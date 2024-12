Romance: la scrittrice bestseller Stefania S. ha svelato il suo volto

L’autrice romance Stefania S. si è svelata nel corso di un incontro a Milano, durato ben 10 ore, alla libreria Mondadori Duomo. In arrivo anche il film tratto dal primo libro della serie “Love me love” (mentre l’ultimo capitolo, “Ancora insieme”, è in vetta alle classifiche di vendita) – I particolari

In libreria con Ancora insieme (Sperling & Kupfer), quarto capitolo della Love me love, e subito bestseller, Stefania S., amata autrice romance di cui finora non era noto il volto (e il cognome, che resta non comunicato, iniziale a parte), ha deciso di svelarsi pubblicamente, nel corso di un incontro sabato scorso a Milano, durato ben 10 ore, alla libreria Mondadori Duomo, con ben mille persone presenti per conoscerla.

Il successo della serie Love me love me (da quasi 400mila copie con i primi 3 volumi, stando ai dati comunicati dalla casa editrice), che narra la tormentata storia d’amore tra June e James, è partito su Wattpad, ma da tempo nelle classifiche dei libri più venduti sono diversi i romanzi firmati da Stefania S. Parliamo di una “saga da 20 milioni di letture su Wattpad” e di “un hashtag su TikTok da 100.000 video”, a cui si aggiunge anche Love me love me. Il journal, un “diario dei sentimenti” uscito sempre per Sperling il 12 novembre scorso.

Il quarto volume della serie

Il quarto e ultimo volume della serie racconta “il lieto fine dell’amore tra June e James”, che sono ormai una coppia affiatata, anche se “il loro amore è stato messo alla prova dall’arrivo del piccolo August”. Si perché loro equilibri sono cambiati, tra notti insonni, responsabilità crescenti e la continua sfida di bilanciare i sogni personali con le necessità della famiglia. Mentre entrambi si adattano alla nuova vita, James si rivela un padre premuroso, mostrando lati di sé che June conosceva solo in parte, ma questa fragile stabilità nasconde crepe sottili e pericolose. Il rapporto con William, un tempo amico inseparabile, non è più quello di prima e il ragazzo, senza dire nulla, parte per un viaggio senza fare ritorno. Preoccupati per la sua scomparsa, James e gli altri dovranno viaggiare fuori dal Paese in una corsa contro il tempo che minerà le loro certezze, e June si troverà di fronte a una scelta che potrebbe cambiare tutto. Il destino di William e l’amore di June e James sono appesi a un filo…

Il primo film in arrivo…

C’è un’altra novità in arrivo per le lettrici e i lettori dell’autrice: parliamo del film tratto da Love me love me. Cuori magnetici, primo libro della serie, che (come si legge sul Corriere della Sera) sarà coprodotto da Lotus Production, società Leone Film Group, e Amazon Mgm Studios, con il supporto di Wattpad Webtoon Studios, e che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo.