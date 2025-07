La solidarietà allo scrittore Boualem Sansal, condannato in Algeria a 5 anni

“Ogni scrittore deve essere libero di esprimere le proprie opinioni. Boualem Sansal è colpevole solo di questo e paga il suo impegno nella denuncia dell’autoritarismo e dei regimi teocratici (…)”. Così l’Associazione Italiana Editori dopo la pronuncia della Corte d’appello di Algeri, che ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione per lo scrittore franco-algerino – I particolari

“Ogni scrittore deve essere libero di esprimere le proprie opinioni. Boualem Sansal è colpevole solo di questo e paga il suo impegno nella denuncia dell’autoritarismo e dei regimi teocratici: siamo pronti a far sentire la nostra voce con i colleghi europei e internazionali”, queste le parole di Innocenzo Cipolletta, presidente dell’Associazione Italiana Editori, dopo la pronuncia della Corte d’appello di Algeri, che ha confermato la condanna a cinque anni di reclusione per lo scrittore franco-algerino, per “aver minato l’unità nazionale“.

Come ricorda l’ANSA, Sansal era stato condannato a marzo per le dichiarazioni rilasciate qualche mese prima in cui sosteneva “che l’Algeria aveva ereditato territori precedentemente appartenenti al Marocco durante la colonizzazione francese”.

Non tardano le reazioni dalla Francia: il primo ministro Francois Bayrou ha detto di sperare nella “grazia presidenziale”, mentre Marine Le Pen ha invitato all’azione Macron: “il Presidente della Repubblica deve rompere il silenzio e agire di conseguenza” (come riportato da RaiNews.it).

Ricordiamo che lo scrittore settantacinquenne è pubblicato in Italia dalla casa editrice Neri Pozza (Vivere è il suo ultimo romanzo, uscito a giugno) che già a novembre, come raccontato, aveva espresso la sua preoccupazione.