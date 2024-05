“La stagione bella”: come nasce una copertina, tra analogico e digitale

“Qualcuno ha immaginato che la fotografia della donna in copertina fosse stata generata dall’intelligenza artificiale, in realtà si è trattato di una lunga e complessa elaborazione di tecniche miste…”. Francesco Carofiglio, che da molti anni disegna e dipinge, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con l’ausilio delle tecniche digitali, spiega come ha realizzato la cover del suo nuovo romanzo, “La stagione bella”