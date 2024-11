Dopo le polemiche, Leonardo Caffo rinuncia all’incontro a Più libri più liberi

Dopo le polemiche, il filosofo Leonardo Caffo annuncia: “(…) Ho ritirato oggi stesso la mia partecipazione a Più libri più liberi e ringraziato Chiara Valerio e Raffaello Cortina per il gentile invito. Loro non hanno nessuna colpa: rispettatele, se potete. Se la mia sola presenza rovina una fiera così importante, per la cultura italiana e dedicata a un così alto ideale, credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro…” – I particolari

“Non me la sento di parlare, perché per me è una questione privata e vorrei che rimasse tale. Anche dopo la sentenza, non strumentalizzerei mai questa faccenda, nel bene o nel male. Non credo che il dolore andrebbe strumentalizzato, mai”. Così, il filosofo Leonardo Caffo, in attesa della sentenza (prevista per il 10 dicembre prossimo) nel processo per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna.

Di Caffo in queste ore si sta parlando per l’invito come ospite all’edizione 2024 di Più libri più liberi, la fiera romana della piccola e media editoria organizzata dall’Associazione Italiana Editori (qui temi, programma e particolari).

La scrittrice Chiara Valerio, curatrice del programma, è stata chiamata in causa sui social per la scelta di invitare lo scrittore, pochi giorni prima della sentenza. Nei commenti su Facebook e Instagram si ricorda inoltre che l’edizione 2024 di Più libri è “in memoria di Giulia Cecchettin, ammazzata l’11 novembre 2023, e di Giacomo Gobbato, ammazzato il 21 settembre 2024 per difendere una donna che era stata aggredita, e questo perché la violenza sulle donne non riguarda solo le donne ma riguarda tutti noi”.

Nel suo incontro a Più libri, previsto per sabato 7 dicembre, alle 13, all’interno della Nuvola dell’Eur, in una “Lectio magistralis” Leonardo Caffo avrebbe dovuto introdurre alla vita mentale, all’etica animale e ai contesti sociali in cui si sviluppa l’agire come proprio biologico della specie Homo Sapiens nella presentazione del suo libro Anarchia – Il ritorno del pensiero selvaggio (Raffaello Cortina Editore).

Scopri la nostra pagina Linkedin Scopri la nostra pagina LinkedIn Notizie, approfondimenti, retroscena e anteprime sul mondo dell’editoria e della lettura: ogni giorno con ilLibraio.it Seguici su LinkedIn

IL POST DI LEONARDO CAFFO

Avrebbe dovuto. Perché Caffo a Roma non ci sarà. Via Instagram, è stato lo stesso filosofo e autore ad annunciarlo. Con questo post: “36 oggi. Anni migliori ne ho avuti parecchi, ma anche oggi va bene così: c’è C., ci sono tanti amici, c’è ancora la voglia di leggere, scrivere, creare. Ci sono tante polemiche, tanta energia negativa sprecata perché chissà… forse è destino dell’universo che forze contrarie si equilibrino tra loro in conflitto. Sono comunque vissuto più di ciò che credevo da ragazzino, ho avuto una vita piena e una discreta dose di momenti intensi. Ho scritto un verso, costruito la mia casa, piantato un albero come diceva qualcuno… e ho anche dato modo a tanta gente di inventare tante storie su di me di vario tipo. Ho ritirato oggi stesso la mia partecipazione a Più libri più liberi e ringraziato Chiara Valerio e Raffaello Cortina per il gentile invito. Loro non hanno nessuna colpa: rispettatele, se potete. Se la mia sola presenza rovina una fiera così importante, per la cultura italiana e dedicata a un così alto ideale, credo sia necessario come intellettuale fare un passo indietro. Chiedo scusa a tutte coloro a cui ho arrecato fastidio e spero un giorno di poter tornare a fare cultura insieme in un modo libero e rispettoso, augurandomi un giusto corso delle cose. Molto presto si capirà come sono andate le cose; sarà mia cura, qualora mi sia sbagliato, fare un ulteriore passo indietro e smetterla di arrecare ogni disturbo derivante dalla mia sola esistenza in vita. Se posso: non litigate, né tra di voi né con me. Io me ne sono andato, ora ricominciate a parlarle di cose belle: ne abbiamo tutti bisogno. Non shitstorm, non cattiverie inutili: se ho sbagliato pagherò, se non ho sbagliato non pagherà nessun altro. Voglio solo un po’ di pace, leggere e scrivere. Auguri”.

L’INTERVENTO DI CHIARA VALERIO

Via social, Chiara Valerio in un video ha letto il messaggio di Caffo, spiegando che terrà lei l’incontro previsto. E commentando: “Poiché Caffo non sarà in fiera – ha rinunciato all’invito ma l’invito rimane valido – sarò io a parlare del suo saggio sull’anarchia. Tenuto conto delle ragioni di chi protesta ma non condividendo i modi e i toni, ci pare questa la via per lasciare che lo spazio pubblico, e una fiera lo è, sia il luogo dove i corpi possano confrontarsi, concordarli e dissentire. Buon Più Libri Più Liberi a tutte e a tutti”.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO…