti per essere tirannico e arrogante. Inaspettatamente, il giovane professore decide di reggere il gioco di Olive. E se, tutto sommato, Adam non fosse una compagnia così spiacevole? Olive dovrà davvero cambiare idea sull’amore?

Liberi come la neve

Continuiamo la nostra lista di libri enemies to lovers con Liberi come la neve (Garzanti) di Rita Nardi. Nel suo romanzo di esordio, l’autrice – che ha poi firmato con Garzanti altri successi come Il narratore di storie, Liberi come il vento e Trovami dove l’alba fiorisce ci porta tra le foreste del Canada, a seguire il rapporto di amore/odio tra Nive e Hurst. Nive ha perso i suoi genitori e, dopo numerosi trasferimenti, è stata accolta da suo zio Henry. Nella sua nuova casa, la ragazza sente di aver trovato finalmente la pace… se non fosse per Hurst – un ragazzo schivo, con occhi grigi e impetuosi come una tormenta. Lui la reputa una straniera, inadatta ai boschi, alla neve e alle tradizioni della tribù navajo di cui fa parte. Ma alla fine i destini dei due giovani saranno destinati a incrociarsi per sempre…

Twisted love

Un’altra serie hate/love è Twisted (Sperling & Kupfer, traduzione di Anita Varela) scritta dall’autrice statunitense Ana Huang. Il primo titolo, Twisted love, è basato anche sul trope brother’s best friend: da un lato abbiamo Ana Chen, dall’altro Alex Volkov, il migliore amico del fratello di Ana. Alex e Ana si conoscono da anni e sono molto diversi tra loro – lei è solare e generosa, lui ombroso, freddo e riservato. Ma entrambi nascondono dei segreti, che solo assieme, forse, possono affrontare…

Una corte di spine e rose

Proseguiamo con un’altra serie romantasy di successo, quella di Una corte di spine e rose di Sarah J. Maas, più conosciuta come ACTOAR. Il primo titolo della saga, Una corte di spine e rose (Mondadori, traduzione di Vanessa Valentinuzzi), ci presenta Feyre, una giovane cacciatrice, cresciuta ascoltando leggende e storie sui Fae, creature immortali e pericolose. Dopo aver ucciso un enorme lupo nella foresta, la ragazza viene rapita da una di queste creature, che la porta in una terra magica. Qui scoprirà che Tamlin, il suo rapitore, è molto diverso dal mostro crudele descritto dalle storie. Mentre la passione tra i due si accende, un’ombra malvagia e minacciosa si profila all’orizzonte, pronta a mettere a rischio l’intero mondo fatato.

Better

Anche Better (Magazzini Salani) è una trilogia romance in cui l’autrice, Carrie Leighton, giovane scrittrice italiana sotto pseudonimo esordita su Wattpad, mette al centro una relazione tormentata e conflittuale. Al secondo anno di college, con alle spalle il divorzio dei genitori e una storia d’amore finita male, Vanessa si imbatte in Thomas, un nuovo compagno di corso, un miscuglio esplosivo di fascino e arroganza, che dietro a due occhi verdi nasconde un passato pieno di dolore. Thomas e Vanessa non potrebbero essere più diversi: lei cerca l’amore, mentre lui rifugge da ogni legame definitivo. Eppure tra loro nasce una passione piena di furia e di tenerezza, a cui è impossibile sfuggire. Il mondo di Better viene ulteriormente ampliato da Unfair play (Magazzini Salani).

Divini rivali

Concludiamo la nostra selezione dedicata ai libri enemies to lovers con Divini rivali (Fazi, traduzione di Stefano Andrea Cresti), primo titolo di una dilogia fantasy scritta da Rebecca Ross. In un mondo sconvolto da una guerra tra divinità, la giovane Iris Winnow lotta per tenere assieme la propria vita distrutta: un fratello partito per la guerra, una madre che affoga il dolore nell’alcool e un lavoro insoddisfacente come giornalista. L’unica cosa a donarle un po’ di felicità è scrivere lettere al fratello disperso. Inaspettatamente, però, i suoi scritti arrivano nelle mani del suo collega e rivale, Roman Kitt, che decide di risponderle in modo anonimo, dando il via a un intenso scambio epistolare, il punto di partenza di un amore in grado di sfidare il caos della guerra e il volere stesso degli dèi…