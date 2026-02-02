“Love Me Love Me”: il 13 febbraio arriva il film ispirato alla storia romance di Stefania S.

Dal successo su Wattpad e poi in libreria all’arrivo su Prime Video: il film “Love Me Love Me”, ispirato al primo libro della serie romance omonima di Stefania S., è pronto al debutto in vista di San Valentino. Protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci – La trama e il teaser

Nell’epoca della crossmedialità e della multimedialità, sono molte le opere letterarie che diventano serie tv o film. E infatti abbiamo dedicato uno speciale alle trasposizioni da non perdere nel 2026 in tv e sulle piattaforme streaming, e nei cinema.

Tra i più recenti adattamenti c’è quello di Love Me Love Me (un fenomeno nato su Wattpad e poi pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer), primo romanzo della serie di quattro firmati da Stefania S., autrice italiana sotto pseudonimo, che si appresta a essere disponibile su Prime Video (in tutto il mondo) il prossimo 13 febbraio, in tempo per San Valentino.

Un nuovo prodotto romance young adult, sulla scia del recente successo di L’estate nei tuoi occhi.

Cast internazionale

Il nuovo film Prime Original (italiano, ma girato in inglese) presenta un cast internazionale: Mia Jenkins, nei panni di June, Pepe Barroso Silva, in quelli di James, e Luca Melucci, a interpretare Will. Al loro fianco Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi.

Love Me Love è stato diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions.

La trama del film

Ma veniamo alla trama. Protagonista del film è June, una ragazza che alla morte del fratello ha deciso di cambiare completamente e trasferirsi a Milano. L’ingresso in una scuola d’élite internazionale la porta a conoscere James, un giovane carismatico, spesso impegnato in incontri clandestini di Arti Marziali Miste, e Will, studente modello e migliore amico di James. In un contesto tanto affascinante quanto torbido, June si trova coinvolta in un triangolo amoroso: da un lato il fuoco e la passione, dall’altro la sicurezza e la tranquillità.

Ricordiamo che Stefania S., che solo a fine 2024 si è svelata al suo pubblico, oltre ad aver scritto i quattro volumi della serie Love Me Love Me, è autrice di Red – Colpo di fulmine (Sperling & Kupfer) e di Incantevole tentazione – Badlands (pubblicata da Newton Compton).