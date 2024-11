Libri: nei primi 10 mesi del 2024 ben 1,7 milioni di copie vendute in meno

Nei primi dieci mesi del 2024, il mercato trade italiano è calato dell’1,1%, con oltre 12 milioni di euro di vendite di libri in meno. A copie il calo è del 2,1%, con circa 1,7 milioni di copie in meno. Se ne parlerà il 4 dicembre a Roma, in occasione di Più libri più liberi. Sono 24 gli incontri professionali organizzati dall’Associazione Italiana Editori alla Fiera della piccola e media editoria – Il programma completo

Ventiquattro incontri professionali, dibattiti, presentazioni di indagini sul settore animano quest’anno il polo professionale di Più libri più liberi (a Roma dal 4 all’8 dicembre), gestito direttamente dall’Associazione Italiana Editori (AIE).

Da mercoledì a sabato, la Sala Aldus al Piano Forum sarà il centro di un percorso di formazione e confronto offerto a tutti gli operatori e al pubblico della Nuvola.

I dati del mercato – il mercato trade (libri di narrativa e saggistica venduti nelle librerie fisiche e online e nei supermercati) è calato dell’1,1%, con oltre 12 milioni di euro di vendite di libri in meno (a copie il calo è del 2,1%, con circa 1,7 milioni di copie in meno) – aggiornati ai primi dieci mesi del 2024 saranno il punto di partenza di una riflessione sulle potenzialità e le fragilità del mondo del libro, come sempre con un particolare occhio di riguardo alla struttura del mercato, le performance dei piccoli e medi editori, i canali di vendita.

Ma si parlerà anche di internazionalizzazione dopo la Buchmesse 2024 che ha visto l’Italia Ospite d’Onore, promozione della lettura, audiolibri e podcast, generi emergenti: dopo il romance nel 2023, quest’anno si parlerà di fantasy. Tornano gli incontri sui fumetti, per parlare delle opportunità professionali e di come sta evolvendo l’autorialità italiana, sempre più apprezzata all’estero.

Gli incontri di mercoledì 4

9.15 SALA AUDITORIUM

Il mercato italiano per gli editori stranieri.

Incontro con gli operatori internazionali.

Saluti di Laura Mazzoni (AIE), Matteo Masini (ICE-Agenzia) e Regione Lazio/Lazio Innova.

Intervengono: Bruno Giancarli (Ufficio studi AIE), Laura Pugno (MAECI-Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale), Paolo Grossi (New Italian Books).

A cura di AIE

Incontro, in lingua inglese, riservato agli operatori stranieri.

12.00 SALA ALDUS

Quando la crescita rallenta. Piccoli e grandi editori a confronto

Saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente AIE)

Intervengono: Lorenzo Armando (presidente del Gruppo Piccoli editori di AIE), Carlo Gallucci (Gallucci editore), Gianluca Mazzitelli (GeMS) e Giovanni Peresson (Ufficio

studi AIE)

Modera: Sabina Minardi (L’Espresso)

A cura di AIE

Gli ultimi mesi del 2024 confermano la nuova fase del mercato che segue alla forte crescita tra 2020 e 2021. Grandi e piccoli editori si confrontano sull’attuale stato di salute del settore, su cosa dobbiamo aspettarci dalla chiusura del 2024 e su quali politiche industriali per il settore è necessario lavorare nei prossimi mesi.

13.00 SALA ALDUS

Dal bookshop museale all’editoria d’arte

Intervengono: Chiara Bandi (Selezione editoriale ed eventi librerie MACRO, Roma), Alessandro Degnoni (Editore Moebius), Marcello Pezza (responsabile librerie Palazzo delle Esposizioni, Roma) e Laura Silvestro (responsabile editoria e librerie di Zetema)

Modera: Federica Sala

A cura di PDE srl

Il 4 dicembre alle 13.00 nello spazio professionale, si discute di bookshop museali, un mondo tanto poco conosciuto quanto dato per scontato. Cosa sono, come funzionano, cosa significano per il mercato, come stanno evolvendo, anche in termini di assortimento.

14.00 SALA ALDUS

Audiolibri e podcast. Dalle voci all’acquisto del libro

Intervengono: Riccardo Cavallero (Voxa), Bruno Giancarli (Ufficio studi AIE),

Marino Sinibaldi (Timbuctu – Il Post)

Modera: Alessandra Rotondo (Giornale della Libreria)

A cura di AIE

Negli ultimi anni il fenomeno dei podcast è stato analizzato soprattutto dal punto di vista dell’ascolto. E gli audiolibri come un modo diverso di leggere. Questo incontro – partendo da alcune recenti indagini – vuole esplorare il fattore comune della voce rispetto ai modi tradizionali del leggere. E nel portare l’ascoltatore alla ricerca di libri sull’argomento per i podcast.

15.00 SALA ALDUS

Ebook per tutti. La piccola e media editoria si prepara all’EU Accessibility Act

Intervengono: Vittorio Anastasia (Ediciclo Editore) e Cristina Mussinelli (Fondazione LIA)

A cura di Fondazione LIA nel contesto del progetto APACE, co-finanziato dall’Unione Europea

Mancano sei mesi all’entrata in vigore dell’European Accessibility Act, il 28 giugno

2025. Tutti gli attori della filiera editoriale stanno lavorando per incorporare l’accessibilità nei propri canali produttivi e distributivi digitali. Ma come si stanno preparando gli editori? Il seminario esplorerà il percorso che alcuni editori stanno affrontando a fianco di Fondazione LIA per rendere disponibile il proprio catalogo a tutti i lettori ed essere in linea con la nuova normativa.

16.00 SALA ALDUS

Piccoli editori e biblioteche a confronto: cataloghi, politiche d’acquisto ed e-lending

Intervengono: Nicola Cavalli (Ledizioni) e Valentina Sonzini (Associazione Italiana Biblioteche)

Modera: Piero Attanasio (AIE)

A cura di AIE e Gruppo Piccoli editori di AIE

Piccole case editrici e biblioteche di pubblica lettura possono e devono dialogare tra loro, partendo dalla conoscenza reciproca della produzione, del catalogo, dell’assortimento, delle politiche e modalità di acquisto dei libri gli effetti del prestito digitale. Un confronto a partire da un’indagine del Gruppo piccoli editori di AIE.

17.00 SALA ALDUS

Editoria 4.0: innovare con l’intelligenza artificiale e piattaforme condivise

Interviene: Nicola Mastidoro (direttore di Corrige.it) e Mauro Morellini (Morellini editore)

A cura di Corrige.it e Puntomedia

Dall’analisi e gestione dei testi, con strumenti in grado di individuare punti di forza, debolezza e registro linguistico, alla promozione del libro su piattaforme tecnologicamente avanzate, condivise e basate su standard riconosciuti: scopri come innovare i processi editoriali, risparmiare sui costi e rafforzare il tuo ruolo centrale nella filiera, creando una community di lettori più solida e fidelizzata. Un confronto tra il responsabile dei progetti Corrige.it e Darwin e un editore, promotore di piattaforme di servizi digitali gli editori come ISBN-A, Extended Book e altro ancora.

18.00 SALA ALDUS

10 Consigli pratici per utilizzare la GenerativeAI

Intervengono: Giacinto Fiore (divulgatore e co-Founder di IA Spiegata Semplice) e Pasquale Viscanti (divulgatore e co-Founder di IA Spiegata Semplice)

A cura di IA Spiegata semplice

Nel mondo dell’editoria, la Generative AI è una risorsa che sta rivoluzionando il processo creativo. Al workshop “10 Consigli per l’uso della GenAI”, Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore mostreranno come sfruttarla per ottimizzare la creazione di contenuti e migliorare l’efficienza editoriale.

Gli incontri di giovedì 5

10.30 SALA ALDUS

Compass 2024: gli audiolibri riaccendono la passione per la lettura e fanno scoprire più libri agli italiani

Intervengono: Juan Baixeras (Country Manager Audible per l’Italia e la Spagna) e Linda Bonacini (Publisher Relations Manager per l’Italia)

Modera: Sabina Minardi (L’Espresso)

A cura di Audible

La dedizione degli italiani per gli audiolibri continua a crescere di anno in anno, sono oltre 11 milioni gli italiani che si sono messi in ascolto delle storie in cuffia nel 2024. Ascoltare audiolibri permette di entrare in contatto con un numero maggiore di libri nel corso dell’anno e riaccende la passione verso la lettura. A stabilirlo la nuova ricerca Compass 2024 per Audible presentata da Juan Baixeras, Country Manager Audible per l’Italia e la Spagna, e Linda Bonacini, Publisher Relations Manager per l’Italia.

11.30 SALA ALDUS

La lettura debole. Pochi lettori o letture troppo brevi?

Saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente AIE)

Intervengono: Monica Manzotti (NielsenIQ-GfK Italia), Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE), Florindo Rubbettino (delegato AIE per il sud)

Modera: Samuele Cafasso (Giornale della Libreria)

A cura di AIE

A partire dai dati 2024 dell’Osservatorio di AIE sulla lettura, una riflessione sulle politiche per la sua promozione di fronte alla fragilità del mercato e della domanda, alle differenze territoriali, di genere, di età, di diseguale presenza di infrastrutture – biblioteche e librerie – sul territorio, la necessità di politiche mirate per allargare il mercato nelle zone del Paese con minori indici di lettura e di consumi culturali.

12.30 SALA ALDUS

La piccola editoria tra logiche di filiera e politiche pubbliche: Italia vs. Francia

Intervengono: Lorenzo Armando (presidente Gruppo Piccoli editori di AIE) e Nicolas Filicic (Les Belles Lettres)

Modera: Annamaria Malato (presidente Più libri più liberi)

A cura di AIE e del Gruppo Piccoli editori di AIE

Un confronto tra la piccola e media editoria italiana e quella francese sui problemi comuni e sulle differenze, sul mercato, sulle politiche industriali e distributive e sul sostegno pubblico rivolti a questo comparto industriale e culturale.

13.30 SALA ALDUS

La distribuzione di audiolibri tramite Edigita

Intervengono: Francesca Noia (responsabile Commerciale Edigita), Giovanni Perotti (responsabile Tecnico Edigita) e Renato Salvetti (amministratore delegato Edigita)

A cura di Edigita

Edigita offrirà questo servizio agli Editori, affiancandoli anche per quanto riguarda gli aspetti tecnici delle fasi produttive dell’Audiobooks.

14.30 SALA ALDUS

I mestieri del fumetto: la comunicazione

Intervengono: Davide Caporali (Gigaciao), Lorenzo La Neve (Gallucci editore) e Caterina Marietti (Bao Publishing)

Modera: Alessandra Rotondo (Giornale della Libreria)

A cura di AIE e del Gruppo editori di fumetti di AIE

Nuovo appuntamento dei mestieri del fumetto. Una serie di incontri volti a presentare le molteplici particolari sfaccettature che in questo settore vengono ad assumere quelli che sono i tradizionali profili professionali del mondo delle case editrici. Dopo quelli dedicati alla traduzione, alla redazione, al lettering, allo scouting e alla creazione del portfolio, è la volta di un incontro che approfondirà il ruolo dell’ufficio comunicazione nella promozione di autori e titoli attraverso l’utilizzo dei media tradizionali e digitali, l’organizzazione di presentazioni e firmacopie, la partecipazione a fiere e festival.

16.15 SALA LUNA

La distribuzione e l’efficienza dell’editoria medio/piccola

Intervengono: Stefano Bordigoni (direttore Commerciale Messaggerie Libri), Giuseppe Risetti (responsabile Marketing Messaggerie Libri) e Renato Salvetti (amministratore delegato Messaggerie Libri)

A cura Messaggerie Libri

I cambiamenti del mercato e del contesto impongono di interrogarci se oggi ci siano le condizioni per ripensare in parte le logiche distributive, promozionali e produttive. La crescita dei costi e un mercato che appare non in grado di crescere impongono al mondo dell’editoria di perseguire modelli più efficienti.

17.00 SALA ALDUS

Desiderare i libri: e se il libro diventa un soprammobile?

Intervengono: Gianmario Pilo (Accento Edizioni) e Alessandra Rotondo (Giornale della Libreria)

Modera: Luigi Bechini (Geca Industrie Grafiche)

A cura di ROTOBOOK/GECA INDUSTRIE GRAFICHE

Cosa sono i libri? Opere che ci aiutano a conoscere meglio noi stessi, gli altri, la profondità delle vicende umane? Oggetti da possedere, toccare, esibire, collezionare? Decifrare i tanti percorsi della “legge del desiderio” che governa l’approccio delle persone ai libri può aiutare le case editrici a intercettare lettori e comunicare in modo più efficace la propria offerta editoriale.

18.00 SALA ALDUS

KIDDO. Indipendentemente leggo. Una sinergia tra editori, librerie e rete promozionale

Intervengono: Luisa Brembilla (Emme Promozione), Stefania Ciocca (Libreria Hoepli), Antonella De Simone (Librerie Cleio), Vincenzo Mastrofilippo (GfK) e Rosaria Ponzi (Lapis edizioni)

Modera: Valentina Notabernardino

A cura di Emme Promozione

Focus su editoria indipendente bambini e ragazzi: premesse numeriche a cura di Gfk, testimonianze di editori, librai e reti promozionali.

Gli incontri di venerdì 6

10.30 SALA ALDUS

Ci piacerebbe che… LIVE!

Intervengono: Moreno Arrighi (direttore generale ALI Promozione), Nicola Bonimelli (Tlon), Livia Del Pino (responsabile rete vendita ALI Promozione), Isabella Ferretti (66thand2nd), Giorgio Gizzi (Libreria Arcadia e Risguardi), Masud Kia (Libreria Panisperna 220), Franziska Peltenburg-Brechneff (Clichy), Remo Politeo (Libreria Moderna Udine) e Stefano Romiti (Ibs Libraccio via Nazionale, Roma)

A cura di ALI Promozione

Ci piacerebbe che, la rubrica di Risguardi, prenda corpo per uno scambio diretto e concreto fra i diversi attori della filiera.

11.30 SALA ALDUS

Quali politiche pubbliche per la vendita di diritti dopo la Buchmesse?

Saluti di Innocenzo Cipolletta (presidente AIE)

Intervengono: Marco Bo (Codice edizioni), Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE)

Modera: Paola Seghi (AIE)

A cura di AIE

Una prima riflessione dopo che l’Italia è stata Ospite d’onore alla Buchmesse. Partendo da alcuni recenti indagini sull’import / export, e sulla distribuzione dei contributi alle traduzioni, l’incontro si focalizzerà su quali politiche e quali interventi attuare per migliorare ulteriormente le misure in favore delle traduzioni di libri di autori italiani verso i mercati esteri.

12.30 SALA ALDUS

Sevices4Media: le sfide del futuro – Evoluzione nel mondo dell’editoria

Intervengono: Luca Falco (legale rappresentante Services4Media), Doriana Ingravallo (social media manager), Milena Palumbo (editore), Emily Rampoldi (editor) e Andrea Stella (Autore)

A cura di Services4Media srl

Tavola rotonda sulle nuove sfide editoriali dell’Azienda Services4Media. Presentazione dei nuovi progetti del 2025.

13.30 SALA ALDUS

Dalla pagina allo schermo (e ritorno)

Intervengono: Daniele Di Gennaro (fondatore e editore di Minimum Fax), Chiara Marin (coordinatrice del Venice Production Bridge della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia) e Domenico Procacci (editore e produttore cinematografico, Fandango)

Modera: Cristina Resa (PDE)

A cura di PDE srl

Editori, produttori e distributori cinematografici e mediatori di diritti discutono della relazione sempre più stretta tra industria dell’audiovisivo, cinema e piattaforme, film e serie, ma anche videogiochi e nuovi media e la “vecchia” editoria, miniera inesauribile di storie e personaggi.

14.30 SALA ALDUS

Intelligenza Artificiale generativa: cinque domande dei piccoli editori

Intervengono: Andrea Angiolini (delegato AIE all’innovazione), Raniero Romagnoli (Almawave), Matteo Turisini (Cineca)

A cura di AIE

Dopo l’esplosione di ChatGPT, nuovi modelli di IA generativa addestrati sulle lingue nazionali si affacciano sul mercato europeo e italiano e promettono di trasformare anche il mondo dell’editoria. L’adozione di soluzioni di IA generativa pone molti interrogativi che riguardano la fiducia, l’affidabilità e la responsabilità. Quali sono punti di forza e di attenzione da considerare nella valutazione di queste tecnologie? Quali le potenzialità di innovazione per le imprese editoriali?

16.30 SALA ALDUS

Indie Tree, l’albero che sostiene la crescita di librerie e editori indipendenti. Un progetto condiviso di Promedi ed NW Consulenza e Markenting

Intervengono: Agapito Cerroni (Libreria Minerva – Roma), Enrico Quaglia (direttore Generale Promedi e NW), Emanuela Rapetti (direttore operativo NW Consulenza e Marketing) e Giovanni Sammicheli (direttore operativo Promedi)

A cura di Promedi srl e NW Consulenza e Marketing Editoriale

Indie Tree è un progetto lanciato ad aprile 2024 e condiviso da Promedi ed NW, per rafforzare la collaborazione tra case editrici e librerie indipendenti. A distanza di alcuni mesi tiriamo le somme per evidenziarne i punti di forza, il coinvolgimento delle librerie e le iniziative intraprese.

17.30 SALA ALDUS

Lettori di fumetti. E poi?

Intervengono: Emanuele Di Giorgi (delegato della Presidenza per la Commissione Comics e Graphic Novels di AIE), Michele Foschini (Bao Publishing), Giovanni Peresson (Ufficio studi AIE), Stefania Simonini (Panini Comics)

Modera: Luca Valtorta (La Repubblica)

A cura di AIE

Il segmento dei fumetti è uno di quelli che non solo è uscito più trasformato dagli anni del lockdown e del post-Covid, ma che è ancora in trasformazione nelle sue dimensioni e nella tipologia di lettori. Lettori che dal fumetto si muovono anche verso altri generi. Un settore che inizia ad affacciarsi anche sul mercato internazionale, non più solo per comprare, ma anche per vendere autori italiani.

Gli incontri di sabato 7

11.30 SALA ALDUS

Libri fantasy e dove trovarli

Intervengono: Tiziano Cancelli (Mercurio), Simona Casonato (Mondadori), Giusy Scarfone (Il Castoro OFF)

Modera: Samuele Cafasso (Giornale della Libreria)

A cura di AIE

Un focus sul fantasy, uno dei settori centrali della narrativa di genere che nell’era postCovid, grazie soprattutto alla sua capacità di ibridarsi con altre narrazioni e linguaggi e i social, ha saputo intercettare gli interessi e i bisogni di lettura di un pubblico giovane, ma non solo, tra marchi storici e nuove proposte.