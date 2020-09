La serie di “Gigi de Sfigatis” inaugura la nuova collana per ragazzi “tre60 Kids”

tre60 inaugura una nuova collana di narrativa per ragazzi: la prima pubblicazione è “Non sono sfigato”, primo volume della serie inglese bestseller “Gigi de Sfigatis” (in inglese Barry Loser), con cui Jim Smith ha vinto il Roald Dahl Funny Prize – I dettagli

La casa editrice tre60 inaugura una nuova collana di narrativa per ragazzi, tre60 Kids. Il primo volume della nuova collana, Non sono uno sfigato, è anche il primo della serie di Gigi de Sfigatis di Jim Smith, vincitore del Roald Dahl Funny Prize.

La serie bestseller (in inglese Barry Loser) oltremanica ha venduto più di 750 mila copie ed è stata tradotta in 17 paesi. Con uno stile irresistibile e ironico, Gigi de Sfigatis racconta il mondo dei ragazzi con parole e illustrazioni, ma appassiona anche i più grandi: ricorda per il suo successo Diario di una schiappa di Jeff Kinney (proposta in Italia da Il Castoro) e la serie per ragazzi Scuola media di James Patterson (Salani, traduzione di Pietro Formenton e illustrazioni di Laura Park).

Al primo titolo della serie, Non sono uno sfigato, seguiranno nella stessa collana, nel 2021, Non sono per niente uno sfigato e Non sono più uno sfigato. Jim Smith, che è sia scrittore sia illustratore di questa serie, ha scritto altre serie di libri pubblicate in tutto il mondo che hanno vinto diversi premi.

Sempre parte di questa collana sarà la serie Scuola di pattinaggio (Skating School) dell’autrice Linda Chapman che tratterà di temi come amicizia, magia, e le meraviglie del mondo ghiacciato delle giovani pattinatrici. Nel 2021 arriverà anche la serie di Linda Chapman dedicata a Spirit, un dolcissimo pony, e all’amicizia che lo lega alla sua padroncina.